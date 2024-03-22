Не американская мечта: почему многодетная семья из США переехала в Россию

Семья Платте с 11 детьми недавно переехала жить из США в Россию. Основная причина — типичным американцам кажется странным иметь такое количество детей. Приехав на российскую землю, Райан Платте понял, что языковой барьер — это лишь небольшая помеха, которую можно преодолеть, и теперь вся семья обживается в России. О том, как это происходит и какие причины заставили их покинуть «благополучные» Штаты, — в новом выпуске проекта Марии Бутиной «Своих не бросаем».