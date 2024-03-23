Иван Поддубный: сколько борцов смогли победить русского чемпиона

Наверное, в мире нет ни одного спортсмена, который бы не знал, что такое поражение. Прослывший непобедимым русский борец Иван Поддубный, оказывается, тоже далеко не каждую свою схватку заканчивал разгромом соперника. Так кому же удалось удивить публику победой над «Железным Иваном»?

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Неизвестный силач

В молодости Иван как-то захотел привлечь внимание очаровавшей его гимнастки. Для этого силач, работавший в то время портовым грузчиком, решил продемонстрировать свою мощь на арене. Атлет-самоучка сумел победить практически всех артистов-силачей. А вот один (имя его историкам и биографам так и не удалось установить) оказался крепким орешком. Этот борец одолел Ивана едва ли не на первых секундах поединка.

Иван Заикин

Цирковой силач, тяжелоатлет, борец и даже писатель Иван Заикин попал в список тех, кто всё-таки смог справиться с Поддубным. В период с 1904 по 1916 года два Ивана провели 15 поединков. «Железный Иван» в 10 боях одержал победу, а вот пять сражений проиграл.

Али-Клыч Хасаев

Кумык Али-Клыч Хасаев считался первым профессиональным борцом в Дагестане. В настоящее время сказать точно, в каком году встретились спортсмены для того, чтобы помериться силами, нельзя. Это произошло в Санкт-Петербурге и, скорее всего, до 1915 года. Поддубный проиграл. Газеты писали – Иван настолько был впечатлён произошедшим, что лично вручил Хасаеву золотой пояс чемпиона.

Иван Чуфистов

Борец из Тамбовской губернии встретился с Поддубным в 1914 году. Примечательно, что многие считали как раз Чуфистова фаворитом поединка. Противостояние силачей длилось около двух часов. Поддубный никак не хотел отдавать «пальму первенства» своему тёзке, но всё-таки оказался прижатым лопатками к ковру. «Железный Иван» после окончания боя попытался оправдаться: «Эх, Ванька, не тебе я проиграл, а старости своей». На тот момент Поддубному было 42 года.

Василий Ярков

Силач Ярков долгое время зарабатывал деньги на ярмарках, борясь на поясах. Вскоре Поддубный стал его наставником. Видимо, Иван Максимович был не только выдающимся спортсменом, но и обладал педагогическим талантом, не стесняясь передавать знания следующему поколению. В 1934 году Ярков одолел своего тренера на глазах у зрителей Ростовского цирка.