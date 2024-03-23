Главный конкурент Распутина: судьба «юродивого» Мити Козельского

Семья Николая II слишком уж благосклонно относилась к самым разным пророкам и прочим юродивым. Дошло даже до того, что они плели между собой различные интриги в борьбе за первенство. Так, у несомненного лидера Григория Распутина был конкурент по юродству Митя Козельский, который, естественно, хотел стать главным царским прорицателем.

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Назад в будущее

На самом деле юродивого звали Дмитрий Попов, но в историю он вошёл как Митя Козельский. Его фамилия означала место, откуда был родом – город Козельск (ныне Калужская область). На свет Митя появился в 1865 году с множеством «дефектов»: больные ноги, горб на спине, а вместо рук пара культей. К тому же Попов практически ничего не слышал и не видел, а поэтому мог передвигаться только с помощью поводыря.

Родители, увидев младенца, предпочли от него сразу же отказаться. Детство Мити прошло вместе с Оптинскими монахами (рядом располагался монастырь Оптина Пустынь). Именно они и обратили внимание на то, что их воспитанник обладает даром пророчества. Во время эпилептических припадков, которые периодически случались с юношей, он якобы рассказывал о будущем. До сих пор непонятно, как монахи разбирали предсказания юродивого. Рене Фюлёп-Миллер в своей книге «Святой дьявол – Распутин и женщины», что Митя способен был издавать вопли да лаять.

На службе Его Величества

Скорее всего, именно по этой причине у Козельского появился «переводчик». Им стал некто Елпидифор Кананыкин, служивший в одном из местных храмов. Мите с его помощью удалось предсказать пожар в деревенской церкви, рождение княгиней Абамелек-Лазаревой сына и прочие события. Популярности пророку добавил иеромонах Даниил Болотов, который изобразил его на своём полотне как защитника царской семьи от бесов. С учётом того, что император и императрица испытывали интерес ко всякого рода юродивым, блаженным и пророкам, нахождение Козельского при дворе вполне объяснимо. Правда, Митя никаких конкретных предсказаний так и не дал. Со временем интерес к его персоне стал падать. Претендентом на вакантное место оказался Григорий Распутин.

Впрочем, Козельский оказался не таким уж и простаком. Не желая терять «место под солнцем», он сыграл далеко не последнюю роль в заговоре против Распутина, организованном епископом Гермогеном и иеромонахом Илиодором. Жизнь же Мити Козельского оборвалась в Соловецком лагере, где его расстреляли в 1929 году.