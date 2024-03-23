Дело Гагарина: какие тайны биографии первого космонавта рассекретили

Личное дело первого космонавта Юрия Гагарина было рассекречено Роскосмосом в конце 2022 года, что дало возможность узнать больше о его биографии. Ведь вопросов множество: почему именно он был выбран для первого полета? Был ли он хорошим летчиком или, как утверждают некоторые блогеры, всего лишь середняком? Возможно, тогда именно его характер сыграл решающую роль? И, конечно же, есть надежда, что документы раскроют тайну его гибели.

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Член КПСС

Досье на Юрия Гагарина было создано в 1955 году, когда он поступил в Чкаловское училище. Однако после его смерти, папка не была отправлена в архив Минобороны, а осталась в Центре подготовки космонавтов. Главный вывод, который можно сделать по результатам изучения документов, что информация о Гагарине, что была скрыта, хоть и представляет исторический интерес, но сама по себе не содержит ничего сенсационного.

Например, неясно, почему членство Гагарина в КПСС долгое время оставалось секретом. Сам космонавт никогда не скрывал, что был коммунистом, но как он попал в партию? Об этом говорить было не принято. Теперь мы знаем, что Гагарин стал коммунистом в 1960 году, за год до полета, уже став членом отряда космонавтов. Возможно, союзные власти стеснялись того, что в космос полетел не ветеран КПСС, а новый член партии?

Не от хорошей жизни

Однако, почему был скрыт еще один интересный факт, понятно. В личном деле есть документ, написанный самим Гагариным, где он объясняет, почему он бросил школу в 7-м классе на Смоленщине и поехал учиться в ремесленное училище в Москву — из-за голода. Это произошло в 1949 году, когда Смоленская область страдала от недостатка продовольствия. В ремесленном же училище кормили. Вполне естественно, что советские историки, умалчивали о послевоенном голоде, поэтому этот факт не упоминался ранее и в биографии Гагарина.

Первый космонавт Но как он стал космонавтом? Гагарин служил летчиком в Мурманской области в 769-м истребительном авиационном полку в поселке Луостари-Новое. Именно оттуда его выбрали в отряд космонавтов. Хотя в личном деле Гагарина не указаны подробности о том, как искали кандидатов в космонавты, как нашли молодого летчика на Севере, как с ним встретились и пригласили, можно сделать вывод, что он очень понравился комиссии. Уже 7 марта 1960 года был выпущен приказ о его зачислении в отряд космонавтов (который был зашифрован как «военная часть 26266»), и только через неделю, 14 марта, Гагарин прибыл в Центр подготовки. Значит, он действительно произвел впечатление.

А вот о трагическом полете 27 марта 1968 года в документах нет никакой информации, кроме сообщения о гибели Гагарина. Возможно, эти дынные еще остаются под грифом «совершенно секретно».