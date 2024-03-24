Стала известна реакция принца Уильяма на решение Кейт Миддлтон раскрыть свой диагноз

Признание Кейт Миддлтон о том, что у нее обнаружили рак, шокировало общественность. Близкий источник из окружения королевской семьи сообщил The Sunday Times, что принцесса нашла в себе силы рассказать о своем диагнозе благодаря поддержке супруга.

Уильям гордится не только смелостью, но и стойкостью жены, которую она продемонстрировала в период восстановления после серьезной операции на брюшной полости. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на другого инсайдера. Аналогичного мнения придерживается и отец принца Карл III. В заявлении, которое накануне выпустил Букингемский дворец, говорится, что король «гордится Кэтрин, которая нашла в себе мужество высказаться так, как она это сделала».

Увы, гордость за супругу не спасает наследника британской короны от массы негативных эмоций. Еще один источник из Букингемского дворца поведал Page Six, что принцу сейчас приходится нелегко, но он старается изо всех сил. «Он бегает по школьным делам детей, он испытывает колоссальный стресс. Уильям находится всего в шаге от престола, но болезнь жены, проблемный брат и вся эта публичность вокруг оказались для него тяжелейшим грузом», — отметил инсайдер.

Что ж, верно говорят, общие трудности сплачивают. Даже принц Гарри и Меган Маркл, по слухам, не питающие теплых чувств к Кейт, отправили ей слова поддержки всего через несколько часов после ее признания. Содержание их послания опубликовано здесь.