Василий III – первый император русов

Среди московских государей как-то затерялся великий князь Василий III. Кто-то помнит, что он был между Иваном III Великим и Иваном IV Грозным, но и только. А между тем именно он завершил объединение всех великорусских земель, включая присоединение Смоленска. 25 марта исполняется 545 лет первому «императору русов», как его именовали в Европе.

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Родился Василий Иванович в 1479 году и был первенцем в браке Ивана III и византийской принцессы Софьи Палеолог. В тот момент никто младенца не рассматривал как претендента на престол. У великого князя был законный наследник — старший сын от первого брака с тверской княжной Марией Борисовной. В истории он получит прозвание Иван Молодой.

Не думал об этом и сам московский государь, и даже властная Софья Палеолог – права Ивана были неоспоримы по всем законам. К тому же он был вполне здоровым, женился на дочери валашского господаря Елене и имел сына Дмитрия, в котором дед души не чаял. В общем, у Василия шансов особо не было, разве что какой случай приведет к трону. Он и привел.

При Иване III Московское княжество из вотчины Рюриковичей-Даниловичей превращается в государство. К тому моменту как раз сформировалась великорусская народность и она стремилась жить в едином государстве. Теперь земли, как правило, приходят добровольно, а не путем завоевания. Именно этим объясняется стремительный рост территорий, присоединившихся к Москве.

По определению великого русского историка Василия Ключевского разница между вотчиной и государством заключается в том, что оно управляется законами, а не только волей собственника земель. Не зря в 1497 году появляется Судебник – свод законов.

В сознании закрепляется и очередность престолонаследия – к старшему сыну и его потомству. Это становится фактическим законом. И ему следует Иван III. А чтобы закрепить такое право с 1477 года делает Ивана Ивановича своим соправителем. Но в 1490 году княжич умирает, как предполагают от подагры.

Хотя позже возникли слухи об отравлении Софьей Палеолог, но на тот момент это представляется маловероятным. А вот то, что для ее Василия открылся шанс она поняла со всей ясностью. Но у Ивана Молодого остался сын Дмитрий, который родился в 1483 году и наследником престола дед рассматривал его.

При этом некоторая часть аристократии полагает, что наследником должен стать следующий по старшинству сын Василий – сказывается древняя система престолонаследия. Вот тут Софья и чувствует шанс посадить на трон собственного сына и начинает интриги. А уж равных в этом византийцам не было – не зря на Руси грекам, как их называли, не доверяли — обязательно облапошат русского человека.

© Софья Палеолог, великая княгиня Московская, вторая жена Ивана III Великого // wikipedia.org

В 1497 году был раскрыт заговор. Софья предполагала отравить Дмитрия, захватить казну в Белоозере и использовать ее для борьбы за власть. Василия посадили под домашний арест, а сторонников Софьи кого казнили, кого отправили в тюрьму. Сама она попала в опалу.

Чтобы закрепить положение Дмитрия Иван III в 1498 году, когда мальчику исполнилось 15 лет и он по тогдашним законам стал совершеннолетним, венчал на княжение. По всем правилам, в Успенском соборе, с возложением шапки Мономаха – этой короны российских монархов. Положение казалось незыблемым.

Но в 1499 году великий князь устроил чистку среди бояр, которые смели ему перечить. Поводом послужило принадлежность к некоему церковному течению, которую называли сектой «ереси жидовствующей». И так получилось, что почти все они оказались противниками Софьи и Василия. В результате партия Дмитрия оказалась разгромленной, и Палеолог не пришлось прикладывать к этому никаких особых усилий.

Дмитрий попал в немилость и вместе с матерью будет заточен в темницу, где скончается в 1509 году. Елена Волошанка умрет еще раньше, в 1505 году – в один год с Иваном III. За это время Василий будет прощен и объявлен наследником престола.

© 526 г. Василий III, великий князь Московский, вводит во дворец невесту свою, Елену Глинскую. Картина Клавдия Лебедева // wikipedia.org

Все в том же 1505 году отец женит его на Соломонии Сабуровой. Это была боярская дочь, поскольку великий князь не нашел подходящей невесты среди принцесс Европы как хотел. И, кстати, впервые выбор был по смотринам – в Москву свезли 1500 претенденток. Но брак оказался бездетным и после 20 лет ожидания Василий заточит жену в монастырь, а сам женится на литовке Елене Глинской – матери Ивана Грозного.

На трон Василий Иванович взошел в 1505 году. Все время своего правления он занимался тем, что завершал начатое отцом. Самостоятельных реформ не проводилось, этим и объясняют, что Василий III выпал из поля зрения историков и потомков.

Но это не значит, что у него не было свершений. К началу его правления оставались еще две самостоятельных, автономных от Москвы области – Рязанское княжество и Псковская республика. В 1509 году Москва упраздняет вечевое управление Пскова и под давлением объявляет о присоединении к Московскому государству.

Молодой рязанский князь Иван Иванович пытался сопротивляться влиянию Москвы и укрепить самостоятельность. Для этого использовал крымских татар, что уронило его авторитет в глазах общества. Поскольку по условиям автономии он не имел права на сношения с иностранцами, то это послужило поводом его ареста и полного присоединения Рязани к Москве.

Таким образом все ранее самостоятельные великорусские земли оказались в пределах одного государства. Но оставались еще великороссы Великого княжества Литовского, которые тоже тяготели к Москве. Василий III начинает войну с Литвой, которая продлится с 1512 по 1522 год и будет очень удачной.

В 1514 году, с третьей попытки, будет взят Смоленск и уже навсегда останется русским. Правда, через век, в Смуту, его отторгнут, но уже при Алексее Михайловиче вновь вернут. При Василии Ивановиче исчезнут удельные князья, последним будет Дмитрий Шемяка и Новгород-Северская земля также станет частью Московии.

© Василий III, фрагмент иконы «Василий Великий и вел. кн. Василий III», втор. половина XVI века, ГИМ // wikipedia.org

Могущество Василия III и Московского государство станет таким, что Европа этого уже не сможет не замечать. В своем письме высший феодал в европейской иерархии император Священной Римской империи Максимилиан I будет называть его «императором русов». Этот документ сохранился. Когда Петр Великий примет императорский титул и объявит Россию империей, то укажет на данный факт – так было исстари.

Скончается Василий III 3 декабря 1533 года в возрасте 54 лет от некоего подкожного нарыва. С этого момента на великокняжеский престол взойдет его малолетний сын Иван IV. Который, повзрослев превратится в Ивана Грозного.