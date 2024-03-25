Как осужденный за наркотики российский футболист вошел в историю чилийского футбола

Квинси Промес по-прежнему остаётся одной из главных тем для обсуждения в российском футболе. Голландец находится в ОАЭ, где ожидает суда по делу об оставлении места ДТП, также ему грозят экстрадиция в Нидерланды и тюрьма за наркоторговлю. Нападающий «Спартака», впрочем, не первый в истории футболист, попавший в руки властей за связь с запретным бизнесом.

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В 2010 году чилийская полиция арестовала российского игрока прямо в аэропорту.

Роковая пересадка

Известным футболистом Максим Молокоедов никогда не был. Свой спортивный путь он начинал в академии «Зенита», затем выступал за »Петротрест», петербургское «Динамо», «Псков» на позиции центрального полузащитника. В общем, ничто не предвещало того, что однажды игрок попадёт не только в российские, но и во все мировые новостные ленты.

© Личный архив Максима Молокоедова

Однако в 2010 году именно так и случилось — правда, совсем не по футбольной причине. Молокоедова задержали в аэропорту чилийской столицы Сантьяго с шестью килограммами наркотиков, спрятанных в детских книжках. Сам игрок уверял: его подставили. Знакомые просто попросили передать сумку, а Максим даже не поинтересовался, что в ней.

«Со мной очень некрасиво поступили мои знакомые, в какой-то степени меня обманули. Ну и я сам допустил большую ошибку. А задержали меня в аэропорту, потому что я делал немного странную пересадку. Из Эквадора в Мадрид надо лететь шесть часов, а если лететь с пересадкой в Сантьяго, то в сумме получается 18 часов в небе. Интерполу это показалось очень подозрительным, и они решили досмотреть мои вещи», — рассказывал Молокоедов Sports.ru.

В Эквадоре Молокоедов просто проводил отпуск, но в итоге поездка обернулась кошмаром. Максима арестовали и отправили в СИЗО, где он просидел до суда. Решение арбитров было однозначным: три года тюрьмы. Совершенно не зная ни испанского языка, ни местных порядков, россиянин оказался на зоне.

Неожиданное признание

Отчасти Молокоедову повезло. Сидел он не с матёрыми уголовниками, грабителями и убийцами, а с другими осуждёнными за наркопреступления. По словам футболиста, ничего хорошего в чилийской тюрьме, конечно, нет, но ему довелось познакомиться с людьми, которые быстро помогли ему освоиться и научили азам языка.

Спасением от тюремной рутины для Максима стал футбол. Заключённым периодически позволяли играть, и Молокоедов быстро заслужил признание в тюрьме как лучший футболист. А однажды и вовсе вытянул счастливый билет.

«Однажды тюрьму посетил главный тренер сборной Чили Клаудио Борги. Для Чили это нормальная практика, когда известные люди общаются с заключёнными, помогая им встать на правильный путь. Увидев мою игру в составе тюремной сборной, он прямо сказал: «Этот русский сможет заиграть в любой команде Чили». Через год он снова приходил к нам, и примерно с этого времени мне начал помогать бывший профессиональный футболист Франк Лобос. Спросил, хочу ли я попробовать себя в чилийском клубе, и я, конечно, согласился», — вспоминал россиянин.

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Вскоре Молокоедов подписал контракт с клубом «Сантьяго Морнинг», выступавшим во втором по силе чилийском дивизионе. На тренировки и матчи Максим выезжал под конвоем. За свои старания он даже получал весьма приличную зарплату — 1200 долларов в месяц плюс питание и проживание за счет клуба. В первой же игре россиянин стал одним из лучших, а охранники, провожая после матча его обратно в камеру, даже аплодировали.

Популярность необычного игрока росла. После каждой встречи с ним стремились сфотографироваться болельщики, некоторые писали Максиму в социальных сетях. Молокоедов не просто помогал команде — он ещё и вписал своё имя в историю чилийского футбола, став первым европейцем, забившим гол в местном чемпионате.

Какое-то время после освобождения из тюрьмы Молокоедов даже продолжал играть в Чили. Ему даже оформили рабочую визу, а сам россиянин рассыпался в комплиментах местному футболу, сравнивая его с российским. Вернувшись на родину, игрок пробовал продолжать карьеру, однако такой мотивации, как в Латинской Америке, уже не было. В Чили же о Молокоедове даже после отъезда какое-то время продолжали писать в газетах. А главный тренер сборной Борги подарил ему футболку национальной команды.