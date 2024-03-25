Тайны советской разведки: как появился двойник Рудольфа Абеля

21 июня 1957 года в бруклинской гостинице «Латам» сотрудники ФБР арестовали художника Эмиля Роберта Гольдфуса. На допросе он назвался Рудольфом Ивановичем Абелем. Уже в октябре в Нью-Йорке состоялся громкий судебный процесс. На слушании Абель отрицал свою причастность к советской разведке. Его приговорили к 30 годам тюрьмы.

© AP/TASS // Рудольф Иванович Абель (в центре)

Сразу же последовало заявление ТАСС, что ни одного человека под фамилией Абель среди советских агентов не числится. Это была обычная советская практика. Рихард Зорге 18 октября 1941 года был взят с поличным японцами и 7 ноября 1944-го повешен. В конце 1945-го американцы обнаружили материалы суда над ним. Однако в СССР 23 года твердили, что все слухи о советском разведчике Сорге (так его у нас называли до 1964 года) — вымысел американских империалистов.

В 1961-м французский режиссер Ив Чампи снял двухсерийный фильм «Кто вы, доктор Зорге?» В 1964 году кто-то (до сих пор не установлено) показал кино первому секретарю ЦК КПСС Хрущёву. Никите Сергеевичу оно очень понравилось, и он потребовал предоставить всю документацию по делу Рихарда Зорге. В ГРУ генштаба ВС СССР была создана специальная комиссия под руководством генерал-майора Алексея Косицына для изучения материалов по этому делу. Хрущёва убедили, что Зорге был талантливым разведчиком, преданным коммунистическим идеалам.

И пошло-поехало… 4 сентября 1964 года «Правда» опубликовала хвалебную статью. Кстати, Хрущёв использовал дело Зорге, чтобы в очередной раз лягнуть Сталина. Дескать, японская резидентура сообщала, что 22 июня 1941 года Германия нападёт на СССР, а «отец народов» якобы приказал эти донесения положить под сукно.

На самом деле Зорге указывал совсем иные даты нападения. А вместо подлинного плана «Барбароссы» передал дезинформацию — план ведения войны против СССР, подготовленный абвером специально для утечки через германское посольство в Токио.

Но в итоге усилиями сотен историков, писателей и деятелей культуры Зорге стал инструментом «десталинизации всей страны»…

Однако в 1957-м ТАСС впервые сказал правду о шпионских делах. Действительно, разведчик по имени Рудольф Абель в то время ни в КГБ, ни в ГРУ не числился.

Тем не менее 10 февраля 1962 года на Глиникском мосту состоялся обмен Рудольфа Абеля на сбитого американского лётчика-шпиона Фрэнсиса Гэри Пауэрса. В СССР этот факт был засекречен. Я, как и миллионы советских граждан, узнал о нём из передачи Би-Би-Си.

А в 1968-м впервые после 20-х годов в отечественном кино в «Мёртвом сезоне» Саввы Кулиша был показан советский разведчик-нелегал, работающий за рубежом в мирное время.

Успеху картины в немалой степени способствовало предисловие, с которым выступил на тот момент неизвестный советский разведчик Рудольф Абель: «Меня попросили сказать несколько слов… Мы, люди, которые стремятся предотвратить войну». Но даже в этом «информационном прорыве» власти так и не раскрыли подлинного имени героя — Вильяма Генриховича Фишера.

Самое забавное, что был такой советский разведчик Абель. Настоящий Рудольф Иванович (Иоганович) родился 23 сентября 1900 г. в Риге. Отец был трубочистом, мать — домохозяйкой.

С началом революции Рудольф добровольно пошёл служить рядовым-кочегаром на миноносце «Ретивый» Красного Балтийского флота. В 1918-м вступил в партию большевиков.

Матрос Волжской флотилии Абель воевал с белыми на Волге и Каме. 17 октября 1918 г. миноносцы «Ретивый», «Прыткий» и «Прочный» в ходе дерзкой операции в тылу противника в районе Сарапула отбили у белых «баржу смерти», на которой находились заключённые красноармейцы и партизаны. Позже Абель участвовал в боях под Царицыном, в дельте Волги и на Каспийском море.

В январе 1920-го был зачислен курсантом в класс морских радиотелеграфистов учебно-минного отряда Балтийского флота в Кронштадте. После окончания учебы Абеля отправили на Дальний Восток.

Он прибыл в Петропавловск 21 декабря 1922 г. на судне «Главком Уборевич» в составе отряда ЧОН Михаила Вольского.

Абеля назначили военным контролёром Петропавловской радиотелеграфной станции. Ведя радиоразведку, Рудольф Иванович засёк несколько подпольных белогвардейских и японских радиостанций, действовавших на Камчатке (в Усть-Камчатске и в Усть-Большерецке), на Курильских островах и на острове Хоккайдо (в Очиши).

10 января 1923 г. Абель сообщал, что новых белогвардейских радиостанций не выявлено, но продолжает работу японская — в Усть-Камчатске. Она была оперативно «национализирована», и 25 марта Абель мог сообщить Штабу войск, что через эту станцию, «изъятую у японцев, был произведён первый обмен радиограммами».

Вскоре, получив новое назначение, Абель оставил работу военного контролёра. 11 июня 1923 г. в Петропавловск из Владивостока прибыл сторожевик «Красный вымпел». Рудольфу Абелю губревкомом и штабом войск Охотско-Камчатского края было предложено выйти на этом корабле на остров Беринга.

19 июня вахтенный «Красного вымпела» записал в судовом журнале: «На корабль для перехода прибыли заведующий радиостанцией острова Беринга Рудольф Иванович Абель, уполномоченный губвоенкомата Выломов».

На острове Беринга Абель проработал до декабря 1924 года. Прослушивал работу радиостанций японских военных кораблей, находившихся вблизи Камчатки и Командорских островов.

Но в суровых условиях заболел туберкулезом лёгких и был отозван на материк.

В июле 1926-го Рудольфа Абеля пригласили работать по линии НКИДа. Позже он был направлен комендантом в советское посольство в Пекине. Должность была прикрытием. На самом деле Абель занимался радиоперехватом.

Сохранилось фото, сделанное в 1928—1929 годах в китайском посольстве, где рядом запечатлены Рудольф Абель и Вильям Фишер.

Разведчики подружились. После Великой Отечественной войны Фишер получил командировку в США, а подполковнику Рудольфу Абелю неожиданно предложили уволиться «по возрасту», хотя ему было 47 лет.

В 1955-м Рудольф Иванович Абель, возвратившись из Латвии, где отдыхал, почувствовал себя плохо и 17 декабря скончался от инфаркта. Похоронен на Введенском кладбище в Москве.

Вильям Фишер умер 15 ноября 1971 года и тоже похоронен под именем Рудольфа Абеля, но на Донском кладбище.

© Крайний мужчина справа – Вильям Фишер, следующий – Рудольф Абель

Почему Вильям Фишер выбрал именно этот псевдоним? По одной версии, таким образом хотел сообщить в СССР, что арестован. По другой — просто назвал имя близкого, но совершенно не известного ФБР человека, чтобы не выдумывать легенду, а использовать реальную биографию Абеля.

В подмосковных Мытищах и в Петропавловске-Камчатском есть по улице Абеля. Замечу, что настоящий Рудольф Иванович никогда не был в Мытищах, а Вильям Фишер не был ни в Мытищах, ни на Камчатке…