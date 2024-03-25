Миссия "Наполеон". Как разведчик Александра I работал в Париже

Феноменальный успех парижской миссии 26-летнего флигель-адъютанта российского императора

© Т. Лоуренс. Портрет Александра Чернышева

Об Александре Ивановиче Чернышеве (1785-1857) до сих пор много спорят. Некоторые историки считают светлейшего князя негодным военным министром, из-за косных и отсталых взглядов которого плохо вооруженная русская армия потерпела поражение в Крымской войне 1853-1856 годов. Советская историография заклеймила его палачом, сурово покаравшим декабристов...

Не вызывает сомнений лишь одно - в 1810 году Александр Чернышев официально стал одним из первых российских разведчиков. Его миссия в Париже, где по приказу царя Александра I Чернышев служил военным агентом при дворе императора Наполеона, завершилась полным успехом и впоследствии способствовала разгрому непобедимой французской армии.

Порученец Александра I

Был ли он любимцем Фортуны? Еще каким! Сын генерал-поручика и сенатора еще в животе у маменьки был записан вахмистром в конную гвардию. И в 1801 году на балу у вице-канцлера Куракина 15-летнему мальчишке повезло встретиться с Александром I. Чернышев, уже тогда прекрасный танцор и галантный кавалер, привлек внимание императора. Был удостоен высочайшей особой короткого разговора, не стушевался при расспросах и был тут же пожалован званием камер-пажа при дворе.

Чернышев, мечтавший о военной карьере, блестяще использовал свой шанс. Сначала корнет в гвардии, в 1804-м уже поручик. И не из тех, что лишь блистает на балах. Участник двух кампаний - 1805 и 1807 годов - в войне с Наполеоном удостоен ордена Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени, Георгиевского креста 4-й степени и шпаги с вензелем "За храбрость". Эти награды можно было заслужить только за мужество на поле боя.

© Герб Чернышевых

Наверняка Александр I разглядел в своем выдвиженце и другие способности. Опять встреча на балу, короткий разговор, и во исполнение высочайшей воли Александр Чернышев отправляется в январе 1808-го в Париж с личным посланием императора Наполеону. Письмо приказано передать в присутствии посла.

Француз благосклонно принял Чернышева, удивившись количеству его боевых наград. И новичок без стеснения поведал за что ордена, не преминув упомянуть о гениальном даре Наполеона-полководца. Русский офицер с его безукоризненным французским, впрочем, иного в ту пору и быть не могло, ухитрился обойтись без явной лести, что удивило императора, привыкшему к бесконечным комплиментам. Контакт был установлен, и вскоре посланец снова в Париже.

На этот раз письмо от Александра I он вручает без посредника - прямо Наполеону, превратившемуся на короткое время в союзника России. Но военный министр России Михаил Барклай де Толли понимает, что вскоре Франция превратится во врага. Его приказ организовать при посольстве разведывательную службу с привлечением молодых офицеров находит понимание.

Связник Барклая-де-Толли

В феврале 1810 года в Париж прибывает уже знакомый французам Чернышев. Боевому офицеру, пожалованному Александром I во флигель-адъютанты, предстоит быть аккредитованным как адъютант его величества при Наполеоне и добывать сведения о численности французской армии, ее устройстве и вооружении, о расположении войск и их духе, о количестве и расположении крепостей.

Барклай де Толли верит в посланца, пишет Чернышеву: "...Известное усердие Ваше и достоинства подают мне приятную надежду, что возлагаемое на Вас сие поручение Вы исполните с желаемым успехом" (как же все-таки прекрасен, мелодичен и совсем не бюрократичен русский язык тех далеких времен! - Авт.).

© Портрет М.Барклая де Толли. 1829 год

Нужны не только разведывательные сведения стратегического характера, получаемые из высших правительственных источников. Необходимы тайные агенты, которые за определенную плату передадут интересующие России сведения непосредственно из военного министерства и французской армии. Уже к концу лета того же 1810-го завербован (тогда такого слова не было) скромный служащий военного министерства. В 1811 году от него в руки разведчика попадает документ на 58 страницах - подробное описание состава французской армии и ее расположения. Но время уже близится к вечеру, а ценнейший экземпляр надо во что бы то ни стало вернуть агенту утром. Всю ночь, надеясь только на себя, разведчик переписывает бесконечные страницы...

Требуются новые и новые сведения. И новые платные агенты. Александр Иванович привлекает, говоря современным языком, к активному сотрудничеству служащего Государственного совета - его политическая информацию идет российскому канцлеру Николаю Румянцеву. Еще один завербованный служит в военной администрации - переданное им направляется военному министру Михаилу Барклаю де Толли. Известна общая сумма, полученная агентами, она огромна - за десять месяцев 1811 года более 8000 французских франков. Деньги Чернышеву передает российский посол во Франции. А однажды 400 червонцев приходят лично от царедворца. Император Александр I приказал на агентах не экономить.

И, конечно, идет работа с теми, кого Чернышев использует втемную. Среди них и сам Наполеон.

Собеседник Наполеона

Общение с придворными, членами правительства, военными проходит вполне естественно и, надеется разведчик, не привлекает внимания. Для того и проводятся светские рауты, приемы и балы, чтобы общаться, обмениваться новостями. Наверняка один из самых ценных собеседников - Наполеон. Вояка не может не питать симпатий к боевому офицеру, которого он трижды отправлял в Санкт-Петербург с посланиями для царя. Потому каждый раз, вручая или получая письма, император обсуждает с флигель-адъютантом их содержание. Не стесняясь, комментирует, дает оценки, высказывает предположения...

И еще постоянно спрашивает, что по сему поводу думает его собеседник. А тот безукоризненно исполняет инструкции канцлера Николая Румянцева: ответы давать исходя из собственной оценки проблем. Не перечить Наполеону, но и не превращаться в угодливого соглашателя. Сразу после аудиенции Чернышев усаживался за письмо канцлеру, а если считал ситуацию достойной внимания самого царя (так бывало нередко), то и Александру. Иногда эти донесения о встречах с французом занимали несколько десятков страниц.

Нельзя забывать и еще об одном достоинстве Чернышева. Был он воспитан в кавалергардских традициях. Искусный танцор приятной внешности нравился дамам из высшего света. Заводил романы, иногда полезные и для разведки. Чернышева за глаза именовали Северным Ловеласом. А злые французские языки приписывали русскому флигель-адъютанту и любовную связь с сестрой Наполеона.

© Полина Бонапарт. 1809 год

Принцесса Полина Боргезе была хороша собой и очень много знала. Она встречалась с Чернышевым. Однако точные данные "было - не было" так и не просочились. Флигель-адъютант умел хранить тайну.

Впрочем, в русском посольстве всегда соблюдалась строгая конспирация. Всем французским собеседникам присваивались, как сейчас бы сказали, оперативные псевдонимы. У Наполеона он был очень забавный - "Терентий Петрович". Бывшего министра иностранных дел Талейрана, подбрасывавшего за огромные деньги ценные сведения, обозначали в переписке и "красавцем Леаиндром", и "Кузеном Анри", и непонятно откуда взявшейся "Анной Ивановной". У российских отправителей донесений тоже были кодовые имена. Посол России во Франции Александр Борисович Куракин звался "Андрюшей", канцлер Румянцев - "тетей Авророй", царственный адресат Александр I не обижался на "Луизу"...

Сам разведчик никогда не рисковал. В донесениях обозначал источников смутно, безлично. О некоторых в письмах Александру: "истинный друг России", "лично знакомый мне достойный офицер" или просто "одно лицо" или даже "мадам Д.". Мне больше всего понравилась такая ссылка - "лица, которые удостаивают меня откровенности".

Благодаря предусмотрительной осторожности Александр Чернышев, передавая огромный объем написанной от руки информации, продержался в Париже довольно долго. Но от его донесений из Франции с каждым месяцем веяло все большей тревогой.

Информатор Государя

Чернышев пишет царю напрямую. Донесения столь важны, серьезны, что просто нет времени показывать их послу. Непосредственное общение с Наполеоном давало возможность нашему разведчику лучше понять французского полководца. Анализируя его стратегические замыслы, манеру поведения, отношение к союзникам - всегда временным, только на данный момент нужным, Чернышев приходит к неутешительному выводу, которым в решительной манере делится с Александром I. Пишет, что речи императора наполнены миролюбием, но все его действия совершенно не согласны с ними.

© Встреча Александра I и Наполеона I на Немане. 25 июня 1807 года

Психологический портрет, нарисованный разведчиком, не совпадает с тем, что сложился у царя: ведь Наполеон - союзник. И, чтобы развенчать благородный образ, Чернышев представляет правителя Франции не останавливающимся ни перед чем жестоким человеком, талантливым, однако безжалостным к врагам и друзьям. Приводит полученные от разных источников цифры о предстоящем создании национальной гвардии в 300 тысяч штыков.

Наполеон уверен: исход любой битвы зависит от кавалерии и артиллерии. Есть все признаки того, что эти два рода войск - ведущие в наполеоновской армии будут использованы в войне с Россией.

В донесениях сегодняшней разведки не принято делать выводы. Переданную информацию анализирует получатель. А Чернышев самолично подводит итоги Александру I: "Россия... - единственная держава, которая может не подчиниться разрушительному потоку". Еще через год докладывает: "Война неотвратима и не замедлит разразиться". В подтверждение прикладываются данные о силах, которые Наполеон привлечет для нападения на Россию. Указывает направление трех стратегических ударов французских войск. Даже высказывает вскоре сбывшееся предположение, откуда будет нанесен главный. Называет численность первого наполеоновского эшелона в 300-400 тысяч человек.

В донесении и великое предвидение: французский полководец не решится на долговременную войну. Ставит задачу закончить кампанию за год. И, если военные действия продлятся два-три года, война будет французами проиграна.

Чернышев предлагает затягивать предстоящие боевые действия, заранее создавать в русской армии большие резервы. И при этом указывает на уже допущенную российскими командирами ошибку, подмеченную и Наполеоном. Наша армия на западной границе чересчур разбросана, что может создать предпосылки для французского прорыва. К Чернышеву прислушиваются. И вблизи границы появляются крупные силы.

Позже Александр I получит от Чернышева и еще одно предупреждение. Неприятель может передвигаться к своей главной цели по дороге, ведущей из Смоленска в Москву. Остановить его в этом случае будет крайне сложно. И снова напоминание о необходимости затягивания войны...

В донесениях флигель-адъютант дает характеристики французским военачальникам. Отмечает их слабые стороны, особо останавливаясь на сильных. Манера мышления и поведения, степень преданности Наполеону, полная самостоятельность при принятии решений или склонность к ожиданию приказов и способность к их беспрекословному исполнению... А еще - свойства характера, поведения, отношения к подчиненным... Как же много виделось ему из парижского далека!

Прощание с Парижем

Невозможно разведчику такого масштаба, как Чернышев, постоянно ускользать от тех, кто по долгу службы обязан пресекать его работу. Уже во второй половине весны 1811 года он почувствовал: за ним следят пристальнее, чем прежде. Да, к любимцу Наполеона проявляют внешнее беспристрастие. Но подставляют провокатора, который является к нему домой и предлагает документы с указанием расположения французских войск и их предполагаемых маршрутах продвижения. Чернышев не поддается на уловку. С гневом выгоняет пришельца. Через некоторое время выясняется - это был полицейский.

Следом в доме, где находятся апартаменты офицера, появляется новый квартирант. О его намерениях Чернышеву спустя пару месяцев сообщают слуги. Неизвестный пытался подкупить их, чтобы узнать побольше о делах хозяина, а при случае и проникнуть в его квартиру.

А от источника в военном министерстве получена неприятная весть: полиция сообщила Наполеону о том, что русское командование получает из Парижа документы о расположении французских войск...

© Переправа наполеоновской армии через Неман

"За мной гораздо больше следят теперь, чем прежде", - пишет он в очередном донесении. Работу не прерывает. Но апреле 1811 года в парижской газете появляется статья о русском разведчике, вхожем в высшие круги. Приводится словесный портрет: молодой, роста среднего, волосы черные. Хорошо одет. Выдает себя за курьера, которому доверено доставлять важные донесения. На самом же деле "злоупотребляет доверием к нему простодушных граждан".

Описанный персонаж абсолютно узнаваем. Но Наполеон пока еще не хочет дипломатических осложнений. Виновники появления статьи наказаны. Даже объявлено об увольнении на три месяца редактора газеты. Понятно, что поднятый шум резко ограничивает доступ Чернышева к открытой информации. А его платные агенты пытаются отказаться от сотрудничества, на что флигель-адъютант отвечает повышением оплаты за любые мало-мальски полезные сведения. Однако смел наш Александр Иванович, не "замораживая", как сказали бы сейчас, работу с агентурой.

И все же понятно, что из Франции надо поскорее уезжать. Чернышев просит отозвать его в Петербург. Понятно, что истинная причина не называется. Отпуск, поездка домой по семейным обстоятельствам... И тут в ситуацию неожиданно вмешивается Наполеон. Проявляет ли он милосердие к бывшему любимцу? Вероятно. Предлог уважительный: Чернышев отправляется в Петербург с его личным посланием к Александру.

На этот раз аудиенция коротка, прощание сухо. Но русский флигель-адъютант выведен из-под удара и 13 февраля 1812 года покидает Париж...

А на следующий день полиция приходит на его квартиру с обыском. Везде обрывки уничтоженных бумаг, а в спальне запах гари и пепел, пепел, пепел. Все сожжено, ни одной улики. Искать нечего. А при повторном обыске - о, чудо! - вдруг отыскивается лишь слегка обгоревшее письмо от агента, подписавшегося инициалом "М". В нем тот вызывает Чернышева на встречу, обещая передать ему материалы о дислокации французской армии... Уловка полиции? Послание сфабриковано? Спустя два века нам остается только гадать.

А "М" быстро находят. Это скромный гражданский служащий по фамилии Мишель. Арестованный тут же признается во всем, включая и то, в чем совсем не обязан был признаваться. Думается, за это ему обещали не слишком суровый приговор. И без жалости обманули, проигнорировав нижайшую просьбу о помиловании. В мае 1812 года Мишель казнен.

Имена других платных агентов благодаря принятым Чернышевым предосторожностям так и не были раскрыты. Считается, их было четыре. Подозрения остались лишь подозрениями.

Но письменные признания Мишеля поставили крест на карьере разведчика Александра Ивановича Чернышева. Она закончилась так, как заканчиваются все карьеры его разоблаченных коллег. В Петербурге согласились: использование флигель-адъютанта Чернышева в качестве военного агента больше не предоставляется возможным.

P.S. Александр Чернышев не предавался грусти. В его 27 лет все было впереди. В том числе и предсказанная им война с Наполеоном, начавшаяся в июне того же 1812 года. С сентября он в действующей армии. Командует летучим кавалерийским отрядом, действовавшим и на передовой, и в тылах французов. Об успехах полковника Чернышева можно судить хотя бы по тому, что в сентябре ему уже присвоено звание генерал-майора. А в 30 лет - генерал-лейтенанта.

Это и его усилиями разведчика и воина вошла в Париж русская армия. А впереди была еще целая жизнь...