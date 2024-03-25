«Гарем Петра I»: сколько жен было у первого императора России

Царь Пётр Великий нисколько не уступал своим любострастием знаменитому Ивану Грозному, у которого, по словам историка Николая Карамзина, было за всё время восемь жён, не считая наложниц. Правда, известия о некоторых из них современные историки считают легендой. Доверия заслуживают сведения о шести жёнах Ивана Грозного, из которых четыре или пять были венчанными. У Петра I насчитывается в общей сложности тоже семь жён, из них две – официальные. Остальные пять были, если можно так сказать, гражданскими жёнами.

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Наверное, из-за всего двух венчаний Пётр I не приобрёл в нашей истории такой громкой сексуальной известности, как Иван Грозный. Но тут сказывались нравы века. В XVIII столетии в России, благодаря самому же Петру I, утверждались западные нравы. Среди них было и простое гражданское сожительство, без венчания. Такая мода была выгодна, прежде всего, женщинам. Если раньше обязательным результатом развода с монархом был уход бывшей жены в монастырь, то теперь этого не требовалось. Хотя свою первую, венчанную жену Пётр I спровадил именно в монастырь.

Источники

О личной жизни Петра Великого сообщают мемуаристы. Среди них на первом месте стоит француз Франсуа Гийом де Вильбуа. Он был моряком, поступил на русскую службу при Петре I и стал адмиралом Никитой Петровичем Вильбоа. Вильбоа писал о том, что видел или слышал сам. Его записки были обнаружены его родственниками и впервые изданы в Париже в 1853 году. Вторым был Фёдор Головкин, правнук сподвижника Петра, Гавриила Головкина. Он составлял свои мемуары по семейным преданиям.

Правда, всегда возникают вопросы об аутентичности источников. Насколько можно верить, что мемуары Вильбоа – подлинные, раз они были якобы обнаружены только спустя сотню с лишним лет? Не подделка ли это? Насколько правдивым или точным был Головкин? Но обычно, за неимением других источников, историки довольствуются тем, что есть.

Прасковья или Евдокия Лопухина

Петра I женили, когда ему было всего 16 лет, не спрашивая его согласия. Царица-мать Наталья Нарышкина подобрала ему партию в боярском роде Лопухиных – Прасковью Ларионовну. По странному обычаю, существовавшему в доме Романовых, жену царя переименовали в Евдокию Фёдоровну. Этот обычай, впрочем, не согласуется с правилами церкви. Поэтому можно предполагать, что было, на самом деле, два разных лица среди Лопухиных – Прасковья Ларионовна и Евдокия Фёдоровна. Какое место в жизни Петра I занимало каждое из них, остаётся только гадать. Как бы то ни было, свою жену Пётр потом, после рождения ему сына Алексея, отправил в монастырь. Случилось это вот как.

Историк Сергей Соловьёв писал: «Пётр повадился в Немецкую слободу, где увидал первую красавицу слободы, очаровательную Анну Монс, дочь виноторговца. Легко понять, как должна была проигрывать в глазах Петра бедная Евдокия Фёдоровна в сравнении с развязною немкою, привыкшею к обществу мужчин». Анна Монс сделалась любовницей царя не позднее 1692 года. Познакомил с нею Петра его «наставник» в западных обычаях Франц Лефорт.

В 1698 году, вернувшись из «Великого посольства», Пётр силой отправил свою законную жену в монастырь и открыто зажил с Анной Монс.

Анна Монс

Царь не женился на Анне Монс, хотя долго её любил и жил с нею. Почему? Вероятно, препятствием к этому была разность вер. Тогда ещё православной церковью не было выработано канона, позволяющего православным венчаться с лютеранами, оставаясь каждый при этом в своей вере. Поэтому для венчания нужно было, чтобы Анна Монс приняла православие. Однако она этого не захотела, а царь, видимо, не счёл возможным принуждать её. Возможно, впрочем, и то, что со временем страсть Петра к ней стала ослабевать – недаром он в 1703 году увлёкся Мартой Скавронской.

Сама Анна поддерживала отношения с Петром только ради выгод себе и собственной семье. Сама же она испытывала к Петру, как передают, едва ли не физической отвращение. В 1703 году в бумагах погибшего саксонского посланника нашли любовные письма Анны Монс к нему. Царь рассвирепел, отнял у родственников Анны подаренное им имущество, а свою бывшую любовницу посадил под домашний арест. Впоследствии он выдал её замуж за прусского посланника.

Марта-Екатерина Скавронская

Вторую законную жену Петра I традиционно называют Мартой Скавронской или Екатериной (это имя она приняла вместе с переходом в православие). Правда, её фамилия вызывает вопросы: в частности, Пётр в письмах к ней называл её Веселовской. Она была горничной в доме пастора Глюка в Мариенбурге. Оттуда её взял к себе фельдмаршал Пётр Шереметев, у него – Александр Меншиков, и уже у Меншикова с ней познакомился сам Пётр.

В течение девяти лет Марта-Екатерина была гражданской женой Петра. В этом состоянии у них родились дети – Анна в 1708 и Елизавета в 1709 гг., что впоследствии побудило многих считать этих царских дочерей незаконнорожденными и, следовательно, не имеющими прав на престол ни для себя, ни для потомства. Только в 1712 году Пётр и Екатерина обвенчались.

Причиной столь затянувшегося периода неформальных отношений, возможно, был нерасторгнутый брак Марты со шведским солдатом Юханом Крузе. Вильбоа писал о том, что Крузе был взят в плен под Полтавой. Пётр, узнав об этом, сослал Крузе в Сибирь, где тот и умер. Только после этого царь женился на своей избраннице.

Варвара Арсеньева, «бой-баба», Мария Гамильтон и Мария Кантемир

При гражданской, а потом и законной жене Марте-Екатерине, Пётр надолго увлекался и другими дамами. Так, ещё до его венчания с Екатериной, он временами жил с сестрой жены своего любимца Меншикова, Варварой Арсеньевой. Меншиков усиленно подсовывал Варвару Петру, желая стать свояком царю. Но это дело не сладилось.

В 1708 году царь сошёлся с молодой Авдотьей Ржевской. Пётр называл её «бой-бабой». Впрочем, «бой-баба» регулярно дарила свои ласки и другим знатным лицам. Что характерно: Пётр совсем не ревновал её, в отличие от других своих пассий. В 1709 году царь выдал Авдотью за графа Григория Чернышёва, правда, не прекратил своих с ней сношений. Когда Чернышёв жаловался царю на «гульбу» своей жены, Пётр просто советовал: «Пойди да выпори её».

Вильбоа писал, что именно Авдотья Ржевская заразила Петра «французской болезнью» (сифилисом), от которой тот якобы и умер.

Венчавшись на Екатерине, Пётр тут же увлёкся красивой дочерью обрусевшего шотландца Марией Гамильтон. Эти отношения продолжались довольно долго. Но в 1718 году обнаружилось, что она убивала своих новорожденных детей. Царь, заподозрив, что среди убитых мог быть и его, Петра, ребёнок, приговорил Гамильтон к смертной казни. 14 марта 1719 года ей отрубили голову.

Так Пётр уподобился Ивану Грозному, который, по сказаниям, убил одну из своих жён – Марию Долгорукую. Впрочем, если существование Марии Долгорукой многие историки оспаривают, так как почти не подтверждается источниками, то о казни Марии Гамильтон сохранились документы.

Последней «гражданской женой» Петра была дочь эмигрировавшего в Россию бывшего молдавского господаря Антиоха Кантемира – Мария. В 1721 году у неё после связи с царём случился выкидыш.