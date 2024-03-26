Бабушка на тропе: как 67-летняя американка в одиночку прошла 3500 км в легких кедах

Однажды 65-летняя Эмма Гейтвуд сообщила детям и внукам, что собирается на прогулку. В следующий раз ее увидели через 146 дней, когда пожилая леди преодолела 3500 км, 30 штатов и стала первой женщиной, преодолевшей тропу Аппалачей.

© Eva.ru

Побег из детства в ад

Эмма никогда не училась в институте, да и в школе окончила всего 8 классов. Девочка росла в семье с 15 братьями и сестрами, в невероятной бедности: дети спали по четверо на одной кровати, а отец беспробудно пил и избивал то мать, то отпрысков.

Она с детства работала на поле, пыталась помочь родителям и мечтали только об одном: сбежать из этого дома. Такой шанс подвернулся, когда Гейтвуд исполнилось 19 лет. Ей сделал предложение руки и сердца местный учитель. Воспитанный, интеллигентный, спокойный — избранник казался ей противоположностью отца, поэтому девушка, не раздумывая, согласилась.

А уже через три месяца после свадьбы муж показал истинное лицо: он постоянно избивал Эмму. О разводе женщина тогда и подумать не могла. Она сосредоточилась на работе, заботе о детях, а, чтобы поплакать, уходила в лес. Эмма обожала природу, ей нравились птицы, деревья, шум чащи. А еще она обожала читать, выбирая энциклопедии и журналы о природе.

Если мужчина смог, я тоже смогу

Именно в журнале Гейтвуд узнала об Аппалачской тропе: уникальном маршруте, проходящим через 30 штатов США и горы Аппалачи. Протяженность тропы — 3500 км, в ее северной части лежал снег, а в южной стояла жара. Ее прокладывали для не самых подготовленных туристов, но пройти тропу полностью в одиночку смог лишь один мужчина: не многие выдерживали тяжелый путь, атаки стай мошкары, ядовитые растения, обжигающие руки. А еще на тропе могли встретиться медведи.

Эмме к моменту открытия тропы уже исполнилось 65 лет. Она наконец-то смогла развестись, младшие дети жили отдельно, а у женщины появилось время для себя. Именно тогда она решила пройти Аппалачскую тропу в одиночку: Эмма решила — раз могут мужчины, сможет и она.

Впервые Гейтвуд отправилась на тропу совсем неподготовленной, у нее с собой были лишь кеды и плащ.

Через 2 дня пути женщина увидела озеро и решила окунуться, а выплыв, поняла, что не знает, в какую сторону двигалась. Почти сутки она блуждала по лесу, пока не встретила двух рейнджеров, которые вернули ее домой.

Эмму неудача не остановила. Через два года, в 1955 году, она сказала детям, что хочет немного погулять. Куда именно отправляется, Эмма не уточнила, боясь, что ее остановят. С собой Гейтвуд взяла армейское одеяло, шторку для душа, которая могла заменить подстилку или навес, чашку, ложку и небольшую кастрюльку, бутылку для воды, швейцарский армейский нож, фонарик, булавки, дорожную аптечку, верёвку, дождевик, тёплое пальто и смену одежды. На ногах у женщины были не трекинговые ботинки, а любимые тряпичные кеды.

Бабушка на тропе

Эмма решила, что встречные туристы помогут ей с ночлегом и пополнением припасов. Так и вышло: 67-летняя Гейтвуд быстро стала настоящей знаменитостью на тропе. Все восхищались ее стойкостью и упорством. Хотя за 146 дней Эмме приходилось ночевать на голой земле, под столом для пикника.

Ее путь занял почти полгода. Эмма стала первой женщиной, которая в одиночку преодолела тропу Аппалачей. А когда репортер спросил у нее, для чего же она сделала это, Гейтвуд лишь пожала плечами: «Мне так захотелось!»

Впервые в жизни она могла сделать что-то для себя. Эмма Гейтвуд прошла Аппалачскую тропу трижды, последний раз в 76 лет. Таким образом, она стала не только первой женщиной, покорившей этот маршрут в одиночку, но и первым человеком, преодолевшим тропу целиком более одного раза.

Бабушка Гейтвуд стала родоначальницей туризма налегке и вдохновила женщин на занятия хайкингом.

Она сделала Аппалачскую тропу популярной и спасла её от разрушения. Сегодня три миллиона туристов посещают маршрут каждый год и три тысячи из них пытаются пройти его полностью. Треть из них — женщины.