История гардеробщика, более 30 лет работающего в одном из московских театров

Говорят, театр начинается с вешалки, так что театральные гардеробщики — профессия не просто нужная, а еще и очень важная. Именно от них зависит, каким будет первое впечатление зрителей о театре. Так считает Александр, более 30 лет работающий гардеробщиком Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Как он выбрал профессию, чем она сложна, почему он никогда не хотел ее сменить, как отдыхает в свободное время и о многом другом, Александр рассказал «Мосленте» накануне Дня театра, который отмечают сегодня, 27 марта. Ниже — его монолог.

© Мослента

Про желание работать в театре и «Лебединое озеро»

Я пришел сюда в 1993 году. Если сказать честно, я пришел из-за балета «Лебединое озеро». Я даже сам не ожидал, что у меня получится устроиться. Просто пришел и сказал, что хочу здесь работать. И остался.

Мне было неважно, как работать и кем. Значение имело только одно: я хотел быть в театре. Когда я пришел сюда, попросил любую работу.

© Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

© Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Конечно, сейчас это, может быть, звучит несколько странновато, но все произошло исключительно из-за любви к театру и «Лебединому озеру». Именно это привело меня в театр.

Про свое место

Не припомню, чтобы в первые дни на работе сталкивался с какими-либо сложностями. Все было очень просто. Я вообще считаю, что не место красит человека, а человек — место.

Меня нисколько не смущало, что я работаю гардеробщиком. И тогда, и сейчас я чувствую себя совершенно комфортно, на своем месте. И это ощущение было со мной все то время, что я работаю в театре Станиславского и Немировича-Данченко.

Про работу с людьми

Самое непростое в моей работе в том, что это работа с людьми. Зрители очень разные, к каждому нужно найти свой подход. Это ведь непросто — взял вещи, выдал вещи. Мы работаем со зрителями.

© Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

© Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

© Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

© Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

© Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Каждый зритель — наш гость. Я очень серьезно к этому отношусь. Здесь все должно быть на высшем уровне. Когда мы приглашаем гостей к себе домой, мы стараемся, их встречаем. И в театре все так же. Любезность, вежливость, аккуратность — самое главное. Я хорошо чувствую реакцию наших гостей. Это на уровне интуиции. Важно, чтобы они были довольны, чтобы им у нас и с нами было хорошо.

Мне с гостями просто. У нас очень хорошие зрители. Я со всеми нахожу общий язык. Я сам по себе — человек контактный. Не могу сказать, что у меня возникают какие-то трудности.

Про постоянных зрителей

Конечно, у нас есть постоянные зрители, которых я знаю уже много лет. Некоторые из них ходят в наш театр не одно десятилетие. Это правда.

Они всегда очень вежливы. Мы здороваемся друг с другом, всегда спрашиваем, как друг у друга дела. Но это именно уважительное и вежливое общение. Не более.

Про график

На работу я прихожу в разное время. Все зависит от репертуара театра, от его жизни. Бывает, я провожу на работе целый день, когда в театре идут спектакли и утром, и вечером. Но бывает и по-другому.

© Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

На своем месте я должен быть за полтора часа до начала спектакля. Ухожу из театра я только после того, как его покинул последний зритель. Как же можно уйти раньше?

До дома мне добираться просто, особенно теперь. Я живу в Подмосковье, но метро и электричка на третьем диаметре позволяют доехать до театра или вернуться обратно всего за час и 20 минут. Это очень быстро. Многие по Москве едут дольше, чем я.

Про другие театры

Я довольно часто хожу в театры. Например, люблю сходить в Московский театр оперетты. Когда появляется возможность, уезжаю в Ростов-на-Дону, где есть прекрасный Ростовский драматический театр.

Еще один из моих любимых театров — Ставропольский государственный театр оперетты, который находится в Пятигорске. Я очень люблю приезжать туда. Много раз я был и в театре в Воронеже.

© Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Но езжу я по возможности, потому что работа у нас такая, что не всегда получается попутешествовать.

Про лучший способ отдыха

В свободное время я предпочитаю как раз куда-то поехать. Это мое самое любимое занятие. Я так отдыхаю.

В основном все мои поездки так или иначе связаны с театрами. Я так планирую свои поездки, чтобы обязательно попасть на интересующий меня спектакль. И это может быть любой город, только бы постановка была интересной.

Я люблю съездить и во Владимир, и в Суздаль, и в Ярославль. География у меня широкая. По городам ближайшего Подмосковья я езжу нечасто, но, когда бывает возможность, сажусь и еду куда-то, чтобы сходить и в театр, и в музей, и попасть на какую-то выставку. Это очень интересно. И в Московской области, и во всей России у нас очень интересные города. В каждом — своя атмосфера.

© Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

В театре Станиславского и Немировича-Данченко мне тоже иногда удается подняться в зал и посмотреть спектакль. Но, конечно, это только по возможности. Я не могу бросить все и уйти со своего места. Это же моя работа. Но иногда у меня бывает возможность побывать на репетиции или генеральном прогоне.