Королева пиратов: как Грейс О'Мэлли стала грозой морей

В новой части «Пиратов Карибского моря» главным героем вместо Капитана Джека Воробья станет девушка. Конечно, многих это возмущает, но история знает случаи, когда женщины становились не просто пиратками, а настоящими королевами морских волков.

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Лысая Грайне

Грайне О’Мэли лысой никогда не была. Как истинная ирландка, девушка имела роскошную шевелюру рыжих волос, но однажды их пришлось остричь назло отцу. Дело в том, что семья О’Мэли владела побережьем и собирала налоги со всех. Кто решил порыбачить, сам клан тоже выходил в море, и шестнадцатилетняя Грайне просила отца взять ее на корабль. Однако мужчина отказал, сославшись на плохую примету и риск, что рыжие локоны запутаются в снастях.

Разозлившись, Грайне обстригла волосы под корень и получила прозвище «Лысая Грайне». В 1530 году отец О’Мэли умер, клан возглавил старший брат Грайне, но девушка оказалась тоже близка к власти и быстро набирала влияние. Девушка начала выходить моря с личной армией и поняла, что рыболовство не принесет такого богатства, как пиратство. Да, раньше этим занимались только мужчины, но Грайне решила, что она справится не хуже.

Мстительная королева

Несмотря на то, что Грайне вышла замуж и даже родила двоих детей, она никогда не оставляла море. Рядом с кроватью пиратки был колокольчик, веревка от которого спускалась вниз. Так, команда Грайне могла разбудить ее в любое время.

О мстительном характере женщины ходили легенды, однажды она попросилась на ночлег к местному лорду, но дверь перед пираткой не открыли. Тогда она похитила младшего сына лорда и увезла в свои земли. Когда ей предлагали в обмен на юношу золото и серебро, но Грайне согласилась отпустить сына лорда лишь при условии, что двери замка больше никогда не будут закрыты для путников.

Есть и другая история. Однажды Грайне влюбилась в кастильца Хью де Ласи, Его корабль потерпел крушение, пиратка нашла Хью раненым на берегу острова Клэр. Но их роман длился недолго: де Ласи убили враги Грайне из соседнего клана МакМахон. В ответ на это Грайне атаковала Дуну, родовой замок МакМахонов. Когда клан обратился в бегство, она загнала врагов в засаду на близлежащем острове. Там перебила верхушку клана, а затем вернулась на сушу и окончательно присвоила себе замок. После этого её наделили зловещим прозвищем «Тёмная Леди Дуны».

Вскоре Грайне принадлежало почти все побережье, от второго мужа она родила еще одного сына. А через два дня после рождения мальчика уже была в море. По легенде, Грайне приняла бой, когда на судно напали алжирские пираты и кричала: «Сражаться легче, чем рожать!»

Грайне принимала даже королева Англии. Женщины смогли договориться, что побережье останется под контролем ирландцев. Взамен на это О’Мэли согласилась больше не нападать на корабли и стать законопослушной леди.

Грайне скончалась в 1603 году от старости, Но до сих пор замок, где жила королева пиратов зовут «Крепость Грайне», а про ирландку пишут песни и снимают фильмы.