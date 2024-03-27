Полвека за решеткой: Мишка Слепой — «вечный» заключенный

В эпоху СССР для авторитетных преступников места лишения свободы были не вторым, а первым домом. Многие из воров в законе провели за решеткой большую часть жизни и не испытывали от этого особого дискомфорта. Чем больше вор отсидел — тем большим уважением он пользуется в криминальном мире. Неудивительно, что грабитель и убийца Михаил Устинович, по прозвищу Мишка Слепой, стал одним из самых почитаемых преступников. Его общий «стаж» в заключении составил 50 лет из прожитых 65.

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Кажется, жизненный путь Михаила Ивановича Устиновича был предопределен с самого рождения. Он появился на свет в марте 1958 года в женской колонии в селе Комсомольское, в Тюменской области. Именно там его мать отбывала свой не первый, но и не последний срок заключения. Кем был отец Михаила никто не знал.

© Фото Михаила Устиновича из паспорта

Как было положено по закону, два года ребенок находился в лагере с матерью, а потом его отправили в интернат. Условия в советских заведениях такого типа были ненамного лучше тюремных. Можно сказать, что детство Михаила прошло за решеткой и свободы он не видел. Нормальная законопослушная жизнь для Устиновича была недоступна, ведь в интернате царили воровство, драки и унижения.

Устинович выделялся даже среди удалой интернатской братии. Он плохо учился, постоянно устраивал драки и хамски вел себя с персоналом. Закономерно, что едва покинув стены детского учреждения, он сразу оказался за решеткой. Первый срок Устиновичу, едва достигшему совершеннолетия, дали за грабеж. Потом судимости за подобные преступления, ставшие профилем Михаила, следовали одна за другой.

Во время очередной отсидки Устинович устроил с другими заключенными драку, в которой ему здорово досталось. Полученные уголовником травмы головы оказались настолько серьезными, что он почти ослеп. Зрение уже не восстановилось и из-за очков с очень толстыми стеклами его прозвали Мишка Слепой.

Новая жизнь в новой стране

Перестройку и развал СССР Мишка Слепой застал за решеткой. Он вышел на волю уже в 1992 году и оказался в совершенно незнакомой ему стране. Но матерый преступник быстро сориентировался и понял, что точно не пропадет. Людей с деньгами стало гораздо больше, а именно это грабителям и нужно.

© Михаил Устинович в начале 90-х

Устинович разработал простую и надежную как швейцарские часы схему. Он подкарауливал хорошо одетую жертву возле подъезда многоэтажки, а затем заходил с ней в лифт. Невысокий и щуплый мужчина в роговых очках не вызывал подозрений. Но в лифте «очкарик» доставал финку и, угрожая убийством, обирал человека как липку.

Промысел в лифтах обеспечивал Мишку Слепого стабильным, но небольшим доходом. Но этого ему было мало и тогда грабитель решил организовать банду. Подельники нашлись быстро. Ими стали бывалые уголовники Арцрун Карян, Армен Саргисян и Николай Грысько.

В лихие девяностые было несложно обзавестись оружием и вскоре у бандитов появился пистолет. Также они раздобыли офицерскую военную форму. Схема ограблений была простой. Мишка Слепой в форме знакомился с потенциальной жертвой и под разными предлогами напрашивался в гости. Вместе с ним в квартиру врывались дружки и совершали ограбление.

Первые дела банды Слепого

Первое время бандиты ограничивались квартирными грабежами. Перелом произошел осенью 1993 года, после исторического штурма Белого дома в Москве. Злодеи решили, что настали смутные времена и им ничего не грозит. Поэтому они решили начать проворачивать более денежные операции, нападая на коммерческие структуры.

Мишенью для своих первых налетов банда выбрала сеть магазинов осветительных приборов «Свет». Торговых точек у этой сети было немало и Мишке Слепому с товарищами было где разгуляться. Один магазин они ограбили дважды, с интервалом всего в один месяц. Правоохранителей удалая компания не опасалась. Даже наоборот, со временем бандиты начали издеваться над милиционерами. На каждом новом месте преступления они оставляли газету со статьей о предыдущем.

Нападение проходило открыто. Преступники врывались в магазин среди белого дня и требовали отдать выручку. Чтобы убедить присутствующих в серьезности своих намерений, один из грабителей стрелял из пистолета в потолок. Стреляную гильзу тут же подбирали, чтобы не засветить оружие. Коммерсанты охотно расставались с деньгами, справедливо полагая, что имеют дело с отморозками.

Мистификация с двойником

Преступный бизнес Мишкиной банды процветал. Добыча исчислялась миллионами рублей, а о дерзких налетчиках говорила вся Москва. Размах банды впечатлял. Всего за 4 месяца она совершила 21 ограбление. Пострадали далеко не только магазины «Свет». Грабители нападали на другие торговые объекты, а также на пункты обмена валют. Иногда вспоминали прошлое и грабили квартиры. Деньги в руках преступников не задерживались. Добычу они оставляли в ресторанах и казино, которых в столице было предостаточно.

Чтобы запутать милицию, Мишка Слепой придумал хитрый трюк. Еще находясь в заключении, в 1989 году, он познакомился с мужчиной, которого звали Валерий Воловик. Два заключенных были поразительно похожи друг на друга и позже Устинович начал этим пользоваться. В начале 90-х Воловик промышлял тем же, что и Мишка, но при этом не боялся еще и проливать кровь. Устинович ловко выдавал себя за коллегу, которого в итоге разыскивали еще и за проделки Мишкиной банды. Некоторое время правоохранители были уверены, что многочисленные грабежи — дело рук Воловика.

Банда Мишки Слепого долго воздерживалась от убийств, но в итоге переступили и эту черту. Впервые бандиты начали стрелять в людей во время ограбления торгового центра «Лубянский». Тогда за ними пустились в погоню два крепких охранника и грабители их застрелили. Это было очень неудачное ограбление. Убегая, Устинович умудрился потерять шапку, которая позднее сыграла роковую роль.

Арест Мишки Слепого

После не самого удачного дела в «Лубянском» уголовники решили взять паузу. Они снова перешли на грабежи квартир по старому сценарию. Но крови уже не боялись и в ходе нападений убили еще двух человек. Милиция в то время вовсю разыскивала Воловика, приписывая ему одно преступление за другим. Сам двойник Мишки Слепого об этом и не знал, так как на тот момент скрывался за рубежом.

На след Слепого и его банды оперативники вышли случайно. Однажды Устинович и Грысько пришли в ломбард сдавать награбленное. Но приемщику два мужчины показались подозрительными. Они нервничали и невпопад объясняли происхождение ценностей. Но сотрудник повел себя мудро и не подал виду. Он придумал причину отказать клиентам в приемке вещей и попросил зайти попозже.

Работник ломбарда поспешил в милицию и рассказал там о странных гостях. На предложенных ему для опознания фотографиях мужчина узнал пресловутого Воловика. Устинович же, чувствуя себя вполне уверенно, вскоре снова заявился в ломбард. Там его уже ждала засада. Мишку Слепого и Грысько задержали. В отделении Устинович предъявил свой паспорт и сказал, что никакого Воловика не знает.

На воре и шапка горит

Мишке не поверили и паспорт отправили на экспертизу. Но она подтвердила, что он настоящий, что привело следователей в замешательство. Прямых улик у милиции не было, а время задержания подходило к концу. Но тут в истории появилась та самая шапка, потерянная в день убийства двух охранников. Специально обученная собака легко идентифицировала Устиновича по ее запаху.

Преступники дрогнули и тут же начали давать признательные показания. Сдали они и двух своих подельников, о которых милиционеры ничего не знали. Устинович снова оказался за решеткой, в СИЗО. Ему только исполнилось 35 лет, 22 года из которых он провел в местах лишения свободы.

Преступники признались в 30 налетах и 10 убийствах. Но доказать следствие смогло только 21 нападение и 4 убийства. Выяснилась и еще одна деталь, очень странная и касавшаяся только Устиновича. Мишка Слепой зачем-то публиковал в газетах объявления о деятельности в стране неких «монархических сил». Иногда он просил у читателей деньги для своей несуществующей организации. На допросах уголовник часто повторял, что относит себя к «идейным монархистам».

Страшное наказание

Суд над бандой Мишки Слепого состоялся 23 августа 1996 года в Москве. Устиновича, как главаря, приговорили к высшей мере наказания. Его подельники получили большие сроки заключения: Грысько дали 14 лет, Саргсяну 10 лет и Каряну 6 лет лишения свободы.

© Мишка Слепой в камере смертников

Но Устиновича не расстреляли. Вскоре ему сообщили, что его приговор заменен пожизненным заключением. Бандит был искренне возмущен и в интервью журналистам сказал:

«Нет уж, увольте. И вообще я бы предпочел, чтобы привели в исполнение расстрельный приговор, который мне вынесли до отмены смертной казни. Такая жизнь хуже любой смерти».

Но от него уже ничего не зависело и Мишка Слепой отправился в тюрьму особого режима «Белый лебедь» в Пермский край. Там бандит, которому уже исполнилось 65 лет, находится до сих пор. Его коллеги давно отбыли свои сроки и их следы потерялись.

© Тюрьма «Белый лебедь»

Зато Устинович стал своеобразной звездой. О нем уже сняли несколько документальных фильмов и передач. Почти в каждом интервью Мишка Слепой заявляет, что предпочел бы смерть, жизни за решеткой, без перспективы выйти на свободу.