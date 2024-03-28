Как сложились судьбы дочерей Адриано Челентано

В этом году кумиру миллионов – Адриано Челентано исполнилось 86 лет.

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Он по-прежнему остается в творческом строю, радует преданную публику своими песнями, музыкальными альбомами. Но также без изменений, вот уже почти 60 лет остается личная жизнь итальянской звезды.

Челентано предан своей единственной супруге – Клаудии Моро. Но преданные поклонники на столько же пристально следят не только за творческой и личной жизнью итальянского артиста, но и за судьбами троих детей Адриано и Клаудии.

Несмотря на семейную идиллию, преданность жене, дети исполнителя считают, что родители в силу своей занятости, не додали им материнской и отцовской любви.

«Отец все время отсутствовал, а мать не проявляла к нам материнскую заботу и нежность» – признавалась в интервью младшая дочь Челентано.

Дети звезды фильма «Укрощение строптивого» считают, что подобное отношение родителей к ним, в результате отразилось во взрослой жизни. Сын – Джакомо на протяжении десяти лет страдал депрессией, найти выход смог только придя к Богу. Старшая дочь Розита до 50 лет не могла обрести женское счастье, а младшая – Розалинда и вовсе долгие годы проявляла свой бунтарский характер.

Розита Первенец появился у звездных родителей через год после свадьбы. Но Адриано и Клаудия не были готовы к статусу матери и отца, поскольку были увлечены творческими планами.

Отчаянное старание быть примерными родителями лишь усугубляло ситуацию. Но вскоре Моро приняла решение уйти из творчества, посвятив себя семье.

Старшая наследница Адриано с юных лет пробовала себя в кино, а затем пошла по стопам отца – увлеклась музыкой. Помимо этого в списке ее увлечений была работа моделью и ведущей на ТВ. Именно работа на телевидении принесло Розите успех. Интересно, что первое время дочь Челентано скрывала свое настоящее имя, чтобы ее не сравнивали со знаменитым отцом и не считали, что его фамилия стала для нее пропуском на ТВ.

Сегодня Розита Челентано счастлива в браке, однако, матерью в свои 59 лет она так и не стала. Розита обладательница ярких и эффектных черт, унаследовала внешность знаменитого отца. Розалинда Младшая дочь итальянской звезды оказалась довольно проблемным ребенком, с бунтарским характером, доставляя хлопот родителям.

Розалинда выделялась среди своей сестры и брата своими многогранными талантами, эксцентричным характером, нестандартной внешностью, которую переняла от матери.

С подросткового возраста младшая наследница Челентано увлекалась апгрейдом своей внешности, красила волосы в яркие цвета, сбривала волосы. Помимо этого бунтарство проявлялось еще и в том, что она сбегала из дома в пансионат для бездомных, не интересовалась противоположенным полом. Тяга к творчеству и искусству также не обошла стороной Розалинду Челентано. Увлекшись музыкой и выиграв конкурс, она быстро поняла, что не хочет быть певицей, а решила что ей больше импонирует кинематограф.

Она работала с известными режиссерами, которых привлекал ее необычный типаж, а она в свою очередь отдавала предпочтение только итальянскому кинематографу.

В жизни Розалинды были депрессия, запои и борьба с серьезным недугом. Пройдя через сложное лечение, потерю груди и лишение волос, она победила. Несмотря на то, что лечение уже давно закончено, по сей день 55-летняя дочь Челентано предпочитает брить голову налысо.

Имя знаменитого отца она точно также как и ее старшая сестра не использует в личных целях. Розалинда строит жизнь самостоятельно, живет на собственно заработанные средства от кино и музыки, не принимая финансовую помощь родителей.