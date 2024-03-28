Казань брал, Астрахань брал: пять главных дел Ивана Васильевича

440 лет назад умер первый русский царь Иван IV по прозванию Грозный. Этот государь оставил о себе яркую, но крайне противоречивую память. Начав как мудрый, просвещенный правитель, он много сделал для развития и укрепления русского государства, а закончил ужасами опричнины.

© В. М. Васнецов

Боролся с корыстной знатью и в итоге оставил страну и своего доброго, но несильного государственным умом наследника Федора на растерзание противоборствующим боярским родам, что закончилось Смутным временем. Достигнув значительных успехов в борьбе с татарами на востоке и юге, он проиграл войну европейцам на западе.

Хорошей иллюстрацией к делам Ивана Васильевича может служить Собор Василия Блаженного, возведенный по указу царя в честь взятия Казани. Собор получился замечательный - он стал одним и символов Москвы и России, - но Иван распорядился ослепить зодчих Барму и Постника, его создавших - чтобы они ничего подобного больше не строили. Чудовищного прагматизма был человек.

Сирота казанская

Кстати, о столице Татарстана. Со взятия Казани начались победы Ивана IV над татарами. Столицу ближайшего к Руси ханства русское войско смогло захватить лишь с третьей попытки. Во время первого похода провалились под волжский лед осадные пушки. Результатом второго стала закладка городка Свияжск - базы для штурма. Наконец, третий завершился взятием Казани.

Та победа принесла Руси много выгод: деятельные татары влились в русское общество, а их стремительная и бесшумная конница значительно укрепила русское войско Следом за Казанью пала Астрахань - ее взяли вообще без боя. В подданные русского царя попросился сибирский хан Едигей.

Правда, через четыре года Казань взбунтовалась. Русский гарнизон был уничтожен, кремль пришлось штурмовать заново. Царь Иван велел казнить всех взрослых мужчин в городе, уцелели только дети. А в обиход вошло выражение "сирота казанская".

...Лучше хором

Иван Васильевич был великолепно образованным человеком, обладателем богатой библиотеки, заядлым книжником и прекрасным оратором.

"Ни один государь нашей древней истории не отличался такою охотою и таким уменьем поговорить, поспорить, устно или письменно, на площади народной, на церковном соборе, с отъехавшим боярином или с послами иностранными, отчего получил прозвание в словесной премудрости ритора", - писал о нем историк Сергей Соловьев.

В 1551 году по приказу царя Московский собор обязал духовенство открывать в городах школы для обучения детей грамоте и закону божьему. Тот же собор утвердил повсеместное употребление многоголосого пения. В Александровой слободе было создано подобие консерватории, где работали лучшие русские музыканты того времени: композиторы Федор Крестьянин (Христианин) и Иван Юрьев-Нос пели в хоре государевых дьяков, то есть царь возвел их на высокие государственные посты.

В 1553 году по приказу Ивана IV в Москве появился Печатный двор, первая русская типография. Также Иван Васильевич создал систему приказов - будущих министерств.

Наконец, главное. То, что лежит на поверхности и о чем обычно забывают. Иван IV стал первым русским государем, венчанным на царство. То есть он перевел свою державу из ранга великого княжества в более высокий разряд. Следующим преобразователем такого рода стал Петр I, превративший Россию в империю.

Легенды и мифы древней Руси

Такая легендарная фигура, как Иван Васильевич породила множество загадок и неясностей. Одна из них - об убийстве царем Иваном своего сына Ивана Ивановича - стала бессмертной благодаря картине Ильи Репина. При этом немало историков считает, что царевич Иван скончался от болезни.

Да и Грозным Ивана IV прозвали не за сверхъестественную жестокость, как принято полагать. Царь был вспыльчив (особенно после смерти первой жены, умевшей укрощать его бешеный нрав), охотно казнил бояр - за измену или мздоимство, - но изувером его назвать нельзя.

Достаточно сказать, что в ужасах опричнины, по официальным данным, погибло порядка 3800 человек, а тот же Петр I за один раз казнил 4000 стрельцов.

Суровое прозвище Иван IV получил уже после смерти - за ту самую строгость по отношению к изменникам и казнокрадам.