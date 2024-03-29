Правда или выдумка? Кем был всесильный сталинский нарком Берия

29 марта исполняется 125 лет со дня рождения одного из самых загадочных и мифологизированных персонажей истории России — сталинского наркома внутренних дел Лаврентия Берии. Начиная с хрущевских времен до 2000-х о нем было опубликовано большое количество материалов. Некоторые из них оказались предположениями, догадками либо откровенным враньем. Был ли Берия насильником, похитителем женщин с улиц ночной Москвы, спускал ли он лично врагов в камнедробилку, хотел ли предать СССР и какой вклад внес в создание атомной бомбы — в материале NEWS.ru.

Откуда пошли мифы про Берию

У далеких от исторической науки людей сложился образ Берии, совмещающий в себе диаметрально противоположные и несочетаемые вещи. С одной стороны, это глава всесильного НКВД в годы сталинских репрессий, с другой — инициатор политических амнистий. Один из кураторов советского атомного проекта и предатель, пытавшийся за спиной Иосифа Сталина вести переговоры с Адольфом Гитлером. Убежденный коммунист и сексуальный маньяк, похищавший женщин прямо со столичных улиц, — все это и многое другое говорили и писали о Берии.

Доктор исторических наук Александр Шубин заявил в беседе с NEWS.ru: противоречивость образа наркома связана с тем, что, пока Берия возглавлял советскую репрессивную машину и был членом Политбюро, его восхваляли. Но после смерти Сталина в 1953 году он проиграл Никите Хрущеву схватку за власть и был арестован. У противников Берии сразу возник соблазн возложить на него ответственность за все преступления сталинского периода, отметил историк.

«Берия имеет свои грехи, связанные с работой во власти. Но благодаря событиям 1953 года и создавшимся в годы оттепели и перестройки мифам он превратился в еще более мрачную фигуру, чем все остальные политики времен Сталина», — пояснил Шубин.

Факты, только факты

Берия родился 29 марта 1899 года в Кутаисской губернии Российской империи. Тяга к политической деятельности проснулась в нем довольно рано. Уже в 17 лет, проходя обучение в инженерном училище, он вошел в нелегальный кружок марксистов. В круговерти русских революций и Гражданской войны Берия сменил немало амплуа. Он был чекистом и внедренным агентом в разведке Азербайджанской Демократической Республики. Затем Берия оказался в Грузии, где формировал агентурную сеть большевиков. На родине он попал под арест, но был отпущен на свободу и принял участие в подготовке восстания против грузинского меньшевистского правительства. За эту деятельность его выслали обратно в Азербайджан.

Берия работал на Кавказе и в Закавказье с 1920 по 1937 год, поднимаясь по карьерной лестнице и в структуре ЧК-ГПУ-НКВД, и по линии ВКП(б). Он провел ряд больших партийных «чисток» в 1930-х в Армении и Грузии. Ходили слухи, что Берия лично застрелил первого секретаря ЦК КП(б) Армении Агаси Ханджяна и отравил первого председателя ЦИК Абхазской АССР Нестора Лакобу.

Он также принимал участие в раскрытии заговора местных партруководителей, которых обвинили в подготовке перехода Закавказских республик под британский протекторат. В 1938 году Берия, занимавший пост первого секретаря Тбилисского горкома КП(б) Грузии, стал членом президиума Верховного Совета СССР. В августе того же года он занял пост первого заместителя народного комиссара внутренних дел Николая Ежова.

Перед новым замом, по всей видимости, стояла задача провести «чистку» в НКВД и обуздать маховик репрессий, вышедший к тому времени из-под контроля. Об этом, в частности, свидетельствует перевод из НКВД на флот вскоре после назначения Берии другого заместителя Ежова, Михаила Фриновского, считающегося одним из организаторов Большого террора. В ноябре 1938 года Ежов подал в отставку с поста главы НКВД, и его место занял Берия. С его приходом на эту должность масштабы репрессий в СССР резко сократились. В 1939–1940 годах начался пересмотр множества уголовных дел граждан, осужденных в предыдущие годы, и прошла амнистия.

В 1941 году Берию назначили заместителем председателя Совета народных комиссаров (СНК) СССР, то есть Сталина. Кроме НКВД он стал курировать Народный комиссариат госбезопасности, а также наркоматы лесной и нефтяной промышленности, цветных металлов и речного флота.

В годы Великой Отечественной войны зампред СНК СССР занимался авиастроением, производством вооружения, контролем угольной промышленности и железнодорожной отрасли. В конце 1940-х он возглавил атомный проект.

После смерти Сталина в марте 1953 года Берия стал первым зампредом Совета министров и главой МВД. Он начал серию политических реформ, в том числе масштабную амнистию. Одной из идей Берии была политика «коренизации» — привлечения на руководящие посты в республиках исключительно представителей коренных народов. Этот курс вызвал всплеск националистических настроений.

В июне 1953 года Берию обвинили в шпионаже и заговоре с целью захвата власти, а в декабре того же года его осудили и расстреляли. Есть версия, что он был убит еще при аресте, а суд над ним был инсценировкой. Эти слухи появились из-за отсутствия документальных доказательств обвинений, а также явных ошибок в оформлении материалов следствия и суда.

© Лаврентий Берия

Почему Берию обвинили в похищении женщин с улиц Москвы

После смерти Берии началась масштабная кампания по очернению экс-министра, запущенная пришедшим к власти Хрущевым. В те годы, кроме обвинений в причастности к сталинским репрессиям, начал распространяться миф о том, что Берия, будучи наркомом НКВД, разъезжал ночью по Москве и приказывал охране похищать с улиц понравившихся ему женщин для сексуальных утех.

Шубин заявил, что эти слухи сильно преувеличены. По словам историка, многие мифы о Берии зародились в ходе следствия по его делу в 1953 году. Опальному наркому тогда приписывали много лишнего, в том числе и по сексуальной части, отметил Шубин.

«Все эти обвинения подробно расследовались, и выяснилось, что никто никого на улицах не хватал. Берия вел, можно сказать, неупорядоченный сексуальный образ жизни, но у него были богатые возможности мотивировать своих любовниц. Их совсем не нужно было принуждать. Но когда во время следствия над ним этим женщинам объяснили, что нужно показать его сексуальным маньяком, они так и написали», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Существует предположение, что эти обвинения добавили в дело Берии, чтобы сделать его закрытым, воспользовавшись лазейкой в Уголовном кодексе. В те годы процесс над крупным государственным деятелем должен был проходить публично, но в этом случае подсудимый мог рассказать то, чего совершенно не хотели слышать его обвинители. Тогдашний УК позволял в делах, касавшихся случаев сексуального насилия, не предавать детали огласке ради сохранения репутации пострадавших. Кроме того, из доступных записей допросов Берии следует, что он категорически отвергал обвинения в преступлениях на сексуальной почве.

Правда ли, что Берия уничтожал врагов в камнедробилке

Еще одна легенда о преступлениях Берии гласит, что он лично расправлялся с врагами и недоброжелателями, спуская их в камнедробилку, установленную в подвале его дома на Малой Никитской улице в Москве. По мнению Шубина, эти домыслы не выдерживают никакой критики.

«Честно говоря, я не встречал такую ерунду в серьезных исследованиях. Я много читал про Лаврентия Павловича, но это, видимо, совсем из каких-то скандально-журналистских публикаций. На самом деле ничего такого в материалах следствия по делу Берии нет», — отметил историк.

© Никита Хрущев и Лаврентий Берия

Работал ли Берия на иностранные разведки

Годы агентурной работы в Закавказье в итоге сыграли против Берии на суде. Власти СССР обвинили его в сотрудничестве в годы революции, когда меньшевистское правительство в Баку выступало против большевиков, с разведками сразу нескольких государств — британской, германской и азербайджанской. Но по факту, отметил Шубин, следователи не предоставили ни одного соответствующего документа.

«Это была тенденция того времени — всех подозреваемых обвинять еще и в каком-то шпионаже. Вся эта история основывалась на одном факте — на том, что Берия в период Гражданской войны, находясь в подполье и будучи агентом советского ЧК, работал на территории Азербайджанской Демократической Республики и сотрудничал с местными спецслужбами», — пояснил эксперт.

Однако это сотрудничество, подчеркнул Шубин, велось по заданию коммунистического ЧК.

Как Берия участвовал в атомном проекте СССР

Берия считается главным координатором советского атомного проекта и одним из создателей ядерного щита страны. Еще со времен Великой Отечественной он занимался вопросами ракетного оружия, а после войны — всей отраслью ракетостроения. Апологеты Берии иногда называют его главным инициатором и организатором советского атомного проекта (а не физика Игоря Курчатова и других ученых), а также ракетостроения и космонавтики (а не конструктора Владимира Челомея и ученого Сергея Королева).

Шубин отметил, что Берию нельзя назвать главным создателем атомной бомбы в СССР.

«Ракетной отраслью занимался далеко не один Берия, там и других кураторов хватало. Берия действительно очень плотно контролировал атомную проблематику — координировал усилия разведки и советских ученых по этой теме. Но, безусловно, без советских ученых никакие данные разведки не смогли бы дать нам такое оружие, потому что это очень сложная технология. То есть нельзя просто посмотреть на добытые разведкой чертежи и сразу сделать то, что в них показано. Надо создавать целую промышленность под это и решать кучу сопутствующих научно-технических вопросов. Так что мы можем назвать Берию лишь одним из создателей нашей атомной бомбы, но не главным», — заключил Шубин.