Стало известно, как королевская семья справляется с диагнозом Миддлтон

Несколько дней назад мировое сообщество потрясло известие об обнаружении рака у герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Ее супруг принц Уильям тяжело переживает болезнь возлюбленной.

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По словам источника, близкого к британской королевской семье, Миддлтон во всем полагается на своего мужа и не стесняется просить его о помощи. Он же в свою очередь готов посвятить жене всего себя.

— Кейт легко утомляется. Она опирается на Уильяма больше, чем когда-либо. А Уильям старается быть рядом с Кейт и помогает всем, чем может, — рассказал источник.

Новость о болезни Миддлтон долгое время скрывалась не только от широкой общественности, но и от наследников королевской пары. Однако, как оказалось, они уже знали о диагнозе.

— Они знают, что их мать больна и пытается поправиться, — передает слова источника UsMagazine.

Принц Гарри и Меган Маркл направили принцессе Уэльской Кейт Миддлтон послание со словами поддержки всего через несколько часов после того, как стало известно, что у нее онкология.

23 марта Миддлтон рассказала, что в результате операции врачи обнаружили у нее онкологию. В настоящее время она проходит курс химиотерапии.

В свою очередь король Великобритании Карл III высказался, что гордится принцессой Уэльской, а также тем мужеством, которое она проявила во время своего выступления.