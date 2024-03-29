Николай Гамалея. Ученый, избавивший Россию от бешенства и оспы

29 марта - день памяти Николая Гамалеи - ученика Луи Пастера, одного из отцов-основателей отечественной микробиологии, человека, который всю жизнь боролся со смертельными болезнями. Николай Федорович скончался 75 лет назад, оставив после себя богатейшее наследие, более 400 научных трудов.

© ТАСС // Николай Гамалея

Но главная его заслуга - миллионы спасенных жизней. Гамалея открыл первую в России прививочную станцию от бешенства, первым в стране привил себя от этой страшной болезни, настоял на массовой вакцинации против оспы.

Имя Николая Федоровича Гамалеи носит Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии, в котором он проработал 13 лет. И именно здесь создали первую в мире вакцину от COVID-19.

Будущий профессор, почетный член АН СССР, академик АМН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, блестящий ученый, лектор и педагог родился 7 февраля 1859 год в Одессе. Отец Николая был отставным гвардейским полковником, участником Бородинского сражения, а дед - Михаил Леонтьевич Гамалея - известным врачом-эпидемиологом, хирургом и штаб-лекарем, автором первой в Российской империи монографии о сибирской язве.

Коля был 12-м ребенком в большой семье. С детства он много читал. Впоследствии вспоминал, что на него еще в младших классах произвела огромное впечатление, "и навсегда привила любовь к естествознанию" книга английского физика и химика Майкла Фарадея "История свечи".

Николай пошел по стопам деда - отучился на естественном отделении физико-математического факультета Новороссийского университета в Одессе, после поступил сразу на третий курс Петербургской военно-медицинской академии.

Гамалея учился у светил науки - иммунолога и микробиолога Ильи Мечникова, терапевта и инфекциониста Сергея Боткина, одного из создателей патологической физиологии Виктора Пашутина. Летние каникулы проводил, изучая биохимию, в лаборатории основоположника физиологической химии Феликса Гоппе-Зейлера в Страсбургском университете.

В 1885 году Гамалея, как один из лучших молодых бактериологов, по направлению Одесского общества врачей, отправился в Париж в лабораторию знаменитого микробиолога Луи Пастера.

"Доктор Н.Ф. Гамалея долгое время работал со мной, и я могу заявить, что он прекрасно знаком с экспериментальной частью; в последнее время мы вместе работали над туберкулезными бациллами, культуру которых чрезвычайно трудно получить. В Париже получение этих культур произвело шум, между тем как Н.Ф. Гамалея весьма удачно и без шума получил эту культуру.

Доктор Н.Ф. Гамалея одинаково хорошо знаком как с коховскими, так и с пастеровскими приемами. Я уверен, что в Одессе трудно будет найти такого бактериолога", - написал в рекомендации талантливому доктору Илья Мечников.

В течение года молодой человек изучал бешенство и приготовление вакцины от этой смертельной болезни. После возвращения в Одессу, Николай Федорович, вместе с Мечниковым, основали первую в России (и вторую в мире) станцию, где прививали от бешенства. Сейчас это НИИ имени Мечникова.

Гамалея внес изменения в процесс изготовления вакцины, усовершенствовал схему вакцинации и спас от мучительной смерти более 1500 человек. Этот опыт переняли в других городах: количество спасенных с помощью прививок от бешенства в скором времени насчитывало уже десятки тысяч.

Тогда же Гамалея помог Луи Пастеру доказать, что вакцина от бешенства эффективна - в то время в отношении французского ученого выдвинули обвинения в том, что его прививки сами вызывают смертельную болезнью.

Николай Федорович уже тогда испытал прививку на себе - был полностью уверен в ее безопасности. Он ездил в Англию в Францию и приводил доказательства, что вакцину нужно применять до укуса и спустя некоторое время после него, потому что после проникновения возбудителя в центральную нервную систему прививка уже не действует.

В 1887 году Николай Федорович создал сибиреязвенную вакцину. Ученый начал изучать холеру - заболевание, которое уносило огромное количество жизней. Занимался исследованиями, проводил эксперименты, итогом которых стала знаковая докторская диссертация "Этиология холеры с точки зрения экспериментальной патологии".

В 1888 году Гамалея снова экспериментировал со своим здоровьем - выпил препарат из холерных эмбрионов. Для его здоровья это закончилось благополучно.

Позже ученый описал механизм передачи холеры через зараженную воду, а также выявил способность холерного вибриона выживать зимой в водоемах. Ученый предложил царскому правительству запретить сливать канализационные стоки в реки, из которых бралась питьевая вода. Однако его не поддержали. Николай Федорович помогал ликвидировать вспышки холеры в Одессе, Саратове, Баку, Санкт-Петербурге.

В 1892 году Гамалея организовал в Одессе Бактериологический институт, который стал одним из первых подобных заведений в нашей стране. Ученый открыл вещество, способное растворять бактерии - бактериолизин, разработал противодифтерийную сыворотку, обучал врачей вакцинации.

Жизнь преподносила новые вызовы: в 1902 году в Одессе вспыхнула эпидемия бубонной чумы. Николай Федорович выяснил, что возбудителя страшной болезни переносили корабельные крысы. Он собрал эпидемиологический отряд "крысоистребителей", в который вошли добровольцы - врачи, студенты, горожане-активисты. Они провели первую всеобщую дератизацию и за 12 дней остановили вспышку чумы.

В 1912 году Николай Федорович стал главой Оспопрививательного института имени Дженнера в Петербурге. На этой должности он пробыл до конца 20-х годов. Гамалея начал активно бороться с сыпным тифом - бедой России.

Однажды ученый собрал врачей ночлежных домов и рассказал, что болезнь передается через вшей. После этого понятие "дезинсекция", благодаря которому удалось эффективно бороться с сыпным тифом, стало применять все шире, а позже его выделили в отдельное направление науки о гигиене.

© Н. Гамалея и сотрудники 2-го Московского мединститута, 1935 г.

Николай Федорович вложил максимум сил, знаний, опыта в борьбу с оспой. Эта болезнь уносила миллионы жизней. Во время Первой мировой войны Гамалея поставлял в армию детрит - вакцину против оспы. Позже он разработал препарат, который хранился гораздо дольше, что помогло еще эффективнее бороться с опасным недугом.

Именно по инициативе Гамалеи в 1918 году в Петрограде вели всеобщее оспопрививание. А в 1919 году Ленин подписал декрет о всеобщих прививках против оспы. Благодаря вакцинированию, за несколько десятилетий в нашей стране эту болезнь ликвидировали полностью.

В 1929 году, по настоянию одного из организаторов советской системы здравоохранения Николая Семашко, Николая Федоровича назначили помощником директора по научной работе Центрального бактериологического института. Сейчас это тот самый знаменитый НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Здесь ученый проработал до конца жизни.

1932 по 1938 год Гамалея был научным консультантом различных институтов, вел работу по изучению биологических процессов разрушения микроорганизмов, создал во Всесоюзном институте экспериментальной медицины лабораторию по изучению иммунитета при туберкулезе, а в Институте экспериментальной ветеринарии возглавлял лабораторию по изучению вирусных болезней домашних животных и иммунитета.

Его соратники рассказывали, что Николай Федорович был человеком огромной энергии и необыкновенной жизненной силы. Он находил время не только на глубочайшие научные исследования, но и на преподавание, передавал студентам, молодым врачам, уже состоявшимся специалистам свои знания. Пользовался огромным авторитетом в медицинской сфере.

© Центральный военно-морской музей

В 1938 году Гамалею избрали профессором кафедры микробиологии 2-го Московского медицинского института. Свои последние годы жизни он работал над вопросами общей иммунологии, вирусологии, изучал оспу, грипп, туберкулез.

Рассказывают, что он называл палочку Коха "любимым микробом". Николай Федорович открыл химические вещества, микол и тиссулин, которыми успешно лечил туберкулез. В 85 лет он заразил себя туберкулезной палочкой и вылечился - испытал один из препаратов на себе!

Также Гамалея был первым, кто высказал теорию о вирусном происхождении рака, занимался проблемами иммунитета, старения и увеличения продолжительности жизни.

До последних дней ученый сохранил ясный разум, был активным, занимался исследованиями. Он оставил после себя более 300 научных работ, в числе которых - монографии, учебники и руководства. Уже на 90-м году жизни, в 1948-ом, он стал членом партии - сослался на обещание, которое в свое время дал Ленину.

"Путь в науку труден и извилист. Много мучительно сложных вопросов встает перед человеком, стремящимся к знанию… Мне припоминаются слова, произнесенные моим учителем и другом Луи Пастером. Как-то он сказал: "В жизни нужно посвятить все усилия тому, чтобы наилучше делать то, на что способен. Позвольте вам сообщить секрет моей удачи. Моя единственная сила - это мое упорство". В самом деле, где, как не в упорном труде, раскрываются возможности и способности человека?", - писал Николай Гамалея в своей книге "Эпидемии. Так начиналась микробиология".