Сгоревшая звезда: легенду спорта погубили ошибки врачей и пьянство

Наиболее видным спортсменом в советской лёгкой атлетике перед московской Олимпиадой был юный прыгун в высоту Владимир Ященко. В 19 лет он стал рекордсменом мира и, сейчас уже понятно, что его достижение не будет побито никогда.

Яркая внешность вместе со спортивным талантом и регулярными победами сводили с ума всех любителей спорта в те времена. Казалось бы, его ждёт долгая и успешная карьера. Однако ужасные ошибки врачей сгубили его талант. Ему пришлось покинуть спорт уже в 24 года. После этого он ушёл в продолжительный запой, а в 40 лет покинул этот мир… Несмотря на короткую карьеру, Владимир Ященко до сих пор считается одним из лучших легкоатлетов в истории.

Непревзойденный талант

Владимир Ященко вошёл в мир легкой атлетики как отличный пример того, как талант и упорство могут привести к невероятным результатам. Его первые шаги в спорте началась сравнительно поздно. Лишь в 12 лет он впервые попробовал себя в лёгкой атлетике. Но уже тогда было ясно, что перед миром рождается новая звезда.

Атлетичный Ященко, несмотря на излишнюю худобу, поражал своими способностями. Всего в 16 лет он демонстрировал удивительные результаты: пробегал 800-метровку за две минуты, улетал в тройном прыжке на 11 метров, толкал ядро на 18 метров и прыгал в высоту на 203 сантиметра. Эти достижения не остались незамеченными, и скоро Ященко привлек внимание именитых тренеров.

Василий Телегин стал работать с Ященко, возя его на внутрисоюзные соревнования по прыжкам в высоту. И успех не заставил себя долго ждать. В 1976 году Ященко превзошел мировой рекорд среди юниоров, прыгнув на высоту 222 сантиметра, превзойдя результат легендарного Валерия Брумеля! В то время Ященко еще не исполнилось и 17 лет.

После этого Ященко стал не только постоянным членом сборной, но и её лидером. Он отправился на свои первые международные соревнования в составе юниорской сборной СССР, где взял три рекорда подряд. Его достижения — новый мировой рекорд для юниоров (227 сантиметров), европейский рекорд для взрослых (231 сантиметр) и, наконец, мировой рекорд для взрослых (233 сантиметра).

Вечный рекорд в прыжках в высоту

16 июня 1978 года в Тбилиси Владимир Ященко продемонстрировал свое выдающееся мастерство, улучшив собственный мировой рекорд до 234 сантиметров. Этот рекорд стал вехой в истории прыжков в высоту, поскольку он был установлен техникой перекидного прыжка, которая в то время уже уходила на второй план.

Конец 70-х годов прошлого века был периодом, когда большинство легкоатлетов уже освоили технику «фосбери-флоп», а перекидной прыжок считался устаревшим способом и уходил в прошлое. Однако Ященко решил пойти против течения и остаться верным этой технике. Его упорство и вера в собственные способности привели к тому, что он смог побить все рекорды, прыгая в устаревшем стиле.

Все последующие после Ященко рекорды были выполнены в технике фосбери-флоп. Это значит, что Владимир останется вечным рекордсменом в прыжках в высоту в перекидном стиле. Однако, несмотря на свои невероятные достижения, техника перекидного прыжка никогда не была идеальной у Ященко. Многие специалисты считали, что, если бы он серьезно подошел к тренировкам и исправил свои технические ошибки, его потенциал был бы ещё выше! Его наставник говорил, что Владимир взлетал на 250 сантиметров, но оплошности в технике и устаревший стиль позволяли ему показывать на соревнованиях результаты ниже. Впрочем, даже сейчас мировой рекорд в прыжках высоту составляет 245 сантиметров, и держится уже более 30 лет! Наверняка, он мог бы принадлежать Ященко, но судьба распорядилась иначе.

Ужасная травма, определившая судьбу

Подготовка к олимпийскому сезону превратилась для Владимира в настоящий испытательный полигон, где он столкнулся с различными препятствиями, как физическими, так и организационными. В итоге серия неверных решений и неправильное управление сборной привели к катастрофическим последствиям.

Руководство установило тотальный контроль за Ященко, что оказало давление на спортсмена. Это в сочетании с недостаточной дисциплиной и привычкой к неидеальному образу жизни сказалось на его физической форме и психологическом состоянии. Ященко не всегда придерживался здорового образа жизни, редко следил за режимом, что отрицательно сказывалось на его подготовке.

Кроме того, сборная разработала для Ященко соревновательный план, который отличался от его индивидуального плана, составленного его личным тренером. Это привело к тому, что Владимир оказался в ситуации, когда его физическая подготовка была неоптимальной, но руководство требовало от него участия во всех международных турнирах. Хотя его тренер считал, что перед олимпийским сезоном ему нужно брать небольшие паузы.

На квалификации в Вильнюсе Ященко не был готов к участию в соревнованиях. В итоге это привело к трагическому случаю. Попытка прыжка закончилась серьёзной травмой колена, которая стала началом серии неудачных медицинских вмешательств в СССР. Трагическая ситуация с Владимиром Ященко после травмы колена достигла своего пика, когда его жизнь оказалась под угрозой из-за неудачных операций, проведенные в Центральном институте травматологии в Москве. Вместо помощи они только ухудшили его состояние и поставили под угрозу его будущее.

Ященко, лишенный доверия к советским врачам, выражал свое недовольство и опасения по поводу лечения, которое ему предстояло. Он опасался, что врачи не смогут помочь ему, и считал, что ему нужно обратиться за границу.

Они меня зарежут. Они ничего не умеют. Не знаю, кто мне поможет, — повторял он.

Спортсмен был прав. Спасение для Ященко пришло благодаря помощи австрийской ортопедической клиники и доктора Ханса Баумгартнера. Хотя советская сторона отказывалась предоставить финансирование, благодаря доброй воле австрийской гражданки Анны-Лизы Прокоп Ященко получил необходимое лечение.

Печальный эпилог

Операции, проведенные в клинике Баумгартнера, спасли колено спортсмена от полной катастрофы, но про участие в Олимпийских играх в Москве можно было забыть. Да и вернуться к былым достижениям Владимиру уже не удалось. В итоге в 24 года он принял окончательное решение об уходе из спорта и стал много пить. Уже спустя четыре года Ященко оказался в психиатрической лечебнице, куда его отправила мать. Правда на какое-то время он смог прийти в себя и выписался оттуда. Но пить Владимир не бросил.

Когда тренер Василий Телегин в 1999 году навестил Ященко, он обнаружил его почти слепым. Это было странно для Телегина увидеть такое изменение в человеке, который когда-то был на вершине спортивного мира. Яркий атлет превратился в совершенно другого человека, утратив свою бывшую энергию, уверенность и здоровье. Он жил в бедности, боролся с язвой желудка и, по слухам, столкнулся с раком.

Ноябрь 1999 года оказался фатальным для Ященко. Он был доставлен в больницу в Запорожье в алкогольной коме и, не приходя в сознание, скончался 30 ноября. Ему было всего 40 лет. Спортсмен не успел завести семью и детей.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) выразила сожаление по поводу его смерти, отметив, что «звезда Ященко, которая должна была засиять, сгорела от собственного чрезмерного блеска за два коротких сезона». Его карьера, на которую надеялись миллионы, завершилась слишком рано, так же, как и его жизнь.