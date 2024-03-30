Богатейшие люди лишают родных наследства. Зачем они это делают?

В конце марта в Италии разразился скандал, который быстро вышел на национальный уровень. Стало известно, что наследница известного рода Малфатти ничего не оставила родным — завещание она переписала на сиделку. Эта история далеко не единственный подобный случай за последнее время. «Лента.ру» рассказывает, как и почему состоятельные люди лишают наследства потомков.

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Мария Малфатти оставила без наследства внучатых племянников

80-летняя Мария Малфатти из города Роверето в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже покинула этот мир в ноябре. Проводить ее в последний путь собрались многочисленные родственники. Малфатти — старинный и очень уважаемый в городе род. Самым известным его представителем был Валериано Малфатти, который больше 30 лет занимал пост мэра Роверето в конце XIX — начале XX века.

В те времена Трентино-Альто-Адидже входила в состав Австро-Венгрии. Малфатти был не только главой Роверето, но и депутатом парламента в Вене. При этом он являлся сторонником присоединения области к Итальянскому королевству. За это в годы Первой мировой войны Малфатти попал в лагерь. Правда, император Карл I быстро помиловал сепаратиста, и до 1920-го он оставался главой муниципального совета Роверето.

На родине истинного итальянского патриота очень ценили, а его предки весьма уважаемы до сих пор

Марию Малфатти итальянские СМИ называют сильной женщиной, которая всю свою жизнь посвятила родному городу, следуя примеру знаменитого прадеда. Она никогда не была замужем и не имела детей. Наследство должно было достаться десяти внучатым племенникам, которые со всей Италии съехались проститься с бабушкой.

Вот только после того, как юристы вскрыли завещание, выяснилось, что внуки не получат ничего. Активы на 5 миллионов евро (499 миллионов рублей) Малфатти переписала на сиделку-албанку, которая ухаживала за ней в последние годы. Речь идет о нескольких банковских счетах, квартирах и историческом здании в центре Роверето.

Семья Малфатти обжаловала завещание

Мириться с неожиданным «бегством» семейного состояния родственники Марии Малфатти не стали. Они обратились к юристу Луке Федрицци, который устроил проверку завещания и высказал серьезные сомнения, что 80-летняя женщина самостоятельно приняла решение о наследниках.

Как утверждается в материале газеты l’Adige, родственники заявили, что в последнее время Малфатти «плохо соображала» и хитроумная сиделка албанского происхождения якобы могла заставить ее переписать завещание

Пока суд встал на сторону родных усопшей и заморозил ее активы до окончания разбирательств. Впрочем, судя по всему, одинокая пожилая женщина вполне могла совершенно искренне переписать все на единственного человека, который был близок ей в последние годы. Из публикаций в итальянской прессе складывается впечатление, что многочисленные внуки вспомнили о существовании Марии только когда пришло время делить наследство.

Богатый долгожитель из Великобритании лишил наследства внучек

В начале марте стало известно об очень похожей истории, о которой вскоре заговорила вся Великобритания. Речь там идет о меньшей сумме, однако страсти кипят вполне итальянские.

Бывший военный Фредерик Уорд-старший после службы занимался монтажными работами и скопил около 500 тысяч фунтов стерлингов (58,4 миллиона рублей). Однако из завещания 91-летнего мужчины в 2020 году выяснилось, что большую часть суммы он оставил двоим младшим детям, Терри Уорду и Сьюзан Уилтшир. При этом Энн Уорд, вдова его старшего сына Фредерика Уорда-младшего, и пять их дочерей получили только по 50 фунтов стерлингов.

Невестку и внучек Уорд фактически лишил наследства, по самой прозаической причине: долгожитель обиделся, потому что в последние годы жизни семья покойного сына не навещала его, даже когда он оказывался в больнице

После оглашения завещания Энн Уорд затеяла тяжбу с родственниками и потребовала признать завещание недействительным. Женщина заявила, что Терри Уорд и Сьюзан Уилтшир «неправомерно повлияли» на отца, что и вынудило его оставить ее семью с дочерями без денег. Кроме того, свидетели истицы заявили, что Терри Уорд якобы применял физическое насилие к отцу и испытывал «особую ненависть» к одной из племянниц. Энн Уорд также заявила, что решение долгожителя, якобы принятое под давлением, является оскорблением памяти ее мужа.

Энн все обрисовала очень ясно. Если бы ее покойный супруг был жив, он был бы в ярости из-за того, что его дочерей лишили наследства. Он, наверное, в гробу переворачивается. В этом нет никаких сомнений источник, близкий к Энн Уорд интервью Daily Mail

Однако эти эмоциональные тирады суд не впечатлили. Судья Джеймс Брайтвелл заявил в марте, что для разочарованного пожилого человека было «совершенно разумно» отказать внучкам в наследстве из-за отсутствия общения в последние годы. Он также счел несостоятельными утверждения свидетелей о насилии, якобы примененном Терри Уордом к отцу, так как они основаны на пересказанных им историях неизвестного происхождения.

Китайский миллионер оставил свое состояние торговцу фруктами

В декабре 2023-го суд в Китае отказал родственникам покинувшего этот мир миллионера в пересмотре завещания. Когда пришло время узнать последнюю волю Ма из Шанхая, выяснилось, что его состояние в 3,3 миллиона юаней (42,9 миллиона рублей) достанется торговцу фруктами Лю.

У 88-летнего мужчины остались три сестры, но они не получили ни единого фыня, несмотря на то, что жили с ним в одном доме. Выяснилось, что общаться с Ма родственницы не стремились, и единственным его другом и собеседником в последние годы был тот самый Лю, торговавший фруктами на местном рынке.

У миллионера был сын, страдавший психическим заболеванием, но он скончался. При этом никто из родственников Ма даже не пришел на похороны. После этого Лю и его семья стали единственными близкими людьми пожилого мужчины и заботились о нем

Торговец фруктами с женой и тремя детьми жил в ветхом доме, и Ма пригласил их переехать к себе. Обитавшие в том же доме сестры ничего не могли с этим поделать, так как мужчина был владельцем недвижимости. Когда однажды Ма упал и потерял сознание дома, именно Лю отвез его в больницу и навещал там. Сестры не пришли ни разу. Тем не менее они были уверены, что дом и состояние нелюбимого брата достанутся им.

Однако, когда в декабре 2021 года Ма не стало, выяснилось, что он переписал завещание в пользу Лю и его семьи. Новый документ был составлен в 2020-м. В нем говорилось, что новый друг пожилого богача стал владельцем всего его состояния и имущества, включая дом. Сестры были обязаны выехать.

Женщины съезжать отказались. Они бросились в суд и стали доказывать, что Ма в последние годы был не в себе, и вообще у него развилась болезнь Альцгеймера, а коварный Лю воспользовался этим и обманул несчастного старика. Однако нотариусы, составлявшие завещание, подтвердили, что Ма был полностью вменяем. Разбирательство продолжалось три года, и в итоге сестры миллионера лишились даже своего жилья.

94-летняя Беверли Шоттенстайн засудила тративших ее деньги внуков

Одна из самых известных историй противостояния состоятельного человека и его родственников развернулась в 2021 году в США. 94-летняя Беверли Шоттенстайн уходить в иной мир не собиралась, однако еще в середине 2000-х доверила управление семейным состоянием в 80 миллионов долларов (7,3 миллиарда рублей по современному курсу), которое хранилось на счетах в банке JPMorgan, внукам Эвану и Ави.

Однако много лет спустя юристы миллионерши обнаружили, что молодые люди устроили из ее состояния настоящий парк развлечений. Братья работали финансовыми консультантами в банке и стали вкладывать деньги бабушки в рискованные операции на бирже без ее ведома. Многие из этих инвестиций были успешными, только вот проводились они незаконно, а все доходы предприимчивые Эван и Ави забирали себе. Более того, они украли около миллиона долларов с банковской карты бабушки и подделали как минимум один финансовый документ.

Они заработали кучу денег на мне, эти ребятки. JPMorgan должен был их остановить, но JPMorgan тоже на этом отлично нагрелся Беверли Шоттенстайн

В итоге миллионерша провела почти шпионскую операцию. В течение года она следила за незаконной деятельностью Эвана и Ави и собирала информацию. А потом обратилась в суд, потребовала от любимых внуков и JPMorgan 69 миллионов долларов и выиграла. Правда, выплатить непутевых наследников и банк обязали только 19 миллионов.

Семья Шоттенстайнов разделилась. В частности, отец Эвана и Ави просил мать не выносить сор из избы и не наказывать их. На это миллионерша заявила: «Речь шла не о 25 долларах. Это нужно было сделать».