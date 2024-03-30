Королевский эксперт рассказал, от какого вида рака страдает Кейт Миддлтон

Состояние Кейт Миддлтон не дает покоя мировой общественности. Если раньше все строили различные и порой невероятные версии «исчезновения» супруги Уильяма, то теперь всевозможные эксперты и просто интернет-пользователи гадают, какой вид онкологического заболевания у нее диагностировали.

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Напомним, 22 марта принцесса Уэльская выпустила видеообращение, в котором призналась, что в результате операции на брюшной полости у нее обнаружили злокачественную опухоль. Кейт не стала раскрывать свой точный диагноз, но рассказала, что в настоящий момент проходит профилактическую химиотерапию.

Королевский эксперт Марк Рош, ссылаясь на собственные источники в Букингемском дворце, в беседе с французским изданием Gala заявил следующее:

«Согласно хорошо информированному инсайдеру, все указывает на то, что ей провели гистерэктомию (операцию по удалению матки) и что у нее рак толстой кишки».

Верить ему или нет, решайте сами. Мы, пожалуй, дождемся ответа на этот вопрос от самой Кейт — если, конечно, она захочет поделиться такой личной информацией.

Ну а пока мы продолжаем наблюдать за всем, что происходит в королевской семье. Несколько дней назад инсайдер сообщил, что принц Уильям находится на грани депрессии после известия о диагнозе супруги. Родители Кейт также пребывают в подавленном состоянии, но как могут поддерживают дочь и даже временно взяли на себя воспитание внуков. А вот Карл III, который тоже борется с онкологическим заболеванием, гордится невесткой и как никогда с ней сблизился. На связь с герцогами Уэльскими вышли даже Гарри и Меган Марк. Верно говорят, общие трудности сплачивают...