Cиамские близнецы отреагировали на осуждение их свадьбы

Сиамские близнецы Хенсел из США поставили на место людей, обсуждающих и осуждающих свадьбу одной из сестер. Так женщины отреагировали на негативные комментарии в соцсетях, пишет New York Post.

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Эбигейл и Бриттани возмутил внезапный интерес к их личной жизни, так как они почти всю жизнь были в информационном пространстве.

«Обращаемся ко всем хейтерам. Если вам не нравится, что я делаю, но вы все равно следите за мной, то вы все еще фанат», — заявили сестры Хенсел.

Новую волну интереса сиамские близнецы вызвали после опубликованного видео со свадьбой — замуж выходила одна из сестер — Эбигейл Хенсел. Сама церемония прошла еще в 2021 году, но известно об этом стало спустя три года. Избранником близняшки стал бывший военный и медбрат Джош Боулинг.

Сестры соединены друг с другом в области торса, каждая из них контролирует одну сторону туловища, при этом у них общие кишечник, мочевой пузырь и репродуктивные органы. Поэтому брак близняшки вызвал недоумение и вопросы в сети о том, как возможна личная жизнь в таких условиях.