Почему Гоголь не стал актером

Русский писатель, драматург и публицист Николай Гоголь родился 215 лет назад. Известность к нему пришла в Санкт-Петербурге. Там его впервые напечатали, передает корреспондент «МИР 24» Анастасия Глебова.

© РИА Новости

Николай Гоголь мечтал стать актером. Есть легенда, что по дороге на прослушивание в один из театров Петербурга у Николая Васильевича внезапно разболелся зуб. Он повязал голову платком. Во время чтения думал не о заготовленном тексте, а о боли. В итоге не смог показать ни одной нужной эмоции и провалился.

Молодой человек выскочил на улицу, так и не получив ответа от комиссии. Возможно, благодаря тому зубу он и стал писателем. Первым театром, где поставили спектакль по пьесе Николая Васильевича, стал Александринский.

19 апреля 1836 года здесь состоялась премьера «Ревизора». Автор сидел в партере на месте под номером 196. С кресла драматурга была хорошо видна и игра артистов, и реакция публики.

Пьеса была новаторской для того времени. В ней отсутствовали не только любовная линия, но и положительные персонажи. Как позже говорил писатель, главный позитивный герой его пьесы – смех.

После премьеры Гоголь несколько раз переписывал «Ревизора». Так, из текста пропала маленькая роль полицейского. Ее исполнял то ли актер, то ли монтировщик сцены Прохоров. Он страдал алкоголизмом и во время репетиций не всегда мог выйти на сцену. Автору это надоело, и от роли остался только диалог: «А Прохоров пьян? – Пьян».