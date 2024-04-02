Гражданином США сын Никиты Хрущева стал еще в 1999-м году. Но при этом по словам самого Сергея Никитича от Родины он не отказался.

«Уехал в Америку по приглашению на год, но вместо года, я остался там навсегда. Я системщик, а также читаю лекции о том, что происходит в бывшем СССР».

Рожденный в Москве сын Хрущева, имевший звание Героя Социалистического труда, на протяжении долгого времени работал вместе с отцом, участвовал в деловых заграничных поездках, а также занимался работой над его мемуарами, поставив себе задачу, «отмыть» сложившийся у народа образ своего отца про «кукурузника и шута». Также он участвовал в работе в качестве сценариста над фильмом «Серые волки», в котором рассказывается о заговоре против отца.

Не перестал Сергей Никитич работать над книгой отца и после своего переезда в Америку. Он перевез материалы за границу и там ее презентовал, а впоследствии книгу перевели на 15 языков. Сын первого генсека ушел из жизни в 2020-м в Америке, не дожив две недели до своего 85-летия. К слову, похоронили Сергея Никитича на Новодевичьем кладбище в Москве, а часть праха привезли в США.

Сын советского лидера обосновавший на Западе пользовался популярностью не только у иностранных СМИ, но и у российских. А после присоединения Крыма Хрущев-младший и вовсе стал у прессы нарасхват. Сергей Никитич говорил, что Крым, который отдал Украине его отец, можно было вернуть еще во времена Ельцина: «Он этот шанс упустил. Ельцин сказал Кравчуку забирай, но он и забрал».

акже со слов Хрущева-младшего:

«Крым всегда тяготел к России. Думаю, что в состав Украины он больше не вернется».

С бя Сергей Хрущев в шуточной форме называл «Штирлицем»:

«Я насовсем в Америку не переехал. У меня есть московская квартира, в которой я прописан, российский паспорт. Но при этом у меня есть и паспорт Америки».

На ывая себя российским патриотом, Хрущев-младший подчеркивал, что также при этом является и американским патриотом, так как с паспортом того государства ему легче путешествовать по миру. При всем этом, сын бывшего секретаря ЦК КПСС признавался, что эмигрантом себя не чувствует, точно также как и не считает, что кого-то предал, тем, что уехал жить в Америку.