Как сложилась судьба младшей сестры Фиделя Кастро

Ее называли борцом за дело Кубы, но в итоге ей пришлось выбирать между родными братьями и Родиной. И как оказалось, выбор Хуниты Кастро пал не на сторону родственников, кубинских лидеров – Фиделя и Рауля.

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В конце прошлого года, 4 декабря стало известно, что младшая сестра экс-кубинских руководителей ушла из жизни в возрасте 90 лет. Поначалу Хунита поддерживала преобразование в стране, которые начинали ее братья, собирала им средства для помощи, но впоследствии превратилась в ярого критика их режима.

После того как она осудила действующий режим на Кубе, пошла на перекос своим братьям и покинула эту страну, ее назвали дезертиром и врагом. Известно, что несогласная с политикой родных братьев, Кастро в 1964-м году покинула Кубу обвинив Фиделя и Рауля, а по личному признанию, с 1961-го года она сотрудничала с ЦРУ. После эмиграции стала выступать на акциях протеста против братьев.

«Я рискнула, разорвала все связи с родственниками и согласилась работать на центральное разведывательное управление США, с целью свергнуть кубинское правительство. Моих братьев эти действия раздражали» – признавалась Кастро.

Свою жизнь Хунита провела в эмиграции, сначала она переехала в Мексику, затем перебралась в Майами, где прожила до последних дней, но «своей» ей там стать не удалось:

«Ко мне относились с подозрением из-за моих родственников, я была персоной «нон грата» в той американской среде» – писала в своих мемуарах Хунита Кастро.

ыйдя на пенсию, кубинка в Штатах она открыла благотворительную аптеку, помогая беженцам на протяжении нескольких десятилетий.