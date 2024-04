Cергей Рахманинов: несколько малоизвестных фактов из биографии композитора

1 апреля 1873 года родился выдающийся русский композитор, пианист и дирижер Сергей Васильевич Рахманинов. Мы собрали несколько малоизвестных фактов из его биографии.

© Композитор Сергей Рахманинов

В юности Рахманинов был очень влюбчивым. Одним из его увлечений стала Вера Скалон, с которой он познакомился в 17 лет и которую называл "моя психопатушка". Она была двоюродной сестрой его будущей жены. Ей он посвятил романс "В молчанье ночи тайной".

Почти одновременно он влюбился в жену своего приятеля Анну Лодыженскую, для которой тоже сочинял романсы. В 1903 году он женился на своей двоюродной сестре: разрешение на брак долго не давали.

Композитор обладал фантастической памятью. Он мгновенно запоминал произведение, даже если слышал его всего один раз.

Мелодия известного сингла All by myself, которую исполняла популярная певица Селин Дион, была позаимствована из Второго фортепианного концерта Рахманинова. Автор песни Эрик Кармен посчитал, что произведения великого композитора - национальное достояние, но наследники предъявили ему обвинения. Споры длились не один месяц.

Рахманинов запатентовал приспособление для пианистов - грелку-муфту, в которой исполнители согревали руки перед выступлением.

© Рахманинов за рулем автомобиля "Лорелея"

Рахманинов просто обожал автомобили и был довольно умелым водителем.

Покидая Россию в 1917-м, Рахманинов взял с собой только одну рукопись, черновые тетради и записные книжки - весь его архив остался в квартире на Страстном бульваре.

Впоследствии архив поступил в Музей музыкальной культуры. После смерти Рахманинова в 1943 году родственники, выполняя волю композитора, отправили на родину большую часть мемориальных вещей.