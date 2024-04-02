Саша Македонский: история самого дерзкого киллера России 90‑х

В России 90-е годы ознаменовались невероятным разгулом организованной преступности, стремившейся контролировать абсолютно все сферы человеческой деятельности. Смутное время породило специфических героев — «новых русских», валютных проституток и, конечно же, киллеров. Результативных наемных убийц было немало, но ни один не мог сравниться с Александром Солоником — Сашей Македонским.

Свое прозвище профессиональный убийца Солоник получил из-за умения быстро и точно стрелять из пистолетов «по-македонски» — с двух рук. Но если рассмотреть жизнь киллера в деталях, то становится ясно, что и от жизни он все брал жадно и двумя руками — если доллары, то пачками, если женщин — то самые красивых и недоступных.

© Редкая детская фотография Александра Солоника. На снимке будущий киллер в кепке. 1977 год

Странно, но с самого детства Александр мечтал посвятить себя служению закону. После школы, отслужив в армии в ГДР, Солоник устроился работать постовым в родном Кургане. Затем, получив отличную характеристику от начальства, в 1985 году поступил в Горьковскую высшую школу милиции. Там были рады невысокому, но физически крепкому парню, увлекавшемуся борьбой и прекрасно стрелявшему.

Но стать офицером милиции Саше не удалось — всего спустя полгода его с треском выгнали из учебного заведения с неприятной формулировкой «за дискредитацию звания сотрудника милиции». Что конкретно произошло точно неизвестно, но говорят, что виной всему была страсть Солоника к слабому полу.

Путь в правоохранители Саше был закрыт, а профессии, которая могла бы его прокормить, он не имел. Поэтому Солоник устраивается на одно из кладбищ Кургана. Там он встречает «теплую компанию» из не слишком отягощенных принципами людей, которые позднее составят костяк Курганской и Ореховской ОПГ.

© Александр Викторович Солоник

В 1988 году Александр впервые вступил в серьезный конфликт с законом — его обвинили в изнасиловании. Суд приговорил Солоника к 8 годам заключения, но сидеть за решеткой будущий киллер не собирался. Он нанес несколько ударов конвоирам и сбежал прямо из здания суда.

В бегах Александр находился несколько месяцев, но в итоге попался в руки милиции в Тюмени. Снова суд и срок, который в этот раз Солоник частично отбыл в колонии в Ульяновске. Два года понадобилось преступнику, чтобы подготовить дерзкий побег и покинуть место заключения через канализацию.

Солоник вернулся в Тюмень и, помыкавшись без работы и денег, вышел на людей, предложивших ему за деньги убить человека. Александру заказали лидера Ишимской ОПГ, которого он быстро и аккуратно устранил. Получив деньги, о которых раньше не приходилось и мечтать, начинающий киллер отправился покорять столицу.

Штатный киллер Курганской ОПГ

Среди множества преступных группировок, орудовавших в Москве, были и «родная» для Александра, из Кургана. Ее возглавляли его бывшие коллеги по работе на кладбище — Андрей Колигов, Олег Нелюбин, Виталий Игнатов и Павел Зеленин. Они оказались рады земляку, так как знали его как решительного парня, отлично владеющего оружием.

© Члены Ореховской ОПГ — одной из самых жестоких в криминальной истории России

В Москве на Александра Солоника один за Текст взят с сайта Новости в фотографиях - BigPicture.ru другим посыпались денежные заказы. Он устранил пару лидеров столичных ОПГ, убил подельника знаменитого Япончика и несколько «сошек» помельче. Солоник, которого стали называть Саша Македонский, вскоре стал штатным киллером Ореховской ОПГ и получил все что хотел: деньги, славу, уважение и женщин.

Саша жил на широкую ногу — одевался в «фирму», покупал дорогие автомобили и крутил романы со столичными моделями. Но в 1994 году все закончилось — он ввязался в перестрелку с милицией и был тяжело ранен. После сложной операции и длительного лечения Солоник попал в знаменитую «Матросскую Тишину» — самую надежную тюрьму России.

Но Саша Македонский сумел совершить невозможное — он бежал из тюрьмы. До сих пор точно неизвестно, как ему это удалось, но можно сказать точно, что без помощи персонала «Матросской Тишины» побег бы не состоялся.

© Такой арсенал нашли сотрудники милиции дома у Солоника. Для оружия у киллера была выделена целая комната

Понимая, что в России его будут искать не только правоохранители и дружки жертв, но и бывшие коллеги по ОПГ, Саша Македонский решил покинуть страну. Он приобрел поддельные документы на имя Владимира Кесова и в 1995 году выехал в Грецию. Уже за рубежом любимец женщин познакомился с 22-летней фотомоделью Светланой Котовой, ставшей его гражданской женой.

Солоник, выдававший себя за российского бизнесмена, арендовал роскошную виллу с бассейном в элитном поселке Лагониси, недалеко от Афин, и начал наслаждаться спокойной жизнью. Но прошлая жизнь не отпустила Сашу Македонского — слишком ценным он был свидетелем.

В 1997 году, зимой, в Грецию «случайно» приехали старые знакомые Солоника из Ореховской ОПГ, с которыми он активно сотрудничал. Киллер не знал, что Алексей Гусев, Александр Шарапов и Александр Пустовалов оказались в курортной европейской стране не ради моря и античных руин.

© Фотомодель Светлана Котова

Январским вечером троица позвонила Александру и напросилась в гости. Едва начавшееся застолье прервалось жестоким убийством — бывшие дружки повалили Солоника на пол и Пустовалов, по кличке Саша Солдат, задушил его припасенным для этого случая шнуром от утюга.

Убедившись, что Саша Македонский мертв, троица нашла на втором этаже виллы Котову, и Пустовалов задушил ее руками. Девушка стала случайной жертвой, поэтому от ее тела нужно было избавиться. Убийцы расчленили труп, сложили в чемодан и закопали под оливковым деревом в лесу у города Саронис.

Смерть Македонского должна была стать показательной казнью, поэтому его труп не стали прятать, а отвезли на мусорную свалку в пригороде Афин Варибоби и бросили в кусты. Его тело обнаружили очень скоро, а вот труп Светланы Котовой только спустя три месяца и то, благодаря бродячим собакам, откопавшим чемодан с останками.

© Труп Александра Солоника в афинском морге

Самый дерзкий и результативный киллер России Александр Солоник по прозвищу Саша Македонский, был похоронен на Третьем афинском кладбище. Так как три года за его могилой никто не ухаживал, в соответствии с правилами, тело было эксгумировано и растворено в соляной кислоте в специальной яме. От самого знаменитого наемного убийцы не осталось на этой земле и следа.