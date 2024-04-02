«Еврейский волкодав»: Давид Курлянд – реальный прототип Гоцмана из «Ликвидации»

Этого человека ценили коллеги, любили простые люди, уважали и боялись преступники. Давид Михайлович Курлянд был в одесском уголовном розыске человеком легендарным — ходили слухи, что он видит мысли злоумышленников и заговорен от пули. Еврейский волкодав Курлянда прозвали не случайно — этот человек был грозой самых матерых криминальных «волков», которых на его счету был не один десяток.

Заслугой Давида Курлянда была ликвидация таких одесских банд как «Черная кошка», «Одесский Тарзан» и «Додж ¾». Этот человек стал прообразом Давида Гоцмана, героя сериала «Ликвидация» — в герое Владимира Машкова присутствуют не только отвага и принципиальность Курлянда, но и его доброжелательность и человечность.

Несмотря на опасную профессию, которая подразумевала общение не с самыми лучшими членами общества, Давид Михайлович всегда оставался человеком. Он был благороден с поверженными врагами и внимателен к пострадавшим. Многим Курлянд помог вернуться в нормальной жизни, причем не методом давления и угроз, а благодаря умению находить подход к человеку и своему безупречному авторитету.

Жизнь самого Еврейского волкодава была далеко не безоблачной. Давид Курлянд родился в 1913 году в Одессе, на Молдованке. Его семья переехала в город у моря незадолго до рождения мальчика из далекого литовского Вильно. Отец будущей легенды одесского уголовного розыска был простым печником, а его мать — домохозяйкой, воспитывающей троих детей.

Потрясения, вызванные Первой мировой войной, революциями и Гражданской войной, сильно ударили по семье Курляндов. Денег катастрофически не хватало и на столе не каждый день был даже обычный хлеб. В 1920 году умер отец семейства и Давида, как самого младшего, мать отдала в детдом, где детей хоть как-то кормили. Правда мальчик был на гособеспечении недолго — в 1922 демобилизовался из Красной армии его старший брат, который забрал Давида к себе.

© Типичный одесский дворик на Молдованке, каких немало и сегодня

Младший Курлянд не нашел для себя другого занятия, как пойти по стопам отца и выучиться на печника. Но беспокойного подростка не прельщала перспектива всю жизнь провести среди кирпичей и извести и он бросил строительство печей и каминов. После этого Курлянд закончил школу фабрично-заводского ученичества и даже успел немного поработать сапожником. Стоит ли говорить о том, что это занятие понравилось ему не намного больше, чем печное дело. Но работа приносила хоть какой-то доход, поэтому парень за нее держался. Чуть позже, вступив в комсомол, Давид стал постоянным членом народной дружины.

Именно в дружине, работая на одном лишь энтузиазме, молодой одессит впервые плотно столкнулся с жестокими реалиями одесского преступного мира. В начале 30-х годов дружинники не только патрулировали улицы, наблюдая за порядком, но и участвовали в серьезных операциях милиции и даже в захвате опасных вооруженных преступников.

Курлянд, выгодно отличавшийся от коллег по дружине своей инициативностью и смекалкой, быстро был замечен начальством, которое предложило парню комсомольскую путевку в уголовный розыск. В милиции Давида сразу же взяли на должность помощника оперуполномоченного. Так, в 1934 году, началась история Еврейского волка.

В 30-е годы одесская милиция была невероятно загружена. В городе была очень криминогенная обстановка и пострадавшие шли в уголовный розыск с заявлениями нескончаемым потоком. В такой ситуации было сложно уделить каждому достаточно времени, но у Курлянда это получалось. Молодой сотрудник внимательно выслушивал каждого посетителя и, независимо от того, с чем было связано дело, посещал место преступления.

Давиду Михайловичу удалось показать себя с лучшей стороны в первые же месяцы работы. Стальные нервы, невероятная интуиция и высокий уровень знаний, полученных бессонными ночами, проведенными с учебниками по криминалистике, позволили Курлянду за несколько лет пройти путь от помощника до старшего оперуполномоченного уголовного розыска.

Курлянд участвовал в самых опасных операциях, всегда находясь на переднем крае противостояния. В те времена потери среди сотрудников одесской милиции были велики, но Давид Михайлович казался заговоренным. Ни одна пуля не попадала в отважного опера, первым врывавшимся в самые опасные воровские притоны.

© Одесские милиционеры

Волкодав и на самом деле беспощадно давил преступников, но при этом никогда не использовал обман, насилие или подлость. За это Курлянда уважали даже те, кому пришлось отсидеть из-за него срок. Давид Михайлович никогда не отступал и ничто не могло помешать ему завершить начатую работу. Война застала Курлянда в момент разработки очередной городской банды. Сотрудник уголовного розыска категорически отказывался покидать Одессу, не закончив работу и два с половиной месяца выполнял свои функции в городе, вплотную к которому стоял враг.

Старший оперуполномоченный попадал под действие директивы об эвакуации ценных кадров, но заставить Курлянда покинуть Одессу удалось лишь при помощи шантажа. На последний корабль с военными, уходивший из уже насквозь простреливаемого вражеской артиллерией бухты, жену и дочь Давида Михайловича отказались принимать без него.

В итоге самоотверженному милиционеру пришлось таки подчиниться и его вместе с семьей направили в Узбекистан, где Давид Михайлович больше года работал заместителем начальника республиканского уголовного розыска. Мать и сестра Курлянда остались дома и вскоре были расстреляны нацистами вместе с другими евреями города. В Одессу мужчина вернулся в день ее освобождения, войдя в город с первыми отрядами Красной армии 9 апреля 1944 года.

© День освобождения Одессы

Старший оперуполномоченный сразу же включился в работу — в городе оставались немецкие диверсанты, целью которых являлась дестабилизация жизни в городе. Не стала лучше за время оккупации и криминальная обстановка — при бегстве немецкие войска оставили немало оружия, которое всплывало то тут то там во время ограблений и бандитских разборок.

Спустя пару недель после освобождения Одессы, жители города с удивлением и ужасом увидели на столбах и заборах написанные от руки объявления, в которых было написано следующее: «Граждане! Ваше хождение по городу — с 8 утра до 20 часов вечера, а с вечера до 8 утра — наше». Дерзкое обращение было подписано бандой «Черная кошка».

В послевоенные годы банд «Черная кошка» в стране было несколько. Наиболее известная действовала в Москве и борьба с ней описана в романе братьев Вайнеров «Эра милосердия». Большинство из нас знают это произведение по знаменитой кинокартине Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

© Музейный стенд банды «Черная кошка»

Но банда, показанная в фильме, была гораздо менее опасной чем та, которая наводила ужас на ночную Одессу. Лишь стоило спуститься сумеркам, улицы и бульвары города становились местом дерзких грабежей и безжалостных убийств. Кроме «Черной кошки» в Одессе орудовали еще две крупные шайки уголовников — «Додж ¾» и «Одесский Тарзан», а также множество мелких банд и грабителей «индивидуалов».

Усилиями Давида Курлянда и его коллег город был очищен от банд в самое короткое время. Преступники отправились на Колыму, а главари, оказавшие ожесточенное сопротивление, были уничтожены. Обезвреживанием главарей «Черной кошки» занимался лично старший оперуполномоченный уголовного розыска.

Операция «Маскарад», показанная в сериале «Ликвидация» и инициированная лично маршалом Жуковым, также проводилась, но о ней известно очень мало. Большинство исследователей склонны считать, что она была малоэффективна и проводилась в основном на бумаге.

В 1960 году Давид Михайлович Курлянд вступил в должность заместителя начальника отделения уголовного розыска Одесской области. Несмотря на высокий пост, легенда одесского уголовного розыска так и ютилась со своей семьей в коммунальной квартире — пользоваться служебным положением, а тем более просить, Курлянд не умел.

Принципиальность нового заместителя областного уголовного розыска стояла как кость в горле у партийного аппарата города и через три года давление на Курлянда усилилось настолько, что он, чтобы не идти вразрез с совестью, вышел на пенсию. Но даже находясь на заслуженном отдыхе, Еврейский волкодав не мог сидеть без дела и охотно консультировал своих коллег по особенно сложным делам.

Кроме этого, Давид Михайлович готовил молодое поколение оперативников, читая лекции в Одесской школе милиции. Свободное время Курлянд проводил в архивах, собирая информацию о работе уголовного розыска в довоенные и военные годы. Публикации известного всей Одессе оперативника можно увидеть в музее ОВД Одессы. Там же хранится и дневник мэтра, в котором описаны наиболее интересные случаи из его богатой практики.

Эксперты признают, что у автора был несомненный литературный талант. Почти все главы дневника написаны живым и легким языком с неистребимым одесским юмором. Их названия говорят сами за себя — «Яшка-Китайчик», «18-летний губернатор», «Неудавшаяся гастроль», «Оборотень». Чем не готовые детективы, в основе которых лежат реальные истории борьбы с преступностью?

Умер Давид Курлянд в 1993 году от инфаркта. Известность к Еврейскому волкодаву пришла лишь спустя 15 лет, когда состоялась премьера телесериала «Ликвидация», главный герой которого — Давид Гоцман, списан с него. Популярность фильма послужила запоздалому признанию заслуг одесского уголовного розыска, которые обычно замалчивались. Память о Курлянде увековечена в памятнике одесскому милиционеру, установленному у здания полиции на Еврейской улице, где много лет находился одесский уголовный розыск.