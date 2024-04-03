Стали известны богатейшие люди мира

Журнал по традиции выкатил список богатейших людей мира. На первых строчках остались те же имена: за директором группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернаром Арно с состоянием в 223 миллиарда долларов следуют Илон Маск с 195 миллиардами и Джефф Безос со 194. В одном ряду с такими гигантами оказалась и американская певица Тейлор Свифт, последний год звучащая из всех утюгов — по крайней мере за океаном.

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Сейчас состояние 34-летней артистки насчитывает 1,1 миллиарда долларов.

«Самый известный новичок в рейтинге, чей рекордный тур Eras по пяти континентам стал первым», — сказано в материале издания.

Тейлор может собой гордиться, ведь она первая певица, которая заработала такое состояние только за счет песен и концертов. Тем не менее звезде есть над чем работать.

Лидером среди представителей шоу-бизнеса оказался создатель «Звездных войн» Джордж Лукас, на втором месте — Стивен Спилберг, а на третьем — Майкл Джордан.