Назван самый богатый человек России. Кто он и на чем заработал

Бизнесмен, основатель нефтяной компании «Лукойл» и её экс-президент увеличил своё состояние на $8,1 млрд за последний год. Теперь его богатства насчитывают $28,6 млрд. Рейтинг Forbes в России Алекперов возглавил впервые, в общемировой таблице он занимает лишь 59-ю строчку. Рассказываем, чем он известен и кто ещё попал в топ-3.

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Самые богатые люди России

В топ-3 помимо Алекперова попали:

председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон (у него второе место и состояние $ 27,4 млрд);

глава и крупнейший акционер НЛМК Владимир Лисин (у него третье место и состояние $ 26,6 млрд).

Кто такой Алекперов

Личные данные

Главный нефтяной магнат России родился 1 сентября 1950 года в Баку. Он учился на вечернем отделении Азербайджанского института нефти и химии имени М. Азизбекова и работал в производственном объединении «Каспморнефть». В 1974 году он получил образование. Женат, имеет сына.

Как развивалась карьера

В 1979 году Алекперов уехал работать в Западную Сибирь и уже к 1987-му стал директором «Когалымнефтегаза». В начале 1990-х он был сначала замом, а потом первым замом министра нефтяной и газовой промышленности СССР.

Как появился «Лукойл»

Нефтяная компания возникла на базе концерта «ЛангепасУрайКогалымнефть», а последний образовался благодаря слиянию в 1990-х трёх нефтедобывающих предприятий — «Лангепаснефтегаз», «Урайнефтегаз», «Когалымнефтегаз». С 1993 года Алекперов стал крупнейшим акционером и бессменным президентом «Лукойла». В апреле 2022 года бизнесмен покинул пост директора из-за санкций.