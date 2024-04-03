Самый старый мужчина в мире умер на 115-м году жизни

Самый старый мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора умер в Венесуэле на 115-м году жизни. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро в соцсети X (бывшая Twitter; заблокирована в РФ).

"Хуан Висенте Перес Мора, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый мужчина в мире, умер в возрасте 114 лет", - сообщил глава государства.

Мадуро выразил соболезнования семье усопшего и всем жителям города Эль-Кобре, в котором родился долгожитель.

Газета El Nacional отмечает, что Перес Мора умер из-за проблем с дыханием. 27 мая он должен был отпраздновать свое 115-летие.

Сам венесуэлец объяснял свое долголетие постоянной работой, полноценным отдыхом, ранним сном и "ежедневным употреблением стакана бренди".

Ранее сообщалось, что шведские ученые нашли в крови долгожителей особые биомаркеры.