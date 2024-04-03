Спасибо, что живой! В 1944-м на него пришла похоронка, сегодня фронтовик отмечает столетие

Олег Дмитриевич Соболев стал постоянным автором нашего журнала в... 96 лет. Все началось с моей встречи с ним в Душанбе четыре года назад. Он рассказал тогда, как прошел от Стрельны до Берлина. Воевал до победного. Хотя родителям пришла похоронка: "погиб 16 марта 1944 года, Эстония, д. Кьяриконна".

© РГ // Олег Соболев (слева)

Спасибо, что живой! В 1944 году на него пришла похоронка, а сегодня он отмечает столетие

Олег Дмитриевич Соболев в… 96 лет стал постоянным автором нашего журнала. Все началось с моей встречи с ним в Душанбе четыре года назад. Он рассказал тогда, как прошел от Стрельны до Берлина. Воевал до победного. Хотя родителям пришла похоронка: "погиб 16 марта 1944 года, Эстония, д. Кьяриконна".

© Карточка из личного дела в архиве Минобороны

В свои годы Олег Дмитриевич не только сохранил прекрасную память, но и желание трудиться, хотя и потерял зрение. Его глазами стала верная супруга Валентина Филипповна. Он регулярно слал нам свои трогательные стихи, заметки-воспоминания, которые мы с гордостью печатали - не многие издания могут похвастаться, что у них в авторах участник Великой Отечественной.

© Старший сержант Олег Соболев, 1946 г.

22 июня 2021 года в день 80-летия начала той страшной войны мы с коллегами решили, что в этот день кроме обязательных в таком случае речей, должен прозвучать голос настоящего фронтовика. Их осталось мало, многие из них уже беспомощны, но ведь есть же! И предложили Олегу Дмитриевичу прямо из его душанбинской квартиры "Прямую линию" со всеми желающими с ним поговорить.

Он согласился с радостью. Мы, давая объявление на сайте, конечно, слегка подстраховались: договорились о звонках из его родного Питера, из Самары, где он работал после войны…

Все получилось здорово. Звонили разные люди из Москвы, Петергофа, Чувашии… Удивлялись, что можно задать вопрос фронтовику, благодарили старика. Олег Дмитриевич расчувствовался и в какой-то момент даже запел в трубку про "Десятый наш десантный батальон…".

И вдруг звонок с Украины. Я напрягся: мало ли… А 60-летний Александр из Днепропетровска спросил: "Что такое человеческое счастье с высоты 97-летнего человека, прошедшего войну?"

Олег Дмитриевич, раненый-израненный, похороненный ошибочной похоронкой, задумался, вздохнул и сказал:

"Когда я учился в школе, на соревнованиях прыгнул на 5 метров 57 сантиметров в длину и стал чемпионом. Вот это было счастье! До сих пор собой горжусь".

P.S. Два года назад сержант Олег Соболев вернулся на родину. Теперь он живет в Волгограде, рядом с родными, где и встречает свой юбилей.