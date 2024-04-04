Диана Абгар: армянская леди Ди и первая в мире женщина-посол

Сохранение армянства и представление Первой Республики Армения всему миру – не просто цели, а жизненное кредо. Она создала новый образ армянской женщины начала ХХ века, а ее труды и стремления воодушевляют уже несколько поколений. 165 лет назад родилась Диана Абгар – первая армянская женщина-дипломат.

В музее одной из старейших партий страны – Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» – собраны уникальные экспонаты. Фотографии со дня подписания Севрского мирного договора, костюмы дипломатов времен Первой Армянской республики. Среди экспонатов важная роль в музее отведена ей – Диане Абгар.

Она получила образование в духовной семинарии Калькутты. В 20 лет вышла замуж за купца Микаела Абгара, чья семья владела торговой компанией сначала в Бомбее, потом в Калькутте. Супруги почти сразу переехали в Японию. Первая точка, где остановились супруги – город Йокогама. Он находится в 40 минутах от Токио. Это – крупнейший портовый город в Японии. Микаелу и здесь удалось продолжить семейное дело – он основал торговую компанию и открыл гостиницы. У супругов родились трое детей, а спустя 15 лет совместной жизни Микаел внезапно скончался, Диане пришлось взять управление делами в свои руки.

Живя в Японии, Диана поняла, что ей нравится не только читать книги, но и писать их. Она в совершенстве владела английским, хинди, разговорным японским и французским, говорила и писала на одном из диалектов армянского, которому она научилась дома. Во время Первой мировой войны тональность произведений Дианы изменилась. В 1915 году начался геноцид армян в Османской империи – душа Дианы не находила себе места. Она не могла молчать и одну за другой написала сразу несколько книг о Геноциде: «Правда о резне армян», «Армянский вопрос», «Армения, которую предали». Эти произведения стали бестселлерами своего времени.

Благодаря усилиям Дианы Абгар Япония признала независимость Первой Армянской республики. В 1915 году она написала несколько книг, благодаря которым многие страны узнали о геноциде армян. В Японию тогда вывезли тысячи спасшихся, им Диана Абгар помогала обустроиться: находила жилье и работу. А после ее назначили почетным консулом Армении в этой стране. Начиная с 1913 года на конференциях мира в Женеве она старается изо всех сил привлечь внимание к армянскому вопросу, заранее связавшись с некоторыми участниками конференции. Диана участвовала в конференциях по миру, проходящих в Голландии, и даже подписала там некоторые документы, до сих пор хранящиеся в голландских архивах. Хоть Диана и не занимала официальной должности, но к ее мнению обязательно прислушивались.

Доброта, стойкость, смелость и целеустремленность – лишь некоторые качества, которыми характеризуют Диану. Женщина была предана не только Армении, но и армянской церкви. По словам одной из внучек Дианы, та никогда не посещала японские церкви. На вопрос «почему?» ответ был один – они не армянские. Кстати, правнучкой Дианы Абгар – Мими Малаян – был снят анимационно-документальный фильм под названием «Дипломат без государства», который вышел на большой экран в рамках 16-го кинофестиваля «Золотой абрикос». Прологом фильма стали строки из дневника Дианы Абгар.

Виктор Гюго писал, что женская храбрость выражается в любопытстве. Диана была именно такой. И несмотря на то, что всю свою жизнь Абгар боролось за права армян и занималась вопросами Армении за рубежом, ей так и не удалось побывать на исторической родине. На протяжении всей жизни Диана Абгар пронесла с собой уверенность в том, что несмотря на все трудности, которые переживает армянский народ, есть большая честь и удача, нечто сакральное и поистине великое в том, чтобы жить на своей родной земле. Мысли Дианы актуальны по сей день. Дипломат похоронена в Йокогаме на кладбище для иностранцев.