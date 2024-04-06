Ровно два года назад, 6 апреля 2022 года, не стало Владимира Жириновского — самого скандального политика во всей истории России. Но в отличие от других политиков, даже спустя столько времени он регулярно появляется в новостях — когда снова и снова СМИ и пользователи соцсетей обсуждают «предсказания» политика. Считается, что он напророчил конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, обострение в Казахстане и многие другие события. Какие прогнозы Жириновского сбылись и что, согласно «пророчествам» политика, ждет Россию и мир в 2024 и 2025 годах — в материале «Ленты.ру».

Конфликт на Ближнем Востоке

Как заявил Жириновский, самые драматические события 2020-х годов развернутся на Ближнем Востоке. Именно там, по словам политика, должен был разгореться наиболее кровавый вооруженный конфликт. О возможных последствиях этого он предупреждал еще в 2019 году. В октябре 2023 года боевики ХАМАС вторглись в Израиль из сектора Газа и устроили теракт на одном из музыкальных фестивалей, где взяли в заложники сотни посетителей.

Жириновский утверждал, что конфликт на Ближнем Востоке станет таким острым, что все забудут ситуацию на Украине.

"Нужно учитывать ситуацию на Ближнем Востоке. К 2024 году там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Здесь будут самые страшные события". Владимир Жириновский

Жириновский не исключил, что участниками конфликта могут стать Иран и другие страны, заявив, что речь в таком случае идет о третьей мировой войне. В начале октября 2023-го многие вспомнили об этом предсказании, когда Израиль впервые за 50 лет объявил о переходе в состояние войны. При этом, согласно прогнозам Жириновского, в войне с мусульманским миром Израилю не удастся устоять как государству.

В 2012 году политик говорил об ирано-израильской войне.

Он утверждал, что официальный Иерусалим опасается иранских вооружений и роста численности молодого населения арабской страны. В связи с этим, по данным Жириновского, еще в 2010 году было принято решение о силовом решении проблем во взаимоотношениях с Тегераном. При этом и удар Ирана по Израилю политик называл неизбежным.

«За два дня до бомбардировок Ирана я введу Российскую армию в северный Иран. И не допущу ни одного беженца на территорию Закавказья. А по пути я поменяю режимы в Азербайджане и Грузии на пророссийские. И больше я не вмешиваюсь в вашу операцию в Иране, а вы не вмешиваетесь в мое восстановление влияния на Кавказе. Вот мой план», — говорил Владимир Жириновский.

Спецоперация на Украине

Еще до начала СВО, в 2019 году, Владимир Жириновский заявлял, что президентское голосование, на котором одержал победу Владимир Зеленский, станет последним для Украины.

Также он указал, что Украина лишится части своих территорий и несколько ее областей войдут в состав России. Лидер ЛДПР говорил о том, что Крым уже вернулся и на очереди находятся Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков, Одесса.

Еще раньше, в марте 2014 года, он напоминал, что пять регионов на западе Украины были польскими землями и «скоро туда вернутся».

В декабре 2021 года прозвучали знаменитые слова политика, что в четыре часа утра 22 февраля произойдет некое событие, когда Россия снова станет великой страной.

"Я бы хотел, чтобы 2022 год был бы годом мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду. Это будет год немирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну, иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских сперва в Донбассе, а потом в западной России". Владимир Жириновский

Некоторые увидели в этих словах предсказание начала спецоперации, о которой президент России Владимир Путин объявил рано утром 24 февраля 2022 года. Жириновский ошибся на два дня. Тогда же он указал, что «все заглохнет» до марта 2024 года, «когда будут снова обострения и когда будут выборы президента».

Кроме того, в сети нашли «пророческое» интервью политика, записанное еще в 2008 году. В нем Жириновский высказывается на тему статуса Грузии и Украины — по его мнению, идеальным вариантом для этих стран было бы сохранять нейтралитет и иметь дружеские отношения с Россией.

"Россия никогда не будет вводить войска на Украину, но если кто-то попытается втянуть Украину в НАТО, а население будет против, и над ними будут издеваться; если кто-то будет бомбить Луганск, Донецк, мы защитим эти города". Владимир Жириновский

Перед этим лидер ЛДПР предсказал украинский майдан при вмешательстве США. В 1999 году, после того как была развязана югославская война, Жириновский заявил, что следом американские спецслужбы попытаются устроить антироссийские провокации на Украине, но самый большой удар в итоге будет нанесен самому Киеву.

Выборы президента США в 2024 году

За несколько месяцев до своей смерти лидер ЛДПР предсказал, что выборов в Америке не будет, так как страну ждет полный крах, и призвал задуматься об отказе от долларов, так как «их скоро не у кого будет обменивать». Причиной он назвал межнациональные конфликты, что вызовет распад США, как в свое время распался СССР.

"Выборов 2024 года в США не будет, потому что самой Америки не будет".

Выборы президента России в 2024 году

В конце 2020 года Жириновский также дал прогноз по выборам в России в 2024 году. Он заявил, что на пост главы государства будет баллотироваться действующий президент страны Владимир Путин, но о своем решении он объявит не раньше конца 2023 года. Так и получилось — Владимир Путин объявил о своем решении в декабре 2023-го.

Было у Жириновского и предсказание о том, что будет, если Путин не станет участвовать в выборах. В этом случае, считал лидер ЛПРД, «от Кремля появится совершенно новый человек».

Обострение в Казахстане

Еще одно из сбывшихся предсказаний политика — обострение в Казахстане. В июле 2021 года он призвал соотечественников переехать в Россию, предупредив о возможных столкновениях. И действительно, совсем скоро в стране произошли массовые беспорядки.

Больше подробностей Жириновский не привел.

Военный переворот в Армении

В начале 2021 года Жириновский заявил, что большие потрясения произойдут в Закавказье, в частности, в Армении. Там, по его мнению, случится военный переворот, и страна проснется при новом политическом режиме. Сам премьер-министр республики Никол Пашинян бежит за границу или спрячется в американском посольстве.

«Но смена неизбежна», — заявил тогда политик.

Также он обратил внимание на то, что армянскому парламенту давно пора принимать решения, а не вести переговоры. С кем и о чем — осталось загадкой.

Объединение Русского мира

Еще одно предсказание политика Госдумы Борис Чернышов. В своем Telegram-канале он написал, что записки с прогнозами Жириновского обнаружил во время работы с архивными документами. И они касаются будущего России.

"2025 — объединение Русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040". Текст записи Жириновского

Вице-спикер добавил, что это не единственное из найденных им предсказаний, но остальные будут обнародованы позже.

О Русском мире Жириновский говорил не раз, и в этом контексте заявлял, что детям нужно учить не английский язык, а устройство автомата Калашникова.

«Не надо заставлять детей учить английский. Пускай лучше изучают автомат Калашникова. И тогда скоро весь мир заговорит по-русски», — заявлял он.

В чем секрет пророчеств Жириновского

Многие исследователи говорят, что в «предсказаниях» Жириновского нет ничего мистического. Например, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ Елена Ведута в интервью «Ленте.ру» утверждала, что Жириновский «обладал исследовательским характером: видел то, что не могли увидеть другие; имея определенную базу знаний, мог прогнозировать определенный ход событий».

А профессор Руслан Хасбулатов отмечал, что своими выступлениями Жириновский «будоражил общественное мнение, привлекал к политическому процессу молодежь, заставлял размышлять о тех проблемах, о которых люди, возможно, и не думали».

Академический руководитель образовательной программы «Политология» НИУ ВШЭ Максим Богачев считает, что говорить о феномене «предсказаний» в политике некорректно. Речь должна идти о таком термине, как «прогнозирование», которое может быть краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным. Прогнозирование, в отличие от предсказаний и гаданий, опирается на реальные аналитические данные, концепции и теории.

Профессиональные политологи занимаются определением возможных вариантов развития событий и указанием на вероятность происхождения этих вариантов, определяя, кто и как может на них отреагировать, что конкретно может произойти и что можно сделать в сложившихся ситуациях.

"Если мы говорим именно о предсказаниях Жириновского, который политологом не являлся, а был политиком, то здесь можно обратиться к наследию социологической науки и религиоведения. В коллективном сознании есть определенные паттерны, на которые действующие политики стараются опираться в своих обращениях к избирателям, дабы получить поддержку общества". Максим Богачев, политолог НИУ ВШЭ

Обращения к практикам «предсказаний» особенно учащаются в периоды кризисов, социальных и политических трансформаций, нестабильности, когда люди не могут контролировать происходящее вокруг них, и они пытаются найти, придумать и поверить в какие-то практики и структуры, которые упорядочивают их настоящее и будущее, добавляют в них предсказуемость и уверенность.

Что касается того, что многие из так называемых «предсказаний» Жириновского сбывались, то здесь эксперт уверен — причина кроется в нескольких логичных моментах.

«Владимир Вольфович был явно человеком неглупым, образованным, принимал активное участие в Госдуме и имел доступ к определенной инсайдерской информации. Другой момент — его "предсказания" были довольно абстрактными либо общими, чтобы результаты были легко интерпретируемыми», — объяснил эксперт.

Богачев поясняет, что таким фразам, как «в дальнейшем нас ждут тяжелые времена», «нас ждет конфликт между Западом и Востоком», в любую эпоху можно найти свои подтверждения.

Эксперт уверен — цитируемость «предсказаний» Жириновского даже после его смерти связана с рекламным и политтехнологическим ходом партии. Партия ЛДПР, уточняет Богачев, во многом зиждилась именно на харизме и фигуре Владимира Жириновского.

"Если проанализировать прошлую электоральную кампанию на выборах президента РФ, то можно увидеть, что ЛДПР так и пытается выехать на харизме Жириновского и отсылкам к его фигуре — в роликах, печатной продукции. Тот же самый Леонид Слуцкий обозначается как продолжатель дела Жириновского". Максим Богачев, политолог НИУ ВШЭ

По словам Богачева, партия ЛДПР еще долгое время будет пользоваться образом покойного политика. Основные современные бенефициары «прогнозов» Жириновского — сама партия и журналисты СМИ, которые создают «кликабельный» контент.

Сейчас сам образ Владимира Вольфовича все больше и больше становится «развлекательным контентом». Например, на ПМЭФ представили нейросеть «Жириновский». Это попытка получить некую лояльность электората, используя образ покойного политика. В будущем обращение к его образу скорее всего будет сходить на нет.