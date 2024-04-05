«Расплата за счастье»: блистательная жизнь и трагичный конец советской Брижит Бардо

5 апреля 1938 года родилась Наталья Кустинская, актриса, чья красота и талант заворожили многих, и которую часто сравнивали с Брижит Бардо. Ее жизненный путь был ярким и блистательным, однако омрачен трагическими моментами. Мы расскажем о захватывающей и в то же время пронзительной истории жизни Натальи Кустинской, от ее взлетов до печального конца, который оставил глубокий след в сердцах ее поклонников.

В финале своей жизни бывшая советская кинодива Наталья Кустинская ютилась в маленькой квартирке, одинокая, с мизерной пенсией. Поверить в то, что когда-то давно эта пожилая и больная женщина вела беззаботную и веселую жизнь, было трудно. Но ее история начиналась словно сказка.

© Наталья Кустинская с родителями

Наталья Кустинская родилась в семье эстрадных артистов. Ее папа был куплетистом-чечеточником, а мама — певицей. В их московской квартире на Малой Бронной всегда было полно гостей. Нередко приходили и такие знаменитости, как Лидия Русланова, Клавдия Шульженко, Изабелла Юрьева.

Девушка с раннего возраста имела эффектную внешность и обращала на себя внимание мужского пола. С 14 лет от парней не было отбоя, соседи даже жаловались, что в подъезде не протолкнуться из-за ухажеров. Окончив школу, Кустинская подала заявления в Вахтанговское училище и во ВГИК. Огромный конкурс не помешал ей поступить и туда, и туда. Наталья выбрала ВГИК.

Уже на первом курсе состоялся дебют Кустинской в кино, и это несмотря на то, что во ВГИКе всегда существовал строгий запрет студентам на съемки. Но отказать режиссеру Григорию Рошалю, к тому времени выпустившему на экраны свой знаменитый фильм «Хождение по мукам», не мог никто.

Рошаль искал актрису на небольшую роль в своем новом фильме «Хмурое утро», который должен был стать продолжением картины «Хождение по мукам». Наталью Кустинскую он случайно встретил в коридоре ВГИКа. Красивая девушка обратила на себя внимание режиссера и практически сразу была утверждена.

Эта роль стала для начинающей актрисы хорошим стартом. Критики отозвались о ее работе восторженными отзывами: «Родилась новая драматическая актриса». Появились предложения от режиссеров…

© Наталья Кустинская в фильме «Годы девичьи», 1961 год

После дебюта в кино были еще несколько ролей. В 19 лет Наталья вышла замуж за режиссера Юрия Чулюкина (он стал первым из ее шести мужей). А в 1963 году на экраны вышел самый звездный фильм актрисы — комедия «Три плюс два» режиссера Генриха Оганесяна, снятая по пьесе Сергея Михалкова «Дикари». Картина повествует о том, как трое друзей решили пожить дикарями на пустынном берегу Черного моря. Но отдыху героев помешали две девушки, которые поставили свой новенький «Запорожец» рядом с их «Волгой» и попытались создать невыносимые условия для соседей.

Фильм «Три плюс два» прогремел в начале 60-х на весь Советский Союз. Его посмотрели 35 миллионов зрителей. Тогда плакаты с изображением Кустинской — симпатичной блондинки в полосатом купальнике — украшали каждый киоск Союзпечати. Смуглую блондинку с изумрудными глазами признали самой роскошной красавицей. Узнали о ней и за границей.

© На съемках фильма «Три плюс два»

В жизни экранные «подружки» были злейшими врагами: Кустинская увела у Фатеевой мужа, космонавта Бориса Егорова. А та, как могла, мстила разлучнице.

С фильмом «Три плюс два» Кустинская покорила не только СССР, но и Европу. В 1960-е французская пресса включила Кустинскую в десятку красивейших актрис мира. Журнал Candide писал он ней как о «советской Брижит Бардо».

© Наталья — первая красавица советского кино

Яркой привлекательной блондинке в СССР пытались подражать многие женщины. Кстати, она часто ездила за границу представлять советские картины. В то же время из-за своей чересчур эффектной внешности западного толка она лишилась многих ролей — не соответствовала, как считало начальство, советскому типу женщины.

Мечта всех советских мужчин Наталья Кустинская и вне экрана оставалась такой же жизнерадостной красавицей. Но ее личная жизнь, увы, складывалась не лучшим образом. За плечами у актрисы шесть браков, множество измен и трагических случайностей.

«Как-то летом в Болгарии ко мне подошла цыганка и предложила погадать. Она сказала мне: „Первая половина твоей жизни будет прекрасной. У тебя будут слава, деньги, почет, море любви. Вторая же половина будет черной, ты будешь расплачиваться за полученное счастье“. Как она говорила, так и получилось», — рассказывала актриса.

Мужья изменяли первой красавице СССР. Впрочем, в долгу не оставалась и она: нередко новая любовь оказывалась сильнее, и Кустинская разрывала отношения сама. При этом почти все мужчины после расставания с русской Брижит Бардо быстро уходили из жизни.

© Наталья Кустинская со своим третьим мужем Борисом Егоровым

Космонавт Борис Егоров, тот самый, из-за которого перестали общаться две Натальи, подарил Кустинской настоящее богатство и роскошь. Он постоянно брал ее за границу, вместе они объездили пол-Европы, отдыхали в Крыму рядом с дачами членов КПСС. Еще до свадьбы с Кустинской Борис продал свой автомобиль «Бьюик» и купил Наталье шикарную розоватую норковую шубу с бриллиантовыми пуговицами. А в их роскошной квартире площадью 100 квадратных метров в центре Москвы был даже собственный бассейн.

Среди ярких работ актрисы — второплановые роли в комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» и роль Полины Лахновской (жены Полипова) в киносаге «Вечный зов» по одноименному роману Анатолия Иванова. Однако в дальнейшем Кустинская стала сниматься гораздо реже и, как правило, в небольших ролях. Более того, она неожиданно стала невыездной. Случилось это после того, как ее пригласили на главную роль в немецкую картину «Волшебная гора» по Томасу Манну. Партнерами Натальи должны были стать великие Шон Коннери и Шарль Азнавур. Но по приказу первого заместителя председателя КГБ Цвигуна Наталью Кустинскую на съемки не отпустили.

© Наталья Кустинская в киносаге «Вечный зов»

Но однажды счастливой жизни пришел конец. В начале 80-х, играя в спектакле «Целуй меня, Кэт», Наталья Кустинская получила тяжелую травму. Во время одной из сцен, где Наталья должна была спрыгнуть с лестницы в объятия партнера, она получила открытый перелом берцовой кости, который навсегда оставил ее инвалидом. В больнице Наталья Кустинская пролежала два месяца, затем еще полгода ходила на костылях. А как только оправилась, случилась новая беда.

Как-то Наталья собралась погулять со своей собакой. Ее сенбернар был просто огромным — весил 140 килограммов. В подъезде он рванул вниз по лестнице, увлекая за собой Кустинскую. Она не удержалась и скатилась вниз головой. В итоге с диагнозом «перелом основания черепа» Наталья оказалась в больнице им. Склифософского.

Еще один удар ждал Кустинскую, когда она вышла из больницы. Оказалось, что за это время у мужа появилась любовница. Оскорбленная женщина тут же подала на развод, несмотря на 20 лет счастливого брака.

© Советская Брижит Бардо в 1973-м и 2008 году

В последние годы жизни на долю бывшей кинокрасавицы выпали жестокие испытания: инвалидность, гибель единственного сына, алкоголизм и нищета.

«Я помню Наташеньку красивую, милую. Я помню и другую Наташеньку, подошедшую ко мне в метро „Маяковская“ как к другу. У нее даже не было денег на хлеб. Такие вот крайности», — вспоминал Валерий Усков, режиссер киноповести «Вечный зов».

За невероятное счастье в первой половине жизни Наталья Кустинская дорого заплатила страшными трагедиями во второй. Ее жизнь оказалась двухцветной, словно черно-белое кино. «Может быть, вот теперь я расплачиваюсь за то, что слишком много получала», — говорила Наталья Кустинская.

© Актриса с сыном Митей

В 2002 году единственный сын актрисы погиб при невыясненных обстоятельствах, а за полгода до этого от рака сгорел ее единственный внук… После этих событий Кустинская впала в продолжительную депрессию. Несколько лет она страдала остеоартрозом, сильно располнела.

В 2010 году после приступа радикулита упала в ванной и получила травму позвоночника. Зимой 2012 года ее накрыла еще одна болезнь: пневмония. За ней — инсульт и кома. Не приходя в сознание, некогда блиставшая на обложках иностранных и советских журналов роковая блондинка Наталья Кустинская умерла в возрасте 74 лет.