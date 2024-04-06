Морпех-богатырь: самые удивительные подвиги Владимира Кайды

Владимир Кайда, прославившийся как самый свирепый советский морпех, послужил прообразом для памятника Неизвестному матросу и обороне «Малой земли» в Новороссийске.

Скульпторы остановили свой выбор на ветеране войны не зря. За годы службы Кайда проявил себя как храбрый боец, обладающий феноменальной силой.

Сражение за Новороссийск

Новороссийск был оккупирован немцами в 1941 году. Советское командование прекрасно понимало его стратегическое значение, но первые попытки освободить населённый пункт были предприняты лишь в 1943 году. Планировалось, что с моря высалятся два десанта: основной и отвлекающий.

Обстоятельства сложились иным образом. Основной удар на себя принял вспомогательный десант, состоящий из 257 морских пехотинцев под командованием майора Цезаря Куникова. В эту группу как раз и входил морской пехотинец Владимир Кайда.

На берегу советских бойцов уже поджидали немцы. Вражеский пулемётчик вовремя заметил диверсантов и открыл огонь. Путь для наступления удалось освободить Владимиру. Он выстрелил в дот из сигнального пистолета, и горящая ракета залетела прямо в амбразуру, чего немцы совсем не ожидали. Они выскочили наружу, став отличной мишенью для автоматчиков.

Удар и плавание в ледяной воде

Пришлось храброму морпеху побывать и в одном окопе с фашистами, в котором он рассчитывал укрыться от бомбардировщиков. В оружии у него не было ни одного патрона, а поэтому Владимир, долго не думая, дал одному немцу кулаком по каске, а второму «прилетело» в челюсть. «И только потом, когда успокоил обоих, вспомнил, что у меня в сапоге был спрятан нож», – вспоминал Кайда.

Ещё один интересный случай произошёл в 1942 году, когда Владимир служил мотористом армейского катера. В Азовском море на группу советских катеров налетели немецкие бомбардировщики. Ни одна бомба в судно не попала, а вот осколок повредил маслопровод. Тогда Кайда сорвал с головы бескозырку, заткнул ею повреждённую трубу, из которой лилось раскалённое масло, и продолжил путь в пункт назначения, прижимая импровизированную заплату голой рукой.

Весной 1944 году Кайда был переведён на Балтийский флот, где он вновь чуть не стал жертвой фашистов. Корабль, на котором находился Кайда, пошёл ко дну, но сам боец остался на поверхности воды. Не замёрзнуть в холодных водах Баренцева моря ему помогли закалка и крепкое телосложение. Через некоторое время его спасли английские моряки.

Умер же Кайда 4 марта 1984 года в возрасте 63 лет.