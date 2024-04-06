Как живет девушка с ростом более двух метров

Мэйси Каррин всего 21 год, однако она сильно отличается от своих сверстниц. Всё дело в том, что рост девушки составляет целых 2,08 метра, а длина её ног – более 130 см. Сейчас Мэйси является одной из главных претенденток на звание самой высокой девушки планеты, а также обладательницы самых длинных ног.

© ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МЭЙСИ КАРРИН

Мэйси признаётся, что с такими данными ежедневно сталкивается с большим количеством трудностей. Так, например, покупать брюки в обычном магазине она не может – бренды просто-напросто не шьют одежду для настолько высоких людей. Именно поэтому в гардеробе Мэйси всего две пары джинсов, сшитых на заказ.

© ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МЭЙСИ КАРРИН

Из-за высокого роста и сильной худобы девушка нередко сталкивается с насмешками. В комментариях под её постами в социальных сетях зачастую появляются сравнения со Слендерменом – высоким и удивительно худым персонажем из фильмов ужасов. Мэйси, к слову, своего роста совсем не стесняется. Она с большим удовольствием носит внушительные каблуки и искренне любит себя.