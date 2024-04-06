Старейшим мужчиной в мире стал родившийся в год гибели «Титаника» британец

Житель Великобритании Джон Альфред Тиннисвуд признан старейшим живущим мужчиной на планете. Его возраст – 111 лет и 1 день, говорится в сообщении Книги рекордов Гиннесса.

© википедия

Титул перешел к британцу после того, как 3 апреля в возрасте 114 лет умер венесуэлец Хуан Висенте Перес Мора. После смерти рекордсмена его место мог занять 112-летний Японец Гисабуро Сонобэ. Однако 4 апреля он тоже скончался.

Джон Альфред Тиннисвуд родился в Ливерпуле, 26 августа 1912 года. В этом же году затонул печально известный британский пассажирский пароход «Титаник».

Сейчас Тиннисвуд проживает в доме престарелых в Саутпорте, сотрудники которого называют мужчину «большим болтуном». Секретом своего долголетия британец считает «чистую удачу», хотя при этом не курит и почти не употребляет алкоголь. Он также уверен, что сохранить здоровье можно, соблюдая умеренность во всем, пишет BBC News.

Рекорд среди ныне живущих женщин принадлежит испанке Марии Браньяс Морере, которая родилась в 1907 году. В марте ей исполнилось 117 лет.