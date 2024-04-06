Женщина-оружейник: россиянка создает амуницию первым лицам государств

61-летняя ювелир Ася Еутых — одна из немногих в России женщин-оружейников. Созданные ею акинаки — короткие железные мечи — хранятся в Государственном Эрмитаже. А еще она вооружила... настоящих короля и принца! «Вечерняя Москва» пообщалась с мастерицей.

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— Ася, как вы начали заниматься ювелирной работой с металлом?

— Я родом из Адыгеи. Мой дед был оружейником. О нем узнала по рассказам бабушки. Когда я была помладше, мне давали поиграть с инструментами, оставшимися в его мастерской. В то же время я начала приходить к мысли, что животноводство, которым занимался папа, и медицина, в которой работала мама, мне неинтересны.

А вот ювелирное дело меня привлекало. Его я и переняла. Дед еще несколько музыкальных инструментов сделал, но их создавать я не пробовала. Хотя планы у меня сейчас есть: хочу попробовать сделать адыгскую флейту камыль (продольная открытая флейта. — «ВМ»). Традиционно ее изготавливали из сухого борщевика или тростника. Сейчас для этого используется металл. Но в сказках, которые мне бабушка рассказывала, встречалась серебряная камыль.

— Как вам удается создавать свои удивительные мечи?

— Мне помогает четкий план. В первую очередь нужно обдумать все мелочи, представить оружие во всех деталях. Только потом можно приступать к работе. Если с ходу начать творить, то ничего не выйдет. Также я использую уникальный сплав металлов по семейной формуле.

— В своих интервью вы упоминаете о важной роли сказки в вашей жизни. А какой ваш любимый сказочный сюжет?

— Мне близка история про Золушку, ведь мои родители разошлись, когда мне было пять. Но моя мачеха и сестры всегда были со мной в замечательных отношениях. В общем, несмотря на всю воинственность, тягу к оружию и металлу, любимый сказочный сюжет у меня девчачий и домашний.

— Ася, вы изготавливали амуницию для принца Иордании Али бин альХусейна и его гвардии. Удивились такому предложению от него?

— Нет, мы давно были знакомы с зарубежными адыгами. Королю Иордании Хусейн ибн Талалу я делала около 25 шашек. Поэтому с его сыном, принцем, мы были знакомы.

Предложение создать амуницию было внезапным, но небезосновательным. Я сделала для его гвардии шашки и амуницию в классическом черкесском стиле. Самому принцу я стала показывать звериный стиль, в котором работаю обычно.

И я была в восторге, когда он ему понравился! И Али позволил мне самостоятельно придумывать дизайн.

ФАКТ

Для создания своих изделий Ася Еутых использует ювелус — фирменный сплав, восстановленный по древним рецептам. Он представляет собой соединение серебра, золота, меди и олова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Семен Жильцов, президент Союза музеев и коллекционеров: