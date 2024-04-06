Потомки Маркеса опубликовали его последний роман вопреки воле писателя

6 апреля на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction состоялась презентация последнего романа Габриэля Гарсиа Маркеса "Увидимся в августе". Переводчица произведения на русский язык Дарья Синицина рассказала о книге, ее истории и сюжете.

© Российская Газета

"Это текст, который должны знать люди. Это часть наследия Габриэля Гарсиа Маркеса", - говорит Дарья Синицина.

Идея создания романа возникла у Габриэля Гарсиа Маркеса на рубеже XX-XXI веков, он даже зачитывал его отрывок на одном из литературных мероприятий в Испании. Но писатель направил творчество в другое русло: у него было много проектов и произведений.

"Эта книга должна была стать одной частью серии романов из пяти частей, объединенных одной героиней. Но все части он написать не успел, поэтому запретил своим детям публиковать эту книгу", - рассказывает Дарья.

Сейчас прошло 10 лет после смерти Гарсиа Маркеса, и его сыновья нарушили этот запрет, опубликовав роман.

С точки зрения сюжета все вполне классически, хотя из задуманных пяти частей существует всего одна. Женщина средних лет живет полную жизнь: у нее хороший муж, дети. Ее мать недавно умерла и похоронена на острове. И каждый год, 16 августа, она ездит на ее могилу. Но в один момент она решает, что встретит на острове свою любовь, и в итоге это случается. Так проходит несколько лет.

"А что произойдет в конце, я не буду говорить, чтобы оставить интригу", - завершила мысль о сюжете книги переводчица.

По поводу обложки романа возникли разногласия. Женщина, которая смотрит на читателя с книги, не совсем похожа на героиню произведения по возрасту, а красные цветы, скорее всего маки, не упоминались в произведении.

"Несколько раз в тексте четко говорится, что главная героиня каждый год приносила матери на могилу гладиолусы. Почему на обложке не гладиолусы?" - удивляется Дарья.

Завершилась встреча разговором о возможности и невозможности выпуска новой "последней" книги Габриэля Гарсиа Маркеса. Сейчас все работы автора, которые существуют на испанском языке, переведены на русский.