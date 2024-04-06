Потомки Маркеса опубликовали его последний роман вопреки воле писателя
6 апреля на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction состоялась презентация последнего романа Габриэля Гарсиа Маркеса "Увидимся в августе". Переводчица произведения на русский язык Дарья Синицина рассказала о книге, ее истории и сюжете.
"Это текст, который должны знать люди. Это часть наследия Габриэля Гарсиа Маркеса", - говорит Дарья Синицина.
Идея создания романа возникла у Габриэля Гарсиа Маркеса на рубеже XX-XXI веков, он даже зачитывал его отрывок на одном из литературных мероприятий в Испании. Но писатель направил творчество в другое русло: у него было много проектов и произведений.
"Эта книга должна была стать одной частью серии романов из пяти частей, объединенных одной героиней. Но все части он написать не успел, поэтому запретил своим детям публиковать эту книгу", - рассказывает Дарья.
Сейчас прошло 10 лет после смерти Гарсиа Маркеса, и его сыновья нарушили этот запрет, опубликовав роман.
С точки зрения сюжета все вполне классически, хотя из задуманных пяти частей существует всего одна. Женщина средних лет живет полную жизнь: у нее хороший муж, дети. Ее мать недавно умерла и похоронена на острове. И каждый год, 16 августа, она ездит на ее могилу. Но в один момент она решает, что встретит на острове свою любовь, и в итоге это случается. Так проходит несколько лет.
"А что произойдет в конце, я не буду говорить, чтобы оставить интригу", - завершила мысль о сюжете книги переводчица.
По поводу обложки романа возникли разногласия. Женщина, которая смотрит на читателя с книги, не совсем похожа на героиню произведения по возрасту, а красные цветы, скорее всего маки, не упоминались в произведении.
"Несколько раз в тексте четко говорится, что главная героиня каждый год приносила матери на могилу гладиолусы. Почему на обложке не гладиолусы?" - удивляется Дарья.
Завершилась встреча разговором о возможности и невозможности выпуска новой "последней" книги Габриэля Гарсиа Маркеса. Сейчас все работы автора, которые существуют на испанском языке, переведены на русский.
"Теперь мы не можем исключать появления новой книги Маркеса, потому что архив обширный, и здесь все зависит от сыновей писателя, которые обладают правами на произведения. Все возможно", - закончила встречу переводчица.