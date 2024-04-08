Как косоглазый и хромой бразилец стал великим футболистом

Издание FourFourTwo опубликовало десятку лучших бразильских игроков в истории футбола. Первые два места предсказуемо у Пеле и Роналдо. На третьей позиции Гарринча — менее известный широкому кругу болельщиков футболист. Он мог затмить Пеле, но любовь к алкоголю и страсть к женщинам не позволили этому случиться. Тем не менее Гарринчу обожали в Бразилии, называли «Радостью народа» и Великим хромым — одна его нога была короче другой на шесть сантиметров. «Лента.ру» — подробнее о тяжелой судьбе и карьере двукратного чемпиона мира.

© Getty Images // Гарринча (слева) и Пеле

Швеция, чемпионат мира 1958 года. Сборной Бразилии в последнем матче группового этапа предстоит встреча с командой СССР. Гарринча, как и Пеле, пока не провели на турнире ни одной минуты — оба просидели в запасе в играх с Австрией и Англией. Тренер бразильцев Висенте Феола недовольный нулевой ничьей с англичанами и под давлением прессы выпускает на поле и Гарринчу, и Пеле.

Уже на первой минуте с виду нескладный Гарринча невообразимым финтом уложил на траву Кузнецова, промчался по краю и пробил с такой силой, что мяч, ударившись в штангу, отлетел в центральный круг

Лев Яшин советский вратарь, чемпион Европы-1960

На старте той встречи бразильцы просто смяли советскую сборную и забили в одной из первых атак — Вава отличился с паса 24-летнего Гарринчи, для которого этот матч был первым в жизни в майке национальной команды. Бразильцы в итоге победили со счетом 2:0, а футболисты сборной СССР признавались после игры, что Гарринча был на голову лучше всех в той бразильской команде. «Через него Всевышний будто показывал людям, что можно вытворять с мячом», — удивлялся советский защитник Владимир Царев.

«В десять лет он уже выпивал регулярно»

Мануэл Франсиско Дус Сантос (полное имя Гарринчи --прим. «Ленты.ру») родился 28 октября 1933 года в бразильской деревеньке Пау-Гранди рядом с Рио-де-Жанейро в очень бедной многодетной семье. Гарринча появился на свет больным — с косоглазием, деформированным позвоночником, смещенными костями таза, а его правая нога была длиннее левой на шесть сантиметров. Врачи сообщили родителям, что если их ребенок будет ходить, это станет большой удачей.

Но страсть к футболу оказалась сильнее проблем со здоровьем — уже в раннем детстве Гарринча выделялся талантом среди сверстников. Однако он не мог сосредоточиться только на игре в футбол. Мальчику приходилось собирать дикорастущие бананы и продавать их на местном рынке, чтобы помочь семье не умереть с голода. Отец бразильца работал охранником на заводе, а все свободное время пил с друзьями.

Это отразилось и на Гарринче — с десяти лет он тоже употреблял кашасу (крепкий алкогольный напиток, который называют бразильским ромом — прим. «Ленты.ру») и много курил. А еще получил всего четыре класса образования, не умел писать и считать, что впоследствии сильно сказалось на карьере. Уже в статусе всемирно известного игрока он подписывал контракты на пустых бланках. Туда позднее вписывали зарплату. Журналисты выяснили, что почти десять лет главная звезда «Ботафого» получала в среднем вдвое меньше других игроков.

В 10 лет он уже выпивал регулярно, и чем дальше — тем больше. Бывало так: завтра клубу или сборной играть матч, а Гарринча, пьяный в дым, до утра братается с бродягами в кабаке Руй Кастро биограф Гарринчи

В 14 лет Гарринча устроился на текстильную фабрику, с 16-ти стал играть за ее футбольную команду «Пау-Гранди». Однажды парня уволили с фабрики из-за лени, но он был восстановлен по инициативе руководителя фабричной команды. В 19 лет Гарринча впервые попал на просмотр в профессиональный клуб. Бывший игрок «Ботафого» Арати увидел игру молодого бразильца, купил ему форму и бутсы и лично привез на просмотр в «Ботафого». Талантливый спортсмен прошел сначала в молодежный состав, а меньше чем через год и в основной. Дебют в большом футболе получился более чем удачным — в первой же официальной игре за «Ботафого» против «Бонсусессо» Гарринча оформил хет-трик.

«Все, что получал, мгновенно спускал»

В сборную Бразилии Гарринча впервые попал в 24 года — уже не юный для футболиста возраст. Особенно, если сравнить с другой, игравшей тогда бразильской звездой — Пеле, который получил вызов в сборную в 17 лет. Гарринча начал выходить на поле в Кубке Америки и отборочных матчах чемпионата мира-1958, но сначала был лишь резервистом.

Во время подготовки к чемпионату мира-1958, в товарищеской игре против итальянской «Фиорентины», Гарринча забил свой самый знаменитый гол за сборную. Он подобрал мяч, своим фирменным финтом обыграл четверых защитников и вратаря. Оставшись перед пустыми воротами, он дождался пятого защитника, обыграл его и только потом забил. Впоследствии Феола отстранил его на два матча за непрофессионализм.

У него есть только один недостаток. По-моему, неисправимый: он применяет дриблинг слишком часто Пауло Амарал тренер по физической подготовке «Ботафого»

29 июня 1958 года стало исторической датой для Бразилии — сборная страны впервые выиграла чемпионат мира по футболу. Гарринча был включен в символическую команду турнира, несмотря на то, что попал в стартовый состав только с третьего матча — уже упомянутой встречи со сборной СССР.

После победы на чемпионате мира Гарринча приехал в родную Пау-Гранди, зашел в бар, где любил выпивать. И под слезы и аплодисменты толпы оплатил все долги перед заведением тем, у кого они имелись. А потом началось празднование. Футболист отмечал победу так, что набрал много лишнего веса и на время даже перестал попадать в состав национальной команды.

«Он индеец по отцовской линии, а это люди другой психологии. Не от мира сего. Гарринча совершенно не мог строить свою жизнь, планировать. Все, что получал, мгновенно спускал. Удивительно добрый, отзывчивый и неприспособленный к жизни человек», — писал про него советский журналист Иван Фусененко, который жил в Бразилии и был лично знаком с футболистом.

А еще Гарринча очень любил женщин, хотя совсем не был красавцем — меньше 170 сантиметров роста и слегка прихрамывающая походка. У футболиста было две жены, первая подарила ему восемь детей, вторая, бразильская известная певица Эльза Суарес — троих. Плюс у Гарринчи было несколько внебрачных детей.

Мяч подобен женщине — с ним надо быть нежным Гарринча

Однажды сборная Бразилии приехала на игру в Норвегию, сосед Гарринчи по комнате отеля ушел в магазин, а сам футболист за это время успел заняться сексом с уборщицей, которая просто заглянула в номер. Она оказалась несовершеннолетней и забеременела — поднялся скандал, Гарринча оказался на скамье подсудимых в Норвегии, но реального срока не получил.

«Боль была такой, что Гарринчу несли на руках до автобуса»

На пути к пику своей карьеры, который случился на чемпионате мира 1962 года, Гарринча стал автором жеста фэйр-плей в футболе (правило честной игры — прим. «Ленты.ру»). В матче «Флуминенсе» против «Ботафого» защитник соперника поскользнулся и неудачно упал, выбивая мяч, который отлетел к Гарринче. Нападающий оказался один на один с вратарем, но не стал завершать атаку ударом, а вынес мяч в аут.

На чемпионат мира 1962 года сборная Бразилии приехала в статусе действующего обладателя трофея и главного фаворита. Но уже во втором матче группового этапа латиноамериканцы потеряли Пеле, который из-за травмы выбыл до конца ЧМ. Интересно, что замена Пеле на Амарилдо по ходу встречи с Чехословакией стала для бразильцев единственной за весь турнир. Как раз Амарилдо вместе с Гарринчей стали лидерами команды в отсутствие Пеле.

Гарринча включил максимальные обороты в плей-офф того чемпионата. В четвертьфинале он стал автором двух забитых мячей и одной голевой передачи во встрече с англичанами. «Четыре года я готовил своих парней к победам над футбольными командами. Увы, я не предполагал, что нам придется иметь дело с таким Гарринчей», — комментировал итог того матча тренер сборной Англии Уолтер Уинтерботтом.

В полуфинале бразильцы играли с хозяевами чемпионата мира — сборной Чили. Гарринча снова забил дважды, а затем получил красную карточку и должен был пропустить финал, куда Бразилия вышла, победив со счетом 4:2. В конце той встречи звездный нападающий решил ответить чилийскому защитнику Рохасу, который весь матч бил его по ногам. Гарринча отвесил легкий шуточный пинок обидчику, соперники посмеялись и пожали друг другу руки. Но судья юмора не оценил и удалил бразильца.

После завершения матча премьер-министр Бразилии направил в Чили телеграмму с просьбой об отмене дисквалификации. Специально собранная комиссия ФИФА особым распоряжением отменила наказание Гарринчи, что позволило ему принять участие в финале. В решающей встрече ЧМ-1962 против Чехословакии крайний нападающий вышел на поле с температурой, и хотя голов не забил, провел очень хороший матч. Бразильцы победили со счетом 3:1, стали чемпионами мира второй раз подряд, а Гарринчу признали лучшим игроком турнира.

Триумфальный 1962 год закончился для Гарринчи тяжелой травмой мениска, после которой остаток карьеры он играл на уколах и через боль. «Перед каждым матчем футболисту стали делали уколы. Но боль в ноге все равно была такой сильной, что после матчей Гарринчу несли на руках из раздевалки до автобуса», — писал Фусененко. С тех пор карьера бразильской звезды пошла на спад.

«Он всю жизнь был большим ребенком»

В 1965 году «Ботафого», которому Гарринча отдал 13 лет своей карьеры и за который забил 249 мячей, просто выставил стареющую звезду за дверь. Этому предшествовала целая кампания по дискредитации футболиста — сначала в прессе появлялись уничижительные статьи, а затем тренер перестал ставить Гарринчу в состав, мотивируя это его плохой формой.

В течение нескольких следующих лет нападающий скитался по разным клубам, не всегда профессиональным. Ни за один из них в итоге он не провел больше десяти матчей. Гарринча снова пристрастился к выпивке, а в 1969 году стал виновником автокатастрофы, в которой погибла мать его второй жены. Суд приговорил бразильца к двум годам тюрьмы условно. Это окончательно сломило спортсмена.

Последние годы жизни Гарринча провел в скромном съемном доме, который находился не в самом благополучном районе Рио-де-Жанейро. В июне 1979-го ему диагностировали цирроз печени — болезнь, от которой умер отец футболиста. В 1982 году он попал в госпиталь с алкогольным отравлением, а выйдя оттуда продолжил употреблять. Через несколько дней Гарринча впал в кому, из которой уже не вышел. Бразилец ушел из жизни 26 января 1982 года в возрасте 49 лет.

Церемонию прощания с Гарринчей на стадионе «Маракана» посетили больше 300 тысяч человек. Его провожали как настоящего народного героя. Нилтон Сантос, лучший друг Гарринчи, сказал на похоронах: «Он всю жизнь был большим ребенком и умел играть в одну-единственную игру — футбол». Не пришел попрощаться с Гарринчей только один важный человек из мира бразильского футбола — Пеле.

Мы играли в одной сборной, и он был великим футболистом, но моим другом он не был никогда. Мне был противен его образ жизни Пеле трехкратный чемпион мира

Жизнь Гарринчи трагически закольцевалась — он как родился в нищете, так в ней и умер. Но свой след в истории он точно оставил. Надпись на могиле одного из величайших футболистов своего времени гласит: «Здесь покоится радость всего бразильского народа».