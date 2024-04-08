О самом засекреченном конструкторе СССР раскрыли новые данные

Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) к 115-летию со дня рождения легендарного главного конструктора Михаила Рязанского, одного из самых засекреченных в СССР, обнародовал некоторые детали его биографии.

© Главные конструкторы (слева направо): А. Богомолов, М. Рязанский, Н. Пилюгин, С. Королев, В. Глушко, В. Бармин, В. Кузнецов

Михаил Рязанский был одним из шести главных конструкторов, входивших в легендарный Совет главных конструкторов ракетной техники. Знаменит он был не только своими многочисленным разработками и многолетней работой в тандеме с Сергеем Королевым. Его имя овеяно легендами еще и потому, что Рязанский долгие годы оставался "самым засекреченным" из главных конструкторов СССР.

При этом он был скромным человеком, не сильно тяготился своим положением, напротив, считал, что очень вредно преувеличивать свой личный вклад в общие достижения.

"Под его руководством были разработаны системы радиоуправления ряда ракет-носителей, космических кораблей "Восток", "Восход", "Союз", межпланетных станций "Луна", "Венера", "Марс", а также системы для наземного и морского командно-измерительного комплекса, обеспечивающего управление полетами космических объектов", - сообщает РГАНТД, в фондах которого хранятся документы, относящиеся к жизни и творческому наследию Рязанского.

В частности, имеются редкие киноматериалы, не вошедшие в финальную версию фильма "Королев", снятого в 1985 году по сценарию Ярослава Голованова. На неизвестных кадрах запечатлен Рязанский, рассказывающий о своей работе с Сергеем Королевым. Трудиться вместе они начали в 1946 году и проработали бок о бок 15 лет.

"При первом же знакомстве с Сергеем Павловичем мне стало совершенно ясно, что мы имеем дело с крупнейшим организатором науки, крупнейшим организатором техники, - рассказывал Рязанский. - И как-то сразу установилась исключительно рабочая, исключительно деловая обстановка… Я считаю, что мне очень повезло в жизни, что удалось все эти годы непосредственно работать с Сергеем Павловичем Королевым".

Также в фондах хранятся фото- и кинодокументы предприятия "Российские космические системы", в том числе уникальные панорамные снимки поверхности Луны, Венеры и Марса, сделанные благодаря разработкам Рязанского и его группы.

Спустя два года после смерти Рязанского, в 1989 году, в газете "Красная звезда" вышла статья о нем, основанная на воспоминаниях других видных советских ученых. Рязанский был назван в ней "одним из тех выдающихся инженеров, ученых и конструкторов, которые умели отодвигать существующие пределы и в чем-то предвидеть будущее".

Михаил Сергеевич Рязанский родился 5 апреля 1909 года в Петербурге, в семье служащих. Окончил Московский энергетический институт и свой рабочий путь начал с должности инженера в Московском отделении "Остехбюро" Наркомата обороны СССР.

Рязанский первым в СССР установил радиосвязь с ледоколом "Красин", который в 1928 году шел спасать экспедицию Умберто Нобиле, потерпевшую крушение по пути к Северному полюсу. Также Рязанский участвовал в разработке первого отечественного радиолокатора дальнего обнаружения "Пегматит", за что в 1943 году был удостоен Сталинской премии 2-й степени.