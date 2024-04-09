Что известно о проклятии «Голоса»? Кто из участников шоу умер

8 апреля стало известно о смерти заслуженного артиста России Евгения Кунгурова, который принимал участие в самом первом сезоне «Голоса» в 2012 году. Правда ли, что вокруг проекта витает проклятие, какие еще конкурсанты ушли из жизни?

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Чем Кунгуров запомнился зрителям

Вечером 8 апреля стало известно о самоубийстве оперного певца Евгения Кунгурова. Отмечается, что незадолго до этого он написал о своих планах супруге.

«Заслуженный артист РФ написал супруге сообщение и пропал со связи. Позже тело Кунгурова было найдено возле его дома на Зоологической улице. В последнее время певец наблюдался у психиатра. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отмечается в публикации Telegram-канала «112».

На Первом канале в шоу «Голос» наставником Кунгурова был Александр Градский, однако победителем программы стала Дина Гарипова, с которой артист позднее пел на одной сцене. Кроме того, Кунгуров принимал участие в шоу «Один в один!», но тоже не вошел в число победителей.

Как погиб Филипп Литвинов

14-летний подросток запомнился зрителям восьмого сезона «Голос.Дети». Парень представил свою версию хита Johnny B. Goode на русском языке Светлане Лободе, Басте (Василию Вакуленко) и Егору Криду. Пусть Литвинов и не прошел этап слепых прослушиваний, но Вакуленко отметил чувство юмора подростка.

Школьника не стало из-за роковой аварии в июле 2021 года. За полгода до трагедии он окончил курсы мотошколы, а в начале лета родители подарили парню мопед. Литвинов, слушая в наушниках музыку, катался по проселочным дорогам, а затем решил быстро проехать через рельсы. В роковой момент парень не услышал приближающуюся электричку, которая и сбила подростка насмерть.

Что случилось с Алексеем Сафиулиным

Впервые зрители увидели Сафиулина отнюдь не на сцене «Голоса». Когда вокалист решил принять участие в шестом сезоне проекта, транслировавшемся в 2017 году, за его плечами был опыт работы в Мариинском театре. Сафиулин исполнил на слепых прослушиваниях народную песню «Прощай, родина», после чего попал в команду Пелагеи. Дойти до финала ему не удалось.

Жизнь артиста оборвалась, когда ему было 44 года. В июне 2019 года музыканту резко стало плохо, и супруга не смогла ему помочь. Причиной смерти стал сердечный приступ.

«На его состояние могли повлиять жара и острый недосып после перелета с гастролей. Он ничем не болел, был молод и полон сил», — сообщили близкие, отметившие, что у Сафиулина был очень плотный рабочий график.

Куда пропал Андрей Давидян

Артист стал одним из самых ярких участников проекта. Давидян участвовал во втором сезоне «Голоса», хотя популярность обрел задолго до проекта и был лично знаком с наставниками Леонидом Агутиным и Александром Градским, поскольку принимал участие в записи хита «Замыкая круг». Вокалист успешно прошел слепые прослушивания и выбрал команду Пелагеи.

В возрасте 60 лет Давидяна не стало. Причиной смерти стала остановка сердца. Незадолго до скоропостижной кончины музыкант перенес операцию по удалению аппендикса. Через три недели после хирургического вмешательства у Давидяна случился инсульт. Мужчина три дня пробыл в коме и скончался, не приходя в сознание. За жизнь любимца публики боролись врачи Боткинской больницы.

От чего умер Николай Арутюнов

Музыкант был известен как участник коллектива «Лига блюза», а также солист нескольких рок-групп, которые самостоятельно основал, чтобы реализовать себя в разных творческих направлениях. На проект «Голос. 60+» Арутюнов пришел в 2018 году и в качестве наставника выбрал Агутина, хотя на этапе слепых прослушиваний к нему повернулись все члены жюри. Арутюнову тогда удалось дойти до суперфинала, и его запомнили многие зрители проекта.

63-летнего вокалиста не стало в сентябре 2021 года. Точная причина смерти не называлась, но позже стало известно, что Арутюнов не справился с последствиями перенесенного коронавируса.