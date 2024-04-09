Замахнулся на олигархов и пережил предательство Ельцина. Жизнь и судьба Александра Лебедя

В апреле 2024-го будет 22 года со дня трагической гибели известного и в чём-то легендарного советского и российского генерала Александра Лебедя. В его жизни хватало резких поворотов, но главное достижение его – звание «народного генерала» и «непризнанного президента» 1996 года.

Александр Лебедь родился в 1950 году в Новочеркасске Ростовской области. Родители его были обычными рабочими. Отец, будучи репрессированным, после войны стал работать учителем, так как знал много рабочих ремёсел и профессий. Сам Саша рос крепким уличным парнем, увлекался боксом и шахматами.

Из рабочих – в командиры

В 12 лет он увидел расстрел демонстрантов на площади Новочеркасска. Тогда правительству Хрущева пришлось подавить выступления рабочих из-за повышения цен на продовольствие.

«Сидел на дереве и смотрел на демонстрантов... Пока по дереву не пришлась автоматная очередь», - рассказал как-то в одном телеинтервью Лебедь.

Этот эпизод внушил Лебедю глубинный скепсис по отношению к советской власти, который и проявил себя в девяностых – ставший политиком военный так и не пошёл на союз с Зюгановым.

Желание стать военным возникло у Лебедя ещё в школьные годы. Он не раз пытался поступить в лётное училище, однако не проходил из-за слишком высокого роста. Какое-то время он трудился на заводах, даже был грузчиком. В этот же период жизни познакомился с женой Инной.

В 1969 году ему всё-таки удалось поступить в Рязанское высшее воздушно-десантное училище. Его он окончил через четыре года. После обучения наш герой сам стал военным преподавателем.

В 1981 году Лебедь отправился в Афганистан. Ему довелось командовать батальоном 345 парашютно-десантного полка. После ранения в ноги вернулся домой лечиться. А летом следующего года поступил в Военную академию им. М. В. Фрунзе.

После законченной с отличием академии Александр Лебедь окончательно пошел в гору в военной карьере. В 106-й воздушно-десантной дивизии (Рязань) зарекомендовал себя деятельным и толковым руководителем.

Против националистов и «актёров»

В составе 106-й дивизии Лебедь прославился уже на весь СССР. Вовсю шла «катастройка», на дворе – конец восьмидесятых.

В апреле 1989 года его дивизии довелось подавлять антисоветское националистическое восстание в Тбилиси. В январе 1990 года – подразделение Лебедя то же самое проделало в Баку, подавив и там националистические выступления.

Ещё одним поворотом в жизни генерала стало участие в путче ГКЧП в августе 1991 года. Там Лебедь от защиты ГКЧП перешел в стан Бориса Ельцина, который был тогда председателем Верховного Совета РСФСР.

Союз с Ельциным оказался недолговечным

После Лебедь рассказывал, что контакты с другими «действующими лицами» тех событий дали ему понимание того, что путч на самом деле был инсценировкой-провокацией для дискредитации КПСС и развала страны.

Решающим было и участие генерала Лебедя в приднестровском конфликте. Он одним мощным ударом разбил румынско-молдавские формирования, собиравшиеся атаковать Приднестровскую автономию.

Но амбиций успешного военачальника Лебедю уже не хватало. Ещё в 1980-х годах он, как и миллионы сограждан, заинтересовался политикой. В 1990 году он стал делегатом XXVIII съезда КПСС.

Через пять лет, в новой России он создал своё движение «Честь и Родина». Стал депутатом Госдумы. Тогда он уже был членом полунационалистического «Конгресса русских общин» (КРО). Кстати в этом же объединении начинал свою карьеру небезызвестный Дмитрий Рогозин.

Третья альтернатива

А в январе 1996 года КРО выдвинул Лебедя кандидатом на президентские выборы, которые должны были состояться в июне.

Тогда появление Лебедя в числе кандидатов было по-настоящему «политической инновацией». Впервые в истории России появился претендент на власть, не связанный ни с замшело-коммунистической системой прошлого (Зюганов), ни с олигархически-прозападной «семейной» кликой Ельцина или других либералов типа Явлинского.

Умеренный русский патриотизм Лебедя также выгодно оттенял его от других кандидатов. Однако время его тогда не пришло. Ну, так казалось в июне 1996 года, когда он в первом туре выборов набрал около 15%. Во второй тур вышли Ельцин и Зюганов. Как и за пять лет до этого, Лебедь поддержал Ельцина.

За это победивший Ельцин «не забыл» генерал-лейтенанта. Лебедь через несколько дней был назначен секретарём Совета безопасности России. Также он был помощником главы государства по нацбезопасности и полпредом в Чечне, где шла война.

Впрочем, должности эти Лебедь занимал недолго. В октябре Ельцин сместил того с поста секретаря Совбеза, так как стали распространяться слухи о том, что Лебедь мог готовить переворот. Считается, что одним из главных лоббистов отставки генерала мог быть министр внутренних дел Анатолий Куликов, с которым Лебедь враждовал.

Позже обвинения в попытке переворота были признаны судом клеветой. Анатолий Чубайс также называл себя позднее инициатором отставки Лебедя. А это говорит о многом. В конце концов, генерал не раз заявлял о намерении бороться с коррупцией в высших эшелонах власти.

Губернаторский тупик

Лебедь попытался стать самостоятельным политиком. Он учредил свою партию, однако на неё давили из ельцинского окружения. Тогда он решил стать губернатором Красноярского края. В 1998 году ему удалось выиграть выборы в регионе, но как показала дальнейшая история, этот шаг был ошибкой.

В крае Лебедь конфликтовал с криминальным авторитетом Анатолием Быковым, олигархом Потаниным. Поиск новых инвесторов в экономику огромного региона был не особо успешным.

А роковой полёт на вертолёте 28 апреля и вовсе оборвал жизнь генерала. Александр Лебедь, как мы помним, безуспешно пытался стать летчиком. Вероятно и в последнем полёте он пытался «реализовать мечту», так как сидел на месте второго пилота справа. Вертолёт же направлялся в сторону новой горнолыжной трассы в Восточных Саянах.

Также в расследовании авиакатастрофы в Красноярском крае фигурировали версия о взрывном устройстве на одной из лопастей винта, требование Лебедя якобы продолжать полёт в плохих метеоусловиях и многое другое. Факт остаётся фактом - один из самых популярных политиков в стране погиб, его политическая карьера прервалась, так до конца и не раскрутившись.

«Ну вы блин, даёте!»

Впрочем, уже прижизненной своеобразной наградой для Лебедя стало присутствие в масс-культуре современной России. Его образ, эксплуатировавшийся Александром Рогожкиным и Алексеем Булдаковым в серии картин «Особенности национальной охоты» стал ходульным и по-настоящему народным.

Цитаты киношного генерала Иволгина, да и реального Лебедя разошлись по всей стране. Довелось и самому генералу сняться в одной из серий «Улиц разбитых фонарей». Она вышла уже после смерти Лебедя.

Подводя итог, можно отметить, что генерал Лебедь остался в народной памяти лидером, способным разобраться с проблемами постсоветской России. Ему не удалось реализовать это на практике, но память такая сохранилась. Этому способствовала как доля бескомпромиссности генерала, так и определённое обаяние, харизма. Да и в конце концов, мало кто из политиков девяностых удостоился стольких воплощений на широком экране.