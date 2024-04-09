Из тюрьмы — в гущу баталий: почему оппозиционер победил на выборах президента Сенегала

Неделю назад, 2 апреля, в Международном конференц-центре имени Абду Диуфа в населенном пункте Диамниадио, расположенном недалеко от Дакара, принес присягу пятый по счету и самый молодой в истории президент Сенегала 44-летний Бассиру Диомай Фай.

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По итогам прошедшего 24 марта первого тура выборов он несколько неожиданно одержал весьма уверенную победу, набрав свыше 54% голосов избирателей и значительно опередив кандидата от правящей коалиции, экс-премьера Амаду Ба, который сумел получить лишь около 35%. Но особым и по своему историческим триумф Фая делают не столько цифры, а тот факт, что он вместе со своим другом и наставником, харизматичным оппозиционным лидером 49-летним Усманом Сонко был выпущен по амнистии из столичной тюрьмы Кап-Мануэль всего за 10 дней до голосования.

Избрание Фая подвело черту под серьезным политическим кризисом в Сенегале, вызванным неудавшейся попыткой уходящего президента Маки Саля перенести выборы на конец 2024 года. Именно по этой причине новый лидер назвал завершившийся электоральный цикл "победой сенегальского народа в деле защиты суверенитета, демократических ценностей и республиканских принципов".

"Сонко — это Диомай, Диомай — это Сонко"

Первоначально главным кандидатом от оппозиции на выборах должен был стать именно Сонко — популярный политик и основатель партии левого толка "Африканские патриоты Сенегала за труд, этику и братство" (PASTEF). К тому же у него за плечами уже была президентская гонка 2019 года, по итогам которой он занял третье место с 16% голосов. Однако Конституционный совет Сенегала после ряда громких судебных разбирательств вычеркнул имя Сонко из списка претендентов на президентское кресло. Его последовательно обвиняли в изнасиловании, нарушении общественного порядка, призывах к восстанию, публичных оскорблениях и клевете в адрес члена правительства.

Тогда-то и пробил час Фая, который начинал свой карьерный путь с должности налогового инспектора, а впоследствии стал одним из главных идеологов партии PASTEF и ее генеральным секретарем. "Мозговой центр, находящийся в тени", как его нередко называли политические наблюдатели, в силу обстоятельств получил реальный шанс выйти на первый план и даже возглавить государство.

Надо сказать, что Фая и Сонко многое связывает. Они вместе работали в Главном управлении недвижимости и налогов Сенегала, тесно общались. Зародившаяся дружба со временем дополнилась тесным сотрудничеством на общественном и политическом поприще. Выделявшийся рациональным мышлением и умением генерировать актуальные идеи, Фай был включен в состав руководства PASTEF и занимался популяризацией программы партии в среде зарубежной сенегальской диаспоры.

Биографы Фая отмечают такие его качества, как остроумие, последовательность, скромность, способность к хладнокровному анализу и умение контролировать свои чувства в различных ситуациях. Все это дало ему возможность заручиться доверием ближайших соратников и в нужный момент подменить Сонко, сошедшего с выборной дистанции. Тот активно поддержал своего друга и единомышленника. "Бассиру более честный, чем я. Бассиру — необычайно яркий человек. Он — человек действия, который был частью проекта с самого начала. Я передаю проект в его руки. Бассиру — это я", — напутствовал Сонко, обращаясь к гражданам страны. Под проектом, очевидно, он имел в виду масштабную программу преобразований, которая должна привести к системной трансформации республики.

Усилиями оппозиционных активистов была сформирована коалиция "Президент Диомай" для проведения избирательной кампании. Ее главным лозунгом стал тезис "Сонко — это Диомай, Диомай — это Сонко", призванный мобилизовать сторонников PASTEF, которая, хоть и была формально распущена в июле 2023 года по решению МВД, де-факто продолжала оставаться организованной и влиятельной политической силой. Обществу был послан ясный сигнал: в случае победы Фай будет прислушиваться к мнению более опытного товарища и наверняка назначит его на важный государственный пост.

И этот агитационный ход, если судить по итоговому результату, себя полностью оправдал. Кроме того, как считают некоторые комментаторы, Фаю с точки зрения обретения политической закалки и укрепления положительного имиджа в глазах избирателя пошел на пользу почти целый год, проведенный в тюрьме. Фаю предъявлялся ряд обвинений, включая распространение недостоверной информации и неуважение к суду. Однако в конце концов Конституционный совет допустил его к выборам, в отличие от Сонко.

Тот факт, что остальные оппозиционные кандидаты несколько неожиданно получили крайне низкий процент поддержки избирателей, думаю, говорит о том, что Фай сумел замкнуть на себя надежды и чаяния той части рассерженного электората, которая жаждет радикальных изменений и сильно устала от политиков, вышедших из властно-бюрократической системы.

К строительству "настоящей демократии"

Успеху тандема Фай — Сонко способствовала их амбициозная предвыборная программа лево-патриотического содержания, направленная на строительство "настоящей демократии в процветающей стране". Примечательно, что во время публичных выступлений оба политика регулярно произносили слово "разрыв" (rupture), под которым имелось в виду прекращение неэффективной политики в разных сферах жизни, наносящей прямой ущерб государству и обществу.

Среди обещаний, которые Фай дал своим избирателям, — решительное противодействие коррупции, хищению государственных средств, отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. А также — борьба с дороговизной жизни, укрепление независимости правосудия и демократии, внедрение политики эффективного экономического и финансового управления.

В наследство новому главе государства досталось накопившееся в сенегальском обществе значительное раздражение, вызванное противоречивыми итогами правления Саля, окружение которого стремительно обогащалось на фоне огромных проблем в социальной сфере. За время его президентства в 2012–2024 годах макроэкономические показатели (ВВП, темпы роста экономики, объем внешней торговли) Сенегала существенно выросли. Но при этом, по данным Всемирного банка (ВБ), почти три четверти населения страны — около 13 млн человек — продолжали жить менее чем на $7 в день. Крайне острой и болезненной осталась нерешенная проблема безработицы: согласно официальным данным, она превышает 20%. И в первую очередь она касается молодежи, составляющей примерно 60% населения.

В целях восстановления социальной справедливости команда Фая, включая назначенного в начале апреля премьер-министром Сонко, собирается реализовать меры по перераспределению национального богатства в интересах жителей страны. Для этого планируется провести аудит в горнодобывающей, газовой и нефтяной отраслях, что означает в том числе пересмотр контрактов на добычу полезных ископаемых, заключенных с иностранными компаниями. Рассерженные граждане уже требуют от Фая громких разоблачений и уголовного преследования тех, кто незаконно разбогател при Сале.

Одним из ключевых пунктов программы коалиции "Президент Диомай" стал тезис о "восстановлении баланса ветвей власти". Речь идет о сокращении полномочий президента и предоставлении большего набора прерогатив премьер-министру. И прежде всего Фай считает необходимым покончить с ситуацией, при которой "президент всем своим весом раздавливает остальные ветви власти — законодательную и судебную".

Другой насущный проект — проведение земельной реформы, необходимой для поддержки сельского хозяйства и его надлежащего финансирования в интересах обеспечения продовольственного суверенитета. В качестве решения Фай предложил предоставить действующим кооперативам право собственности на землю.

Еще одним судьбоносным шагом новых властей может стать отказ от западноафриканского франка, который частично контролируется Центральным банком Франции, и введение собственной валюты.

"Мы не должны бояться решать такие важные вопросы, как валютный суверенитет. Если не будет валютного суверенитета, то не будет того суверенитета, какого мы хотим", — уверен новый президент Сенегала.

Что касается вопросов внешней политики, то здесь приоритеты пока не обозначены. При этом многие в стране ждут от нового президента заявлений о перспективах отношений с Францией — бывшей метрополией, долгие годы имевшей привилегированное положение в Сенегале. В последние годы Париж теряет позиции в Западной Африке и регионе африканского Сахеля, и приход к власти в Дакаре левых панафриканистов во главе с Фаем и Сонко обещает продолжить эту тенденцию.

Выступая с речью по случаю национального праздника Дня независимости, отмечаемого 4 апреля, Фай заверил дружественные и партнерские государства в том, что "Сенегал остается открытой и гостеприимной страной для всех". Он подтвердил намерение "поддерживать и укреплять отношения добрососедства и активной солидарности" в рамках Экономического сообщества стран Западной Африки и Западноафриканского экономического и валютного союза. Одновременно с этим он заявил о приверженности построению африканской интеграции и достижению целей Африканской континентальной зоны свободной торговли.