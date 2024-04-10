Самый старый мужчина в мире рассказал о правилах своей жизни

Джон Альфред Тиннисвуд из Англии, которому по состоянию на вторник было 111 лет и 227 дней, был назван Книгой рекордов Гиннеса самым старым человеком в мире.

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Тиннисвуд живет в доме престарелых в английском Саутпорте. Сотрудники описывают его как "большого болтуна". В своем возрасте он многое делает самостоятельно, в том числе, управляет своими финансами, не говоря о способности самостоятельно вставать с постели и включать радио для прослушивания новостей.

Тиннисвуд рассказал Книге рекордов Гиннесса, что его долголетие во многом обусловлено "чистой удачей".

"Вы либо живете долго, либо живете недолго, и вы ничего не можете с этим поделать", - сказал Тиннисвуд.

Какой-то особой диеты долгожитель не придерживается, говорит: "Ем то, что дают, как и все остальные", он не курит и крайне редко употребляет алкоголь. Однако Тиннисвуд уверен, что важно соблюдать умеренность во всем.

"Если вы слишком много пьете, или слишком много едите, или слишком много ходите, если вы делаете слишком много чего-либо, в конечном итоге вы пострадаете", - сказал он.

За свою жизнь Тиннисвуд видел обе мировые войны. Он работал на административной должности в армейском расчетном корпусе, а также принимал участие в организации поставок продовольствия для армии. После этого он работал бухгалтером до выхода на пенсию в 1972 году. Он прожил 44 года в браке со своей женой Блодвен: они встретились на танцах в Ливерпуле. Она скончалась в 1986 году. У Тиннисвуда четверо внуков и трое правнуков.

На сегодняшний день самым старым из когда-либо зарегистрированных мужчин был Дзироэмон Кимура из Японии, который прожил 116 лет и 54 дня. Самая старая из ныне живущих женщин, а также самый старый из ныне живущих людей в целом - это Мария Браньяс Морера из Испании, которой в настоящее время 117 лет, сообщает Fox News.