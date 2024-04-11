Валерий Гаркалин: почему любимец миллионов хотел многое изменить в своей жизни

Он снялся более чем в 70 фильмах и навсегда вошел в историю российского кинематографа. 11 апреля исполняется 70 лет со дня рождения актера театра и кино, народного артиста Российской Федерации Валерия Гаркалина. Профессиональная судьба актера сложилась очень удачно: на его счету множество ярких работ в театре и кино. Он попробовал себя в разных амплуа, был успешен и в преподавательской деятельности. И все же в конце жизни он признавался, что многое изменил бы, если бы был такой шанс. В честь юбилея Валерия Гаркалина рассказываем о его жизни, ролях и о том, что еще он хотел успеть.

Не мужское занятие

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве и называл себя «москвичом в первом поколении». Его родители приехали в столицу СССР из разных городов: отец – из Тамбова, мать – из Минска. Первые три года Валерий носил мамину фамилию Полянский и воспитывался в Минске, у бабушки. Все потому, что он появился на свет вне брака и родителям потребовалось какое-то время, чтобы разобраться в своих непростых личных отношениях. Только после того, как они поженились и забрали мальчика в Москву, родители дали ему отцовскую фамилию.

Семья была рабочая, простая, далекая от искусства. Отец Борис Гаркалин работал заведующим автомастерской. Про маму Валентину Полянскую актер рассказывал, что она была «чекисткой». То есть пробивала чеки – сперва в рабочей столовой, а потом в кассе одного из московских театров. Даже младшая сестра актера Гаркалина Марина была совершенно не публичным человеком. Она получила экономическое образование и всю жизнь работала бухгалтером в одной из больниц Москвы.

А сам Валерий мечтал о сцене. Впоследствии он рассказывал: «Рядом с нашим домом был ДК Метростроя, туда я ходил на пение и хореографию. Но с танцами ничего не получилось, ведь я хромал – переболел в детстве полиомиелитом. Также в ДК Метростроя был кинозал, где мы с сестрой смотрели мультики.

Как-то в 13 лет я спрятался под стул и остался на взрослый сеанс. Так я посмотрел один из лучших фильмов Клода Лелуша «Мужчину и женщину». Я-то собирался посмотреть эротику, а получилось совсем не то, что я задумал. Я вдруг ощутил магию кино – понял, что вижу что-то необыкновенное».

Однако идея Валерия связать свою жизнь со сценой была воспринята в семье без энтузиазма. Одна мама с сочувствием относилась к его мечтам и поискам. Отец же считал лицедейство занятием, недостойным настоящего мужчины. Гаркалин вспоминал: «Когда я впервые сказал о том, что хочу стать актером и учиться в театральном или музыкальном училище, отец сразу же отнесся к этому очень отрицательно. Мой выбор не нашел поддержки в его глазах. Это продолжалось много лет подряд, буквально каждый наш разговор касался темы моей профессии, часто он просто смеялся над актерством, считал это не мужской профессией. Но, в конце концов, отец признал, что был не прав, за это я его уважаю». А когда отца не стало, выяснилось, что он с самого начала собирал и бережно хранил публикации, посвященные сыну».

Театр, или все началось с кукол

Впрочем, первая попытка поступить в вуз не увенчалась успехом. «После школы я провалился во все подряд театральные вузы, – рассказывал Гаркалин. – Потом целый год работал на заводе контролером измерительных приборов». Однако через три года, отработав год на заводе и отслужив затем в армии, Гаркалин все же добился своего. Демобилизовавшись, он принялся штурмовать все театральные вузы Москвы. И в результате был принят в музыкальное училище имени Гнесиных (сейчас – Государственный музыкальный колледж имени Гнесиных), на факультет кукольного искусства.

Валерий Гаркалин учился у Леонида Хаита и Сергея Образцова, но все равно переживал, что его забраковали «взрослые» театральные вузы. Еще два года он безуспешно пытался поступить на актерские факультеты ведущих театральных институтов. Затем он просто смирился.

После получения диплома Гаркалин стал участником только что созданного театра «Люди и куклы», под управлением Леонида Хаита, с которым исколесил всю страну. Спектакли этого коллектива пользовались невероятной популярностью у зрителей. На сцене куклы оживали: они любили, хитрили, плели интриги и поучали, становясь на сцене равными с их кукловодами-актерами. Им аплодировали в разных городах страны. И все же мечта получить «не кукольное» образование не оставляло Валерия. Поэтому он окончил еще и эстрадное отделение ГИТИСа. И в 34 года пришел работать в Театр сатиры.

«Я был так счастлив с ней!»

Но о работе в кукольном театре артист всегда вспоминал с благодарностью. В конце концов, именно в этот период жизни он познакомился со своей будущей женой Катей – единственной женщиной всей его жизни. Про знакомство с нею Гаркалин вспоминал так: «В тот день был мой дипломный спектакль, я читал со сцены монолог Артура Грея из «Алых парусов». В какой-то момент я взглянул в зал и увидел заплаканное лицо. Это была Катя и по ее щекам текли настоящие слезы. Первая мысль, которая пришла мне в голову, была: если эта девушка верит в такую сказку, то какая же чистая и необыкновенная душа у нее должна быть».

Впрочем, потом актер выяснил, что и смех и слезы у ее избранницы были совсем близко.

«Моя Катя, если она огорчилась, то плакала какими-то очень крупными слезами, а если хохотала, то необыкновенно заразительно, – рассказывал актер. – Она была смеющаяся и смешная. Я считаю, что в Кате умерла клоунесса. Она ко мне, и к себе, и ко всему вокруг относилась с юмором, и каждую секунду была искренней. Я был так счастлив с ней!»

Гаркалин рассказывал, что на заре их совместной жизни был эпизод, когда Катя решила, что он от нее сбежал. И вот, почему: после того, как она сообщила возлюбленному, что он может остаться жить у нее, он был так потрясен, что молча выбежал из дома. Он помчался за шампанским, чтобы отметить это грандиозное событие. Но отсутствовал он долго: сперва оказалось, что денег не хватает, потом он их занимал, потом искал по магазинам шампанское. Короче, когда вернулся – счастливый и с бутылкой – то увидел ее в слезах! Так началась история их совместной жизни – длинная и прекрасная.

«С Катенькой мы прожили 30 лет, и все в одной и той же квартире, – рассказывал актер. – Она не гналась за материальными благами. Мы не копили деньги, я не дарил ей бриллианты и шубы. Зато все, что у нас было, мы тратили на путешествия. А если денег не хватало, то немедленно одалживали. «Хочешь в Америку? – Хочу!» Мы занимаем денег и летим. Так попутешествовали по всему миру. Она и на гастролях меня сопровождала. Зато она увидела те страны и города, которые видел я».

В этом браке у пары родилась единственная дочь Ника, которая всегда была очень любимым и значимым человеком для актера. Гаркалин вспоминал, что, когда она родилась, он ушел из театра «Люди и куклы», потому что не хотел больше ездить по гастролям. Хотел не упустить что-то очень важное: каждый день видеть, как дочка растет. Больше года он от нее буквально не отходил: пеленал, кормил, гулял с нею. И только потом, когда она пошла своими ногами и заговорила, решился перепоручить дочку жене и вернуться к своей карьере.

«Безумно люблю себя на экране»

Первый значительный зрительский успех пришел к Гаркалину, когда на экраны вышла криминальная драма «Катала». Актеру было в тот момент 35 лет. Он рассказывал, что очень нервничал, снимаясь в этой картине. Тем более, что режиссеру Сергею Бодрову пришлось отстаивать его кандидатуру перед худсоветом «Мосфильма», который не хотел его утверждать.

Было начало 90-х, фильм снимался в условиях жесточайшего дефицита всего – даже кинопленки. Бодров каждое утро начинал с фразы: «Запомни, если пленки по твоей вине будут запороты, ты заплатишь неустойку». Но в итоге все прошло хорошо, и фильм имел колоссальный зрительский успех.

Гаркалин вспоминал: «Этот фильм прошел просто на «ура», вся столица была в афишах и рекламных плакатах с моим портретом. Мои фотографии появлялись не только на улицах, но и в специальных журналах, я действительно стал известным и востребованным актером».

После этого Гаркалина стали часто приглашать сниматься в кино. Но абсолютная зрительская любовь пришла к нему после выхода на экраны комедии-фарса «Ширли-Мырли». В ней он сыграл сразу трех братьев-близнецов: Шниперсона, Кроликова и Алмазова. Актер рассказал, что ему пришлось несладко, так как режиссер Владимир Меньшов собрал на съемки самых ярких актеров того времени. Даже в эпизодах и массовке – только популярные артисты. Среди них Гаркалин поначалу терялся. Но это не мешало ему отстаивать свои принципы.

В какой-то момент он чуть не поссорился с режиссером. Дело в том, что из-за своей интеллигентности Гаркалин никак не хотел дать пощечину своей партнерше Вере Алентовой, жене Меньшова. А для режиссера сцена, в которой герои обмениваются оплеухами, оказалась очень важна. В результате Гаркалин уговорил Меньшова, что будет душить Алентову в кадре. На том и порешили. «Хорошо, задуши ее», – хладнокровно благословил режиссер.

Успех эта картина имела феерический! А Гаркалин признавался в интервью: «Я люблю смотреть на себя со стороны. Мне это очень нравится, безумно люблю себя на экране! Это проявилось еще в самом начале, когда Сергей Бодров на этапе монтажа «Каталы» показал мне часть пленки. Сергей спросил: «И как?», а у меня в горле пересохло, и я сказал, как думаю, что мне очень понравилось. Бодров опешил, произнес лишь: «Нахал!», и его я тоже понимаю».

Валерий Гаркалин был очень успешным актером. Предложения от режиссеров сыпались одно за другим. Нередко он снимался сразу в нескольких проектах, сыграл десятки ролей и на театральной сцене, ездил по стране с антрепризами. Занимался он и преподавательской деятельностью: с 2002 года руководил мастерской Факультета эстрады ГИТИСа. Только об одном он жалел.

С возрастом Валерий Гаркалин признавался, что неправильно расставил приоритеты в жизни. Он полностью отдавался профессии. Но многие вещи, по его словам, были важнее. Он не так часто, как хотелось бы, проводил время с семьей, не уделял дочери столько времени и внимания, как должен был. Обо всем этом он стал говорить после того, как в результате онкологического заболевания ушла из жизни его любимая жена Катя.

В последние годы жизни Валерий Гаркалин старался исправить свою ошибку. Он продолжал преподавать, время от времени снимался в кино, но основное время он посвящал своим близким. Главными людьми в его жизни стали внуки, Тимофей и Катя, с которыми ему никогда не надоедало общаться.