Верность, страсть и предательство: три музы Михаила Булгакова

«Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, мой читатель, и я покажу тебе такую любовь!», — писал Михаил Булгаков в романе «Мастер и Маргарита». Но что знал о любви сам автор? Испыл ли он такое же сильное чувство, как герои его произведения? И кто из трех жен литератора стал прототипом Маргариты? Попробуем разобраться.

Киевский мальчишка

Родился Михаил Афанасьевич в 1891 году. Его отец был уроженцем Орловской губернии и сыном священника. После окончания Духовной академии в Киеве, он там и остался жить, а позже стал профессором. Мать писателя, Варвара была родом из Брянской губернии. Она была дочерью протоиерея и преподавала в женской гимназии. Михаил был старшим из семи детей в семье.

Булгаков был умен не по годам и его всегда манила анатомия. Не удивительно, что в момент, когда пришло время выбирать профессию Михаил решил поступать на медицинский факультет Киевского университета. Он твердо вознамерился стать врачом. Где же любовь?, — спросите вы. Вот, мы к ней и подошли.

Гимназистка Татьяна

Когда будущему писателю, который исправно познавал азы медицины, было 17 лет, он влюбился. Как и все в этом возрасте, увлекся страстно, безумно и совершенно потерял голову. Михаил познакомился с 16-летней Татьяной Лаппа — гимназисткой, приехавшей в Киев на каникулы. Девушка так покорила Булгакова, что он тут же решил на ней жениться. Однако родители пылких подростков головы от чувств не теряли и были категорически против этого союза.

Эмоциональный Михаил слушать никого не желал и грозил застрелиться, ежели ему не позволят быть с его Тасей. Так начался их роман в письмах. Татьяна жила в Саратова, юный кавалер в Киеве. Они при первой же возможности старались ездить друг к другу. Они были молоды и наслаждались своей беззаботностью и легкомыслием, весело проводя время вместе.

Спустя пять лет с момента знакомства в 1913 году влюбленные обвенчались. Михаилу было 22, его супруга — на год моложе. В самые сложные годы жизни Булгакова Таня была рядом — Первая мировая война, революция, голод...

В 1916 году Михаил трудился земским врачом в одном из сел Смоленской губернии. Его супруга работала медсестрой. Именно она, Татьяна, не дала Булгакову умереть от морфия. Тася отчаянно боролась с его зависимостью, его истериками и упрямо, наперекор любимому, вместо наркотика делала мужу инъекции дистиллированной водой. Как тяжело ей было в тот момент, можно лишь гадать. Какой уж тут ребенок. Татьяне пришлось пойти на второй аборт. Первый раз она решилась на прерывание беременности еще до свадьбы с Михаилом.

Зависимость Булгакова от морфия супругам удалось победить. Михаил тогда напишет «Записки юного врача» и «Морфий».

Вскоре грянет революция, писатель будет служить врачом в Белой армии. И снова верная Татьяна спасет мужа от тяжелого недуга. Булгаков слег от тифа во Владикавказе в 1920 году и чуть не умер. Именно из-за болезни Михаил, а вместе с ним и Татьяна, не смогли эмигрировать.

Казалось, что после стольких испытаний супруги никогда не расстануться. Однако на чувстве благодарности брак долго продержаться все же не смог. Да, Тася оставила яркий след в судьбе Михаила Афанасьевича. Они прожили вместе 11 лет. Влюблены друг в друга были значительно дольше. И все же Булгаков предал верную Таню и оставил ее ради новой музы.

Балерина Любовь

В 1921 году Михаил вместе с женой перебрался в Москву, так удобнее было публиковаться. А писал Михаил Афанасьевич уже очень активно. Здесь-то он и разлюбил жену. Будучи натурой творческой и легко увлекающейся, 33-летний Булгаков в 1924 году влюбился в эффектную и стильную 29-летнюю Любовь Белозерскую. Они познакомились на одной из вечеринок, где Люба вещала о заграничной жизни.

Белозерская занималась балетом и верховой ездой, сама водила машину. Она лишь недавно вернулась из эмиграции из Парижа, развелась с мужем и привлекала к себе огромное внимание. Она поразила воображение литератора.

Татьяна, узнав об измене мужа, была разбита, уничтожена, унижена и предана. Она не смогла ни простить, ни стерпеть. В 1924 году Таня подала на развод. Решение это далось ей сложно и расставание она переживала тяжело. Булгаков чувствовал вину и некоторое время помогал экс-супруге материально.

В 1925 году Михаил женился на Любе. Надо отдать Белозерской должное, ведь она стала для писателя прекрасной женой и опорой. В годы их брака он много писал, вдохновленный ее рассказами об эмиграции. Именно ей Булгаков посвятил романы «Бег» и «Белая гвардия». Но их счастье длилось не очень долго. В отличие от Татьяны, Любовь смогла простить мужу измену, но через семь лет после свадьбы все равно грянул развод. Михаил Афанасьевич встретил главную женщину в своей жизни.

Чужая жена Елена

Он был женат и со своей второй женой жил вполне комфортно. Былая страсть улеглась, уступив место спокойной уверенности. Он и помыслить не мог, что в 1929 году судьба сведет его с главной женщиной всей его жизни.

Ее звали Елена Шиловская. Ей было 36 и она была замужем. Брак у нее был второй, впрочем, как и у него и на ее попечении было двое детей. Однако Булгаков потерял голову от любви и сгорал от страсти. Писатель влюбился без оглядки, словно нырнув в омут с головой?

Позже он напишет: «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож!».

Что же Елена Сергеевна? Она была на тот момент уже 8 лет как женой начальника штаба Евгения Шиловского, впоследствии ставшего генерал-лейтенантом. Муж носил ее на руках и обеспечивал ей жизнь в достатке и даже немного в роскоши.

Парадоксально, но именно от этого Елена и умирала со скуки. Встреча с талантливым, но бедным писателем Михаилом Афанасьевичем стала для нее роковой. Она впервые в жизни поняла, что значит любовь.

Пикантность этой связи придавало то, что Елена сдружилась с женой Булгакова. Изначально влюбленные встречались тайно, но Любовь Белозерская все прекрасно понимала. Она терпела неверность мужа, а может просто наказывала себя за то, что некогда сама увела Булгакова у другой женщины.

Вскоре Елена объявила мужу, что уходит от него к писателю. Однако отпускать любимую женщину Шиловский вовсе не собирался. Он устроил скандал и угрожал жене самоубийством, говоря что не сможет жить без нее. А потом вдруг надавил на самое больное — пообещал, что никогда не отдаст ей детей. Елена испугалась. Она порвала с Михаилом и вернулась к мужу.

Тот, впрочем, не ограничился лишь одним обещанием жены и отправился к Булгакову с пистолетом. Угрозами Шиловский вынудил писателя дать слово, что он оставит Елену в покое и не станет искать с ней встреч.

Прошло около 2 лет прежде, чем судьба вновь свела их вместе. Шло лето 1932 года, Булгаков и Шиловская случайно столкнулись друг с другом и стена, что они так старательно возводили рухнула в один миг. Их страсть вспыхнула с новой силой. Елена больше ничего не боялась. Она прошла через тяжелый развод, согласилась поделить детей — старший сын остался с отцом, а младший — с Еленой.

Михаил Афанасьевич тоже развелся, чтобы почти сразу жениться на Елене. Булгаков обожал жену, она стала его бессменной музой, его другом и его любовницей. Судьба отмерила им всего 8 лет счастья. Но какими были эти годы!

Елена полностью посвятила себя мужу. Она печатала написанные им произведения под его диктовку, была секретарем и биографом. Именно ее образ был использован Булгаковым для создания Маргариты. Да и в самих отношениях Мастера и Маргариты сразу угадывается история любви Шиловской и Булгакова.

Общих детей у супругов не было. В последние годы жизни Михаил Афанасьевич тяжело болел. Писатель умер на руках у жены в 1940 году от нефросклероза. Ему было всего 48 лет. Елена унаследовала все права на произведения литератора. Похоронив Михаила Афанасьевича она прожила еще 30 лет.

Все эти годы были посвящены памяти о нем. Она бережно хранила архив Булгакова и благодаря ее усилиям в 1966 году роман «Мастер и Маргарита» был все же опубликован, став культовым произведением XX века.

Умерла Елена в 1970 году, в возрасте 76 лет.