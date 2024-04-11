Василий Ян: секретная биография всемирно известного писателя

Джеймс Бонд Николая II, Геббельс Колчака и он же — лауреат Сталинской премии... Да, это всё — действительно один человек: Василий Григорьевич Янчевецкий, который хорошо известен всем людям среднего и старшего поколений под псевдонимом Василий Ян.

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К 1985 году число его изданий превысило 230, а их общий тираж — 20 миллионов. Его романы «Чингисхан» и «Батый» были переведены на 50 языков в 30 странах. Кстати, эти романы и в 2015—2022 годах выпущены как минимум пятью издательствами РФ.

Василий родился 23 декабря 1874 года (4 января 1875 года) в Киеве в семье Григория Андреевича Янчевецкого, учителя древних языков Киевской 1-й гимназии. Возможно, предками Янчевецких были литовские татары, так как «янче» по-монгольски «конюх».

В 1892—1898 годах Янчевецкий учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета.

В 1901 году он был определён младшим чиновником по особым поручениям при начальнике Закаспийской области. В 1902 году он выполняет несколько деликатных миссий в Хивинском ханстве.

В 1903 году Янчевецкий отправился в Персию как журналист и присоединился к американской этнографической экспедиции Института Карнеги, которую возглавлял Элсуорт Хантингтон.

После начала русско-японской войны Янчевецкий перевёлся в Хабаровск на должность младшего чиновника особых поручений при генерал-губернаторе Линевиче. За «отличие в делах против японцев» он был удостоен ордена Святой Анны III степени с мечами.

20 апреля 1906 года Василия Григорьевича назначили чиновником для особых поручений в Туркестанский край.

Получив место в газете «Россия», Василий Григорьевич продолжал числиться на службе в МВД, и с 3 ноября 1906 года был прикомандирован в Главное управление по делам печати. Работая по ночам выпускающим редактором, он публиковал в «России» (иногда под псевдонимом «В. Ян») воспоминания и заметки по поводу освоения Туркестана и Сахалина, благоустройства Петербурга и т. д.

В 1912 году Янчевецкий — корреспондент на фронтах балканской войны. В Стамбуле корреспондент Янчевецкий проживал в гостевом доме Ильинского подворья. Во время переворота Энвер-бея 23 января 1913 года он оказался в гуще событий и успел через резидентуру русского посольства переслать в Петербург подробную корреспонденцию с текстами речей заговорщиков всего через два дня. 29 мая был раскрыт заговор офицеров и чиновников. Есть ли в этом заслуга Янчевецкого? Если воспользоваться формулировкой дореволюционного суда, то он «остался в сильном подозрении».

За 10 месяцев пребывания в Константинополе Василий обзавёлся высокопоставленными осведомителями в османском военном и морском ведомствах. Янчевецкий был самым высокооплачиваемым корреспондентом в регионе, получая 7200 рублей годового жалованья, тогда как его стамбульский помощник грек Теодосиадис — всего 1200 рублей. У Янчевецкого имелся персональный шифр для передачи информации через русское посольство.

В Стамбуле у Янчевецкого возникла идея создать Русско-турецкий комитет, который был одобрен турецким правительством, и был официально собран в здании Меджлиса 12 марта 1914 года. Секретарём комитета стал сам Василий Григорьевич. Вскоре он получил чин титулярного советника и был награждён орденом Святого Станислава II степени. Фактически оный комитет был шпионско-пропагандистской конторой.

В день начала войны России и Турции Янчевецкий на последнем пароходе убывает из Константинополя в Одессу. В 1915—1916 годах он — корреспондент в Румынии.

Летом 1918 года в Самаре Янчевецкий на деньги купца Сурошникова основал газету, размещённую в поезде чехословацкого корпуса. Газета несколько раз меняла названия: «Республиканец» — «Родина» (в Челябинске) — «Вперёд».

Первый номер фронтовой газеты «Вперёд» вышел уже в столице Колчака Омске в марте 1919 года. «Верховный Правитель» дал Янчевецкому должность полковника, благо тот уже имел гражданский чин 6-го класса.

Должность главного пропагандиста Колчака подразумевала и участие в допросе пленных — иначе фронтовая газета потеряет всякую актуальность. Естественно, Янчевецкому приходилось анализировать показания пленных и арестованных гражданских лиц, сообщения большевистских газет и т. д., и, соответственно, докладывать «выжимки» наверх. Это как минимум.

16 декабря 1919 года Янчевецкий в штабном поезде Колчака добрался до Ачинска.

2 января 1920 года 30-я дивизия РККА и красные партизанские отряды заняли Ачинск.

И вот главный пропагандист Колчака Янчевецкий зарегистрировался в уездном ревкоме как сельский учитель и был назначен школьным инспектором. Помимо работы в уездном Наробразе, Янчевецкий читал на педагогических курсах и в красноармейских частях лекции об истории социалистических учений.

Василий Григорьевич создал детский театр, в котором сами дети разыгрывали написанные им спектакли «Красная шапочка», «Встреча Нового года или Дети всех стран, объединяйтесь!», «Капиталист в тачке», «Поможем воздухофлоту!». За последнюю пьесу В. Ян (так он вновь стал подписывать свои произведения) удостоился премии в 500 рублей, которую и передал в фонд Воздухофлота.

В 1923 году Янчевецкого даже привлекли к чтению курса по утопическому социализму в педагогическом техникуме, который пользовался большой популярностью у слушателей.

В 1926 году в Самарканде Янчевецкий вступил в борьбу за раскрепощение женщин Востока и написал пьесу «Наступление» («Худжум»). В 1931 году пьесу В. Янчевецкого «Худжум» даже демонстрировали во время театральной олимпиады народов СССР. Рецензенты особо отмечали «этнографическую ценность» и художественность пьесы.

В 1934−1925 годах Ян начинает работать над трилогией «Чингисхан», «Батый» и «К последнему морю».

11 декабря 1941 года Ян эвакуировался в Ташкент, где прошли три следующих года его жизни.

12 апреля 1942 года в газете «Правда» был опубликован список лауреатов Сталинской премии за 1941 год, среди которых значился и Василий Ян. Утром 12 апреля Василия Янчевецкого доставили в ЦК Узбекистана, где его поздравил один из руководителей республики, сфотографировали для «Правды Востока» и взяли интервью.

Кто же вы, Василий Янчевецкий? Жизнь писателя известна нам до мелочей. Но в жизни разведчика мы видим только контуры, хронику жизни, да и то не всю. До сих пор секретны все его донесения из Средней Азии, Турции и Румынии 1898−1917 годов. Нет данных ни об одной спецоперации, ни даже о вербовке им агентов в этих странах. А что Янчевецкий делал у Колчака? Выдал несколько слабых антисоветских статей и стишков? Не верю!

А в 1930-х годах привлекался ли Янчевецкий к сотрудничеству со спецслужбами? Хотя бы для предоставления справок по странам Востока и Румынии, о деятельности колчаковского правительства и его штабов белых? На мой взгляд, ответ тут однозначен.

Сказочки современных журналистов, что Василий Григорьевич скрыл своё прошлое от советского руководства — детский лепет.

В библиотеке Сталина нашли несколько романов Яна с пометками вождя. Генсек прекрасно знал биографию Яна. Но он был нужен вождю лишь как писатель и историк? И только? Нет, бывших разведчиков не бывает!